Алтапресс: «Невская» битва. Почему участок в 1,5 га стал камнем преткновения между застройщиком и жителями Барнаула

История ЖК «Невский 2» получила продолжение. Жильцы домов квартала, внутри которого строится 16-этажка, намерены вновь отстаивать свои права в суде. На этот раз люди вооружились документами. Они хотят доказать, что участок земли в 1,5 тыс. кв. м., отведенный так и не открытому детскому саду, принадлежит им. И компания «Домстрой-Барнаул» не имела право продавать ее предпринимателю Андрею Комякову. Горожане поделились с altapress.ru материалами и своей версией происходящего.

Недвижимость. Новостройки и автомобили. Квартал "Невский". Михаил Хаустов

История вопроса

Компания «Домстрой-Барнаул», возводившая жилье в квартале «Неский 2», в ходе продажи квартир обещала своим дольщикам детский сад на первом этаже дома на ул. Антона Петрова, 221-д и спортивный комплекс неподалеку, по адресу ул. Островского, 41-б.

«Застройщик обещал, что в нашем большом комплексе все будет рядом: детский сад, спорткомплекс, парковки. По факту, земля, где это должно было появиться, сейчас продана», — рассказала жительница квартала «Неский 2» Светлана Егорова.

Начало точечной застройки в квартале «Невский 2» change.org.

В 2020 году жилые высотки квартала были сданы в эксплуатацию. Детское учреждение на первом этаже одной из них «Домстрой-Барнаул» возвел за свой счет и планировал передать на баланс города за 70 млн рублей.

«В день подписания акта приемки этот участок огородили, оборудовали необходимым инвентарем. Компания смогла формально соблюсти проектные решения, и сдать дом. Спустя какое-то время, все это снесли, а землю продали», — рассказали жители «Невского 2».

Светлана Егорова добавила, что помещения, предназначавшиеся детскому саду, застройщик разделил на более мелкие и продал в частные руки.

«Часть площадей „Домстрой-Барнаул“ отдал вместе с подвальными помещениями. Наше согласие застройщик не получал», — добавила Светлана Егорова.

Следы детского сада

Скриншот страницы сайта «Домстрой-Барнаул». Предоставлено жильцами ЖК «Невский 2».

Жители «Невского 2» так и не смогли смириться с потерей дошкольного и спортивного учреждений. Они намерены идти в суд с новым иском. К нему будут приложены документы, доказывающие, что «Домстрой-Барнаул» не до конца выполнил условия договора долевого участия и сдал объект, не соответствующий проектной документации.

В материалах указано на наличие детского сада. Его яркие рендеры когда-то красовались на сайте «Домстрой-Барнаул». На сегодняшний день остались только скриншоты красивых картинок. Саму страницу удалили.

Как мы уже упоминали, ко дню подписания актов приемки застройщик благоустроил площадку в 1,5 тыс. кв. м. у дома на ул. Антона Петрова, 221-д и оборудовал ее игровыми конструкциями. Жильцы предполагают, что на нее могло быть потрачено не менее 500 тыс. рублей. Собственники квартир в «Невском 2» предполагают, что это могли быть их деньги.

Скриншот страницы сайта «Домстрой-Барнаул». Предоставлено жильцами ЖК «Невский 2».

«Таким образом, возможно, что денежные средства заложенные в стоимость установки прогулочной площадки детского сада и отраженные в стоимости приобретаемой недвижимости были присвоены. Полагаю, что таким образом действия застройщика являются обманом дольщиков», — отметил собственник квартиры в ЖК.

Что касается передачи детского сада на баланс города, то здесь тоже много неясного. Так, начальник отдела реализации федеральных и региональных программ и конкурсных процедур минобрнауки региона Яна Остякова подтвердила изданию «Банкфакс», что новое дошкольное учреждение на 80 мест вошло в краевую адресную инвестпрограмму в рамках нацпроекта «Демография». Кроме того, было подписано федеральное соглашение, по которому в 2022 году государство должно было выделить средства.

Стройка социального объекта. Минстрой Алтайского края.

С другой стороны, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев не подтверждает участие злосчастного детского сада в инвестиционной программе. Об этом он заявил в ответе на запрос жительницы «Невского 2» А.С. Веряскиной. Документ он направил руководителю инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона Виктору Четошникову.

«В настоящее время строительство образовательных организаций на территории микрорайона „Невский 2“ не включено в планы реализации действующих государственных и муниципальных программ», — сказано в документе.

Черным по белому

Недвижимость. Новостройки и автомобиль. Квартал «Невский». Михаил Хаустов

Следы детсада нашлись в договорах долевого участия. Согласно ДДУ, заключенным между покупателями квартир в доме на ул. Антона Петрова, 221-д и застройщиком, дольщики отказались от 1,5 тыс. кв. м. придомовой территории в пользу дошкольного учреждения.

Люди считают, что в сложившейся ситуации, когда застройщик не смог предоставить детский сад (не выполнил все пункты договора), он должен вернуть им придомовую территорию.

Сейчас этот участок также находится в собственности Андрея Комякова. И предыдущие проверки не нашли следов незаконных действий при заключении сделки.

Фрагмент карты квартала «Невский 2». 2 ГИС.

«Пусть отдадут участок, принадлежащий нашему дому. Мы доверились застройщику, отказались от придомовой территории, зеленой зоны отдыха в пользу садика, а в итоге остались ни с чем», — сокрушаются люди.

Но вернемся к документам.

Пункты 1.4 и 1.5 договора долевого участия между «Домстрой-Барнаул» и на тот момент дольщиками гласят:

«<…> Дольщик уведомлен о том, что в вышеуказанном жилом доме (на ул. Антона Петрова, 221-д — прим. ред.) будет располагаться встроенное дошкольное учреждение, которое будет передано вместе с выделенным для эксплуатации детского сада земельным участком общей площадью 1520 кв. м. из земельного участка кадастровый номер 22:63:030105:3601, общей площадью 9954 кв. м. <…> предназначенного для эксплуатации встроенного дошкольного учреждения ООО „Инкомстрой“ на основании договора долевого участия № 1 от 23.042018года, заключенного между обществом и Застройщиком, а также проектной документации на вышеуказанный многоквартирный дом, на что Дольщик дает согласие», — говорится в документе.

Далее сказано о том, что дольщик дает согласие на осуществление «Домстрой-Барнаул» всех юридических и фактических действий для формирования участка. При этом, предполагалось, что надел, отведенный под детский сад должен был представлять «самостоятельный объект права, включая согласие на оформление застройщиком прав собственности на все земельные участки, образованные в результате разделения».

Работа с документами. pixabay.com

На сегодняшний день участок земли, который был передан компании «Домстрой-Барнаул» под встроенный детский сад продан руководителю компании «Строительная перспектива» Андрею Комякову, но как физлицу. Он узаконил участок и намерен построить 16-этажку.

Жильцы предполагают, что между двумя девелоперами были какие-то договоренности. Но подтверждений этому нет.

Документы, касающиеся спорного участка, altapress.ru передал житель «Невского 2», не пожелавший называть своего имени.

«В свое время нас попросту ввели в заблуждение. И мы видим в этом прямое нарушение своих прав. Их мы намерены отстаивать в суде», — отметил он.

Увеличение высотности

Стройка. Анна Зайкова, altapress.ru.

Какие еще доводы в свою пользу приводят жильцы «Невского 2»? Обеспокоенные горожане предполагают, что участок в 1,5 тыс. кв. м. мог заинтересовать Андрея Комякова еще и возможностью увеличить допустимую высотность будущего жилого здания.

Они отметили, что согласно статьям 5.1 и 46 Градостроительного кодекса, проекты планировки и межевания территории, а также внесение в них изменений до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Такие слушания проходили. Согласно итоговому документу, разрешенная высотность на участке по ул. Островского, 41-б, где должен был быть построен спорткомплекс, составляла не выше пяти этажей (постановление администрации Барнаула от 22 марта 2018 года № 536).

Стройка. СС0

Других публичных слушаний и обсуждений, по словам горожан, не проводилось, что прямо противоречит Градостроительному кодексу.

А вот на новом, уже объединенном участке стало возможным строительство 112-квартирного 16-этажного жилого дома. И жильцы «Невского 2» уверены, что это было бы невозможно без присоединения участка в 1,5 тыс. кв. м., выделенного собственниками дома А. Петрова, 221-д для строительства детского сада.

Люди считают, что между руководством «Домстрой-Барнаул» и предпринимателем Андреем Комяковым была договоренность, предполагающая продажу земли вразрез интересам собственников квартир «невского» квартала.

Ответ застройщика

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Предпринимателя Андрея Комякова, судя по всему, сложившаяся ситуация уже утомила. Его сделку с «Домстрой-Барнаул» проверили несколько инстанций, в том числе правоохранительные органы. Нарушений они не нашли.

В добавок накануне Комяков получил заключение инспекции строительного надзора. Оно, показало, что объект соответствует всем нормам. Иными словами, беспокойство жильцов квартала о том, что точечная застройка ведется в разрез требованиям градостроения, не имеют под собой оснований.

На претензии о спорном участке руководитель компании «Строительная перспектива» говорит, что не обязан нести ответственность за обещания прежнего застройщика. Сделка была проведена по закону, а объект, который возводится на ул. Островского, 41-б, прошел все согласования. Что касается норм плотности населения, то они также соблюдены.

Ход строительства жилого дома на ул. Островского, 41-б. Сайт ПСК «Строительная перспектива».

«Я неоднократно уже повторял, что готов на стадии строительства прописать бессрочный сервитут, согласно которому жители „Невского 2“ могут свободно проходить на благоустроенную территорию будущего дома, в которую я намерен вложить собственные деньги. Для того, чтобы всем было комфортно, я готов пойти навстречу людям, хотя и не должен этого делать. Если они не примут решение о сервитуте, площадка будет отгорожена, и станет доступна только жильцам моего дома, как это и должно быть. Поэтому, вместо того, чтобы бегать с плакатами, людям нужно организовать общее собрание и принять совместное решение», — рассказал Андрей Комяков.

На сегодняшний день сваи будущего жилого дома погружены в грунт, ведется подготовка к заливке фундамента. Есть и первый покупатель. В работе первый договор долевого участия.

К слову, у предпринимателя уже есть положительный опыт работы с жильцами соседних с его новостройками домов. На ул. Партизанская он свой счет благоустроил заброшенную территорию поблизости. Проект вышел несколько дороже, но это не смутило девелопера. И теперь у людей есть большая благоустроенная территория для совместного отдыха.

Алтапресс