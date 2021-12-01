Алтапресс: С 1 декабря в Барнауле повысили цены на проезд. На сколько и почему
Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула повысили с 1 декабря. На сколько и почему повысили тарифы — в разборе altapress.ru.
Общественный транспорт Барнаула. Трамвай. Михаил Хаустов 1 Кто и почему предложил увеличить цены на проезд?
Пересмотреть тарифы городскую администрацию попросили перевозчики в лице ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс». Руководители транспортных компаний посчитали: проезд должен стать дороже из-за роста цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию, увеличения затрат на техобслуживание и ремонт подвижного состава, инфляции и увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ).
2 Кто согласовал повышение тарифов?
Изменить тарифы решили на заседании Координационного совета по ценообразованию. Оно прошло 5 октября в мэрии Барнаула.
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле altapress.ru 3 Сколько будет стоить проезд?
С сегодняшнего дня цены на проезд следующие:
- наличными или банковской картой — 28 рублей;
- по электронному кошельку — 24 рубля;
- по единому проездному билету — 23 рубля.
4 Для пассажиров будут действовать льготы?
Все льготные тарифные планы по транспортным картам продолжат действовать.
Автобус 41. Общественный транспорт. Анна Зайкова, altapress.ru
Вот льготные цены для пенсионеров:
- в границах города — 12 рублей (лимитированная карта — 550 рублей на 45 поездок);
- в пригородной зоне — 15 рублей (безлимитная карта — 850 рублей).
Сниженная стоимость поездки для школьников из малообеспеченных семей — 8 рублей (безлимитная карта — 400 рублей).