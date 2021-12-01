Алтапресс: С 1 декабря в Барнауле повысили цены на проезд. На сколько и почему

Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула повысили с 1 декабря. На сколько и почему повысили тарифы — в разборе altapress.ru.

Общественный транспорт Барнаула. Трамвай. Михаил Хаустов 1 Кто и почему предложил увеличить цены на проезд?

Пересмотреть тарифы городскую администрацию попросили перевозчики в лице ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс». Руководители транспортных компаний посчитали: проезд должен стать дороже из-за роста цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию, увеличения затрат на техобслуживание и ремонт подвижного состава, инфляции и увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

2 Кто согласовал повышение тарифов?

Изменить тарифы решили на заседании Координационного совета по ценообразованию. Оно прошло 5 октября в мэрии Барнаула.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле altapress.ru 3 Сколько будет стоить проезд?

С сегодняшнего дня цены на проезд следующие:

наличными или банковской картой — 28 рублей;

по электронному кошельку — 24 рубля;

по единому проездному билету — 23 рубля.

4 Для пассажиров будут действовать льготы?

Все льготные тарифные планы по транспортным картам продолжат действовать.

Автобус 41. Общественный транспорт. Анна Зайкова, altapress.ru

Вот льготные цены для пенсионеров:

в границах города — 12 рублей ( лимитированная карта — 550 рублей на 45 поездок);

лимитированная карта — 550 рублей на 45 поездок); в пригородной зоне — 15 рублей ( безлимитная карта — 850 рублей).

Сниженная стоимость поездки для школьников из малообеспеченных семей — 8 рублей (безлимитная карта — 400 рублей).

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