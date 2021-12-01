Алтапресс: Держи микробов в тепле. Барнаульский уролог рассказал, чем опасны простуды и «химическая» еда

Переохлаждаться нельзя, перегревание тоже не полезно. Так можно запустить нехорошие болезнетворные процессы в организме. Простуда не только неприятна сама по себе, но и ведет к обострениям заболеваний мочеполовой системы, которые легко получить, но долго лечить. Врач-уролог Диагностического центра Алтайского края Евгений Купряшин рассказал Altapress.ru, как проявляются воспаления, когда нужно идти к врачу, и чем опасны охота на уток, подогрев сидений и зимние сапоги.

Заморозки. Иней. СС0

К каким болезням ведет переохлаждение?

— Переохлаждение нижних конечностей вызывает срыв местного иммунитета и, как следствие, воспалительный процесс в тазовых органах. У женщин могут обостриться и гинекологические и урологические заболевания — цистит, пиелонефрит. У мужчин холод чаще вызывает воспаление уретры или предстательной железы.

Почему нельзя , чтобы замерзали ноги?

— Еще знаменитый полководец Александр Суворов, не будучи врачом-урологом, говорил, что ноги нужно держать в тепле, а голову в холоде. Это не значит, что зимой надо без шапки ходить, но ноги охлаждать точно нельзя. Должна быть теплая обувь и хорошие носки.

Воспаление вызывает не сам холод. Он — лишь неблагоприятный фактор. Человек не стерилен, в нем живет множество бактерий, которые в нормальных условиях никак не беспокоят. Но стоит ногам замерзнуть, способность организма противостоять вирусам и бактериям падает. И вот эта, так называемая условно патогенная микрофлора, начинает размножаться и вызывать воспаление.

Переохлаждение ведет к сужению сосудов, поэтому снижается и кровоток, а значит и доступ иммунных клеток к тканям и органам. Организм как бы пытается себя согреть, бросает все силы на это и на время «забывает» про то, что нужно как-то бороться с бактериями.

Если организм и без того ослаблен инфекциями и стрессами, то риск получить воспаление даже от небольшого переохлаждения многократно возрастает.

Врач-уролог Евгений Купряшин. Диагностический центр.

Почему нельзя сидеть на холодном?

— Я не физик, но совершенно понятно, что у дерева и бетона, например, разная теплопроводность. Даже холодное дерево не «забирает» у организма тепло, а вот каменные и металлические поверхности делают это очень быстро. При этом температура человеческого тела не так уж и велика по природным меркам. Итог — опять же переохлаждение и активизация патогенных процессов.

Перегревать организм так же опасно , как замораживать?

— Меня часто спрашивают, насколько опасны баня и сауна. Тут надо быть осторожными прежде всего людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Урологическим органам тепло не наносит вреда.

Перегрев мужских яичек действительно может повлиять на качество спермы, но для этого в баню надо ходить каждый день, сидеть там по несколько часов и задавать бешеную температуру, чтобы кожа с ушей слезала. Так что это — скорее миф.

Опасность кроется в другом — из-за резкого перепада температур легко простудиться. У нас любят в бане поддать, не только в топку и не только чая. И потом разгоряченными выходят на мороз нараспашку. А это — прямой путь к переохлаждению.

Часто рассуждают и на тему подогрева автомобильных сидений. Я смотрел отечественные и зарубежные исследования. Так вот: вся статистика на эту тему неубедительна. Подогрев сидений с урологической точки зрения — однозначное добро. Самый жесткий режим нагревает до +50 С. До этой отметки никогда и не дойдет, если машина всю ночь стояла на 30-градусном морозе.

Еще раз подчеркну, вся опасность — в переохлаждении после перегревания. Вот все переобуваются сейчас в зимние сапоги, вроде хорошо — тепло. Даже жарко. И самое неприятное, когда ноги вспотели. Это значит, что теперь вы можете простыть даже при -2 градусах. Будет ощущение холода, даже если на вас сапоги полярника.

Простуда СС0

Когда у врачей-урологов больше всего пациентов?

— Всегда очень «ярко» проходит начало купального сезона. В первые жаркие дни все выходят к воде. А вода у нас не везде кристально чистая, в ней полно бактерий, способных вызвать воспаление. Но чаще всего речь идет как раз о банальном переохлаждении: кажется, что тепло, но земля еще холодная и майский ветерок — обманчивый.

Знаковое событие для урологов — открытие осеннего охотничьего сезона: конец августа — начало сентября. Знаете же, где живут утки? На озерах и болотах. Те же самые факторы — замерзли руки, промочили ноги, посидели на холодном камне в засаде — получаем воспаления.

Скамейка в снегу. Анна Зайкова

Условно патогенная микрофлора дается человеку раз и навсегда?

— Надо понимать, что человеческая микрофлора — это не что-то статичное. За последние 20−30 лет она очень сильно изменилась. Это связано, во-первых, с экологическими факторами, во-вторых, с нашим питанием. Большей частью то, что мы едим — набор химикатов.

В животноводстве и птицеводстве часто используют антибиотики. А значит, они содержатся, пусть и в небольших количествах, в мясе, молоке, яйцах, в консервированных продуктах и прочем. Наша микрофлора вырабатывает резистентность (невосприимчивость) к антибиотикам. И это создает большие проблемы для медицины: лечить воспалительные процессы становится все сложнее.

Бактерии приспособились не только к антибиотикам, но и вообще к жизни в современных условиях. Поэтому зачастую не дают ярких клинических проявлений. И могут «есть» человека годами изнутри, но он будет чувствовать себя здоровым, пока не настанет обострение.

Антибиотики в курице. www. fgu-radiovetlab.ru

Как диагностируют мочеполовые заболевания?

— Чаще всего у пациента «что-то где-то кольнуло», но пока он собирался к врачу, через пару дней все прошло. Человек забыл, что болело, а потом приходит тогда, когда уже все запущено, и требуется долгое лечение.

Также часто мы выявляем урологические заболевания и болезни, передающиеся половым путем, можно сказать, с другой стороны — когда люди запланировали ребенка, а не получается. При этом оба супруга вроде как молоды и здоровы, а после диагностики оказывается, что у них полно, так скажем, иностранных для организма, агентов.

Что еще может стать причиной заболеваний мочеполовой сферы?

— Второй фактор развития заболеваний мочеполовой системы — мягко говоря, нерегулярная половая жизнь. Половые инфекции никто не отменял.

Речь не идет о разгуле венерических болезней. Их боятся, и хорошо, что хоть по этой причине научились пользоваться презервативами. Но, помимо этого, есть много тех же условно патогенных микроорганизмов или абсолютно патогенных, которые вызывают «скрытые» заболевания с бессимптомным течением.

Что мы имеем в виду под регулярностью половой жизни? Грубо говоря, все, что вне брака — это «нерегулярно».

Презерватив. Пара. СС0

В чем опасность воспалений в мочеполовой системе?

— Первый барьер для инфекций, как у женщин, так и у мужчин — мочеиспускательный канал. Затем мочевой пузырь (у мужчин еще и предстательная железа). Теперь поднимаемся выше по течению мочи — там будут почки. А это жизненно важный орган, который в норме должен быть стерильным.

В случае попадания туда любой, даже самой «добродушной» бактерии, возникает серьезное воспаление. Его сложно спутать с симптомами других заболеваний: повышается температура тела, появляется боль в поясничной области и расстройство мочеиспускания.

Как проявляется расстройство мочеиспускания?

— Важный критерий — ночные позывы в туалет. Человек ночью должен спать. Если он встает больше двух-трех раз, значит, срабатывает некий защитный механизм. То есть, организм явно пытается что-то из себя вымыть. И это первый признак отклонений.

Вот поэтому урологи, наряду с терапевтами, первыми выявляют сахарный диабет: у таких пациентов учащается мочеиспускание, потому что организм пытается вывести избыточные продукты распада глюкозы через почки.

Если человек съел арбуз и пару ночей побегал в туалет — мы, урологи, только «за». Но если это становится системой и никак не связано с приемом пищи, то стоит задуматься.

Арбуз. СС0

Сколько раз в норме человек должен ходить в туалет?

— Считается, что ночью человек не должен вставать больше двух раз. Но понятие «нормы» в медицине растяжимое: кто бы ее замерял? Мы ведь все разные, у кого-то мочевой пузырь меньше, у кого-то больше. У кого-то вообще бессонница, и он нет-нет, да и чаю выпьет, а уж если выпил, то и в туалет вроде надо сходить. Это не потому, что у него реальный позыв, а потому, что заняться нечем.

Скорее тут не надо привязываться к какой-то нормативной цифре, а замечать изменения в состоянии: если не было, а теперь есть, значит что-то не так.

Есть ли продукты , которые плохо влияют на мочеполовую систему?

— Почки больше всего не любят газированные напитки с красителями, а также копченые продукты. Перерабатывать их очень сложно.

Есть некоторый миф, связывающий напрямую употребление соли и камни в почках. Поваренная соль, которую мы употребляем в пищу, — совсем не та, что соль, откладывающаяся в почках при мочекаменной болезни. Здесь другой механизм. Избыток соли ведет к накоплению жидкости в организме, что нарушает деятельность сердечно-сосудистой системы, соответственно увеличивается и нагрузка на фильтрующий орган — почки.

Урология РЖД. Анна Зайкова.

Когда надо идти к врачу?

— Один повод мы уже назвали — расстройство мочеиспускания. Любая боль в малом тазу или пояснице, систематическая отечность также должны насторожить.

Мужчины особенно склонны к ложному героизму. Если ничего не беспокоит, это не значит, что все в организме замечательно. Раз год мужчинам надо сдавать кровь на онкомаркеры — простатспецифический антиген. Анализ стоит недорого, его делают в большинстве клиник города. Это поможет избежать весьма серьезных проблем: рак простаты в последние годы выходит на второе место после рака легких.

И женщинам, и мужчинам после 45 лет обязательно нужно хотя бы раз в год проводить УЗИ почек и мочевыводящих путей. Алтайский край — в лидерах по мочекаменной болезни. Если есть какие-то образования, врач увидит. Не дай Бог вам узнать, что урологи еще и хорошие хирурги. Помните поговорку: если самому не ходить к врачам, вас к ним рано или поздно отвезут.

Алтапресс