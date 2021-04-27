ГОРНЯК22 28.04.2021
Коронавирус

Алтапресс: Министр образования объяснил, как будут работать школы и детсады на майские праздники в Алтайском крае

Горняк22
2 часа Ago

Внезапный указ президента о «слиянии» майских праздников в длинные каникулы заставил перестроиться учреждения образования. В начале мая закроются школы, а детские сады будут работать в особом режиме, рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Волчихинская школа. Анна Зайкова

«Все краевые учреждения — центры помощи детям, средние профессиональные учреждения, профессиональные лицеи и школы закроются на период с 4 по 7 мая, — сказал Костенко. — Такие же рекомендации даны во все муниципалитеты. Идея закрытия поддерживается всеми».

Однако министр допустил, что в эти дни больше времени будут уделять самостоятельной работе, также возможны дистанционные консультации.

Он отметил, что в последующие дни будут проведена корректировка учебных планов, с тем, чтобы успеть выдать программный материал.

На эти же майские сроки выпали резервные дни всероссийских проверочных работ в 4−8 классах. Их перенесут на 12 или 19 мая.

Детский сад.1 Детский сад. Анна Зайкова

«Что касается дошкольных учреждений, то мы не можем собирать дежурные группы, как это было в 2020 году, — сказал министр. — Мы договорились с руководителями, что изучим семейную ситуацию всех родителей в ближайшие два дня. Детей, чьи родители не могут оторваться от работы, сады все же примут. Будет общее заявление, которое нужно подписать на каждую группу, чтобы понять, сколько детей нужно принять».

Алтапресс

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