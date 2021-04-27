Алтапресс: Министр образования объяснил, как будут работать школы и детсады на майские праздники в Алтайском крае
Внезапный указ президента о «слиянии» майских праздников в длинные каникулы заставил перестроиться учреждения образования. В начале мая закроются школы, а детские сады будут работать в особом режиме, рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.
Волчихинская школа. Анна Зайкова
«Все краевые учреждения — центры помощи детям, средние профессиональные учреждения, профессиональные лицеи и школы закроются на период с 4 по 7 мая, — сказал Костенко. — Такие же рекомендации даны во все муниципалитеты. Идея закрытия поддерживается всеми».
Однако министр допустил, что в эти дни больше времени будут уделять самостоятельной работе, также возможны дистанционные консультации.
Он отметил, что в последующие дни будут проведена корректировка учебных планов, с тем, чтобы успеть выдать программный материал.
На эти же майские сроки выпали резервные дни всероссийских проверочных работ в 4−8 классах. Их перенесут на 12 или 19 мая.
Детский сад. Анна Зайкова
«Что касается дошкольных учреждений, то мы не можем собирать дежурные группы, как это было в 2020 году, — сказал министр. — Мы договорились с руководителями, что изучим семейную ситуацию всех родителей в ближайшие два дня. Детей, чьи родители не могут оторваться от работы, сады все же примут. Будет общее заявление, которое нужно подписать на каждую группу, чтобы понять, сколько детей нужно принять».