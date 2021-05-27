Алтапресс: В Алтайском крае увеличилось количество неврологических больных

За год в неврологических отделениях края пролечили 7 000 человек и дистанционно проконсультировали 2 000 человек, перенесших инсульт и находящихся на лечении в центральных районных больницах. Количество неврологических больных увеличивается. Об этом говорили на научно-практической конференции в краевой клинической больнице.

Мозг. СС0.

2020 год был сложным для всей системы здравоохранения региона, в том числе и для неврологической службы. Но специалисты справились. Специализированные отделения успешно работают в Барнауле, Бийске, Славгороде, Рубцовске, Камне-на-Оби.

В регионе функционируют около 300 коек неврологического профиля. В Алейской ЦРБ запустили в работу новый компьютерный томограф. В Камне-на-Оби открылось первичное сосудистое отделение.

По словам главного внештатного невролога минздрава Алтайского края Сергея Федянина, на данный момент поток больных с неврологической патологией постепенно возобновляется после ковидных ограничений. Но к ним прибавляются пациенты с постковидным синдромом.

Люди жалуются на депрессию, бессонницу, проблемы с вестибулярным аппаратом.

Алтапресс