ГОРНЯК22 27.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Алтайском крае увеличилось количество неврологических больных

Горняк22
5 часов Ago

За год в неврологических отделениях края пролечили 7 000 человек и дистанционно проконсультировали 2 000 человек, перенесших инсульт и находящихся на лечении в центральных районных больницах. Количество неврологических больных увеличивается. Об этом говорили на научно-практической конференции в краевой клинической больнице.

Мозг. СС0.

2020 год был сложным для всей системы здравоохранения региона, в том числе и для неврологической службы. Но специалисты справились. Специализированные отделения успешно работают в Барнауле, Бийске, Славгороде, Рубцовске, Камне-на-Оби.

В регионе функционируют около 300 коек неврологического профиля. В Алейской ЦРБ запустили в работу новый компьютерный томограф. В Камне-на-Оби открылось первичное сосудистое отделение.

По словам главного внештатного невролога минздрава Алтайского края Сергея Федянина, на данный момент поток больных с неврологической патологией постепенно возобновляется после ковидных ограничений. Но к ним прибавляются пациенты с постковидным синдромом.

Люди жалуются на депрессию, бессонницу, проблемы с вестибулярным аппаратом.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Главврач Алтайского диагностического центра написала заявление об увольнении

Горняк22: Главврач Алтайского диагностического центра написала заявление об увольнении

Горняк22
5 часов Ago
Главный врач диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении. Эту информацию подтвердили «Алтайской правде» в пресс-службе Минздрава...
Алтапресс: Вперёд, в каменный век! Как используют «гибкий камень» в стоительстве

Алтапресс: Вперёд, в каменный век! Как используют «гибкий камень» в стоительстве

Горняк22
5 часов Ago
Трудно найти более странное словосочетание, чем «гибкий камень». Эти противоположные понятия обозначают отделочный материал, который появился на рынке относительно недавно, но уже...
Алтапресс: Число зараженных ковидом на Алтае продолжает снижаться, но количество смертей «скачет»

Алтапресс: Число зараженных ковидом на Алтае продолжает снижаться, но количество смертей «скачет»

Горняк22
5 часов Ago
В Алтайском крае, по данным на 26 мая, зарегистрировали 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 10 смертей, сообщает региональный оперштаб. Пенсионер. Коронавирус. ССО. В мае...

Читать по теме:

ВТОПЕ: