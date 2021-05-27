ГОРНЯК22 27.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: Путин выступил против обязательной вакцинации от ковида

Горняк22
5 часов Ago

Президент России Владимир Путин заявил, что вводить в стране обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя, сообщает RT.

Владимир Путин. kremlin.ru

Путин отметил, что высказываются разные мнения насчет вакцинации, в том числе о введении обязательной для всех граждан.

Однако, подчеркнул президент, люди сами должны осознать необходимость прививки, назвав ее самым «правильным и цивилизованным способом сформировать коллективный иммунитет».

«Еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Президент обратился к россиянам, призвав их как следует подумать о важности прививки.

«Имейте в виду, что российская вакцина — это показывает практика уже миллионного применения — она самая надежная сегодня и самая безопасная и в нашей стране для вакцинации созданы все условия <…> Главное — здоровье. Прошу вас подумать именно об этом», — подчеркнул он.

Ранее сообщали о введении в Якутии обязательной вакцинации, за нарушение которой предусмотрен штраф в размере 200 тыс. рублей.

Алтапресс

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