Алтапресс: Число зараженных ковидом на Алтае продолжает снижаться, но количество смертей «скачет»

В Алтайском крае, по данным на 26 мая, зарегистрировали 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 10 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Пенсионер. Коронавирус. ССО.

В мае в Алтайском крае от коронавируса ежедневно погибало разное количество человек — от 5 до 12.

На 26 мая всего в крае инфицированных — 51 343 (в том числе 3 479 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 46 298 пациентов, из них за прошедшие сутки — 86.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 499 человек.

«Кроме этого, 151 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 103 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Вакцина от коронавируса. zdravalt.ru

«Развернуто 942 койки, к кислороду имеют подключение 917, с ИВЛ — 152. Резервных коек: 942 — 499 — 151 = 319», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 146, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 53.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 188 человек: из них 10 — за прошедшие сутки из-за COVID-19. Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 258 человек (по иным причинам смерти — 930).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 463 252 человека. На 26 мая в регионе прививается 238 597 человек: 46 822 — получили первую прививку, 191 775 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее сообщали, что в Алтайском крае увеличилось количество неврологических больных с постковидным синдромом.

Из новых 60 заболевших по данным на 26 мая: Барнаул — 26, Суетский район — 5, Яровое — 4, Заринск, Камень-на-Оби и Алтайский район — по 3, Петропавловский, Смоленский районы — по 2 заболевших, Бийск, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Солонешенский и Целинный районы — по 1.

Алтапресс