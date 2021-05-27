Алтапресс: Очередь из красивых дам. Как алтайский кризисный центр превращает забитых мышек в тигриц

Сотрудники Краевого кризисного центра для женщин рассказали altapress.ru, кого и зачем они поддерживают и какую «правду» о пациентах можно узнать по обыкновенному песку.

Женщина в одиночестве. открытые источники (CC0)

За любой помощью

Кризисный центр бесплатно помогает женщинам, детям и семьям в сложных ситуациях. В услуги организации входят консультирование по внутрисемейным отношениям, психологическая помощь взрослым и подросткам, групповые и индивидуальные занятия с детьми.

Центр также занимается формированием позитивных интересов, организацией досуга и социально-педагогической коррекцией. Действуют в учреждении и отделение временного пребывания (социальная гостиница).

Психологи здесь ведут консультации очно и дистанционно. Юристы содействуют восстановлению документов, оформлению денежных пособий, а еще помогают составлять судебные иски.

Кризисный центр для женщин в Барнауле. Анна Зайкова.

Справка

Кризисный центр для женщин возник в 2004 году по постановлению Администрации Алтайского края. Тогда в нем были телефон доверия и отделение консультативной помощи и реабилитации.

Тоже плачут

На ресепшне очередь из красивых дам. Только вот в глазах у посетительниц, особенно «новеньких», тоска.

Заместитель директора центра Ирина Малашкина отмечает: «Конфликты случаются даже в благополучных семьях. Часто женщины, стараясь предотвратить проблемы, приходят на консультации. А в нашу гостиницу, бывает, заезжают и ночью. В ночнушках, без документов, с побоями и маленькими детьми».

Нож. altapress.ru

Однажды ночью в отделении временного пребывания, относящегося к центру, раздался звонок. За дверью стояла девушка в сорочке. В руках незнакомка держала нож. «Я тогда жутко испугалась, — вспоминает Ирина. — Но нашей „посетительнице“, которая бежала из дома, и самой было страшно. Ту ситуацию я сейчас вспоминаю с улыбкой».

От нуля лет

На консультации приходят и семьями — мамы с папами и детьми.

Замдиректора проводит нас в красочную, красиво обустроенную комнату. В ней много деревянных игрушек: конь-качалка, горка, небольшие лесенки и мелкая утварь для развития моторики. Стены выкрашены в светло-голубой цвет. А главное украшение просторного кабинета — гигантский ковер с пушистым изумрудно-зеленым ворсом.

Краевой кризисный центр для женщин. Барнаул Предоставлено altapress.ru.

Комната похожа на солнечную поляну. «Так помещение обустроено специально, — утверждает Ирина, — чтобы родителям с ребятишками было комфортно и тепло, чтобы лучше шло общение».

Песок не врет

Еще один психологический кабинет женского кризисного центра оснащен песочным столом. На нем, говорит Ирина, пациенты «открывают душу» и рассказывают обо всех переживаниях. Особенно действенна методика при обследовании и терапии детей.

Песочный стол. Предоставлено altapress.ru.

Справка

Стол состоит из подсвеченной столешницы, на которую насыпан песок. По нему можно водить пальцами — так получаются рисунки.

Ирина Малашкина.

заместитель директора Краевого кризисного центра для женщин:

— Мы можем попросить ребенка нарисовать на песке семью. Иногда картины получаются неожиданными. Творчество раскрывает накопившиеся проблемы, в том числе связанные с насилием.

Разными методами

Чтобы методики психологической помощи действовали максимально эффективно, центр приобретает новое оборудование, делает ремонты за счет средств краевого бюджета.

Песочная терапия в барнаульском Кризисном центре для женщин. Анна Зайкова.

Кроме стола с песком применяется комплексная арт-терапия. Не обходится и без традиционной методики «Дом, дерево, человек».

Без мастей

По словам Ирины, в работе с детьми и взрослыми центр также применяет метафорические карты. На каждой из них изображены разные события. У пришедших за помощью картинки могут вызывать противоречивые эмоции: легкие грусть и тоску, перемешанные с радостью.

Кризисный центр для женщин в Барнауле. Анна Зайкова.

Справка

Метафорические карты отличаются от игральных. Вместо ромбов, сердец и разодетых королей на них нанесены персонажи, животные, вещи и жизненные ситуации. Используются карты в психоанализе и разных видах терапии.

Не для игр и гаданий

Ирина вытаскивает карты из коробки и аккуратно раскладывает их на столе. Психологические мини-рисунки пестрят многочисленными образами. Здесь и златовласая барышня гладит лошадку, и грациозные птицы парят над океаном, и дедушка с внуком общаются у ночного костра в лесу.

Метафорические ассоциативные карты. Анна Зайкова.

Методика исследования такая: человек берет карту, которая ему приглянется. Дальше предстоит ответить на вопрос: «Какие эмоции вызывает изображение?» Подразумевается, что пациент расскажет специалисту о переживаниях, беспокойствах и разных воспоминаниях. Радостных или печальных.

— Ирина, а какую карту возьмете вы? — тихим голосом спрашиваю я у собеседницы.

Она быстро водит глазами и достает карточку, на которой улыбчивая бабуля крепко обнимает внучку. Рядом по ярко-зеленой деревенской траве бегает курица-несушка.

Метафорические ассоциативные карты. Анна Зайкова.

— Эту.

— А почему именно ее?

— Очень люблю своих бабушку и дедушку. Хочу, чтобы они жили как можно дольше. И грущу, что мы не можем видеться чаще.

Долгие годы

Кризисный центр проводит консультации для тех, кто страдает от утраты родственников и друзей. Процесс восстановления людей, которые потеряли близких, может длиться годами. Долго и поэтапно идет терапия и в случае домашнего насилия.

Женщина, травмы, насилие. СС0

Ирина Малашкина,

заместитель директора Краевого кризисного центра для женщин:

— В любой терапии мы стараемся применять технику медиации (совместного урегулирования и разрешения конфликта между сторонами. — Прим. ред.). Но мужья проявляют насилие к женам «по привычке». Модель поведения формируется с детства: мальчик видит, как его отец доминирует над матерью, и в зрелом возрасте поступает так же. Изменить поведение практически невозможно — удастся только на время пресечь насилие.

Подарки. СС0

После первых насильственных инцидентов мужчина может неосознанно принести извинения, подарить любимой подарки, цветы и конфеты. Тогда женщина, как показывает статистика, возвращается в семью.

Ирина Малашкина,

заместитель директора Краевого кризисного центра для женщин:

— Возникает второй «медовый месяц», но вскоре ситуация возвращается на круги своя. Именно поэтому на консультациях мы помогаем женщинам понять и то, что они могут оставаться цельными личностями самостоятельно. Без тех, кто оказывает физическое и психическое воздействие. Процесс затяжной.

Краевой кризисный центр для женщин. Барнаул Предоставлено altapress.ru.

Насилие в семье, отмечает Ирина, влияет и на детскую психику. От испорченных взаимоотношений папы и мамы ребенок может быть подавлен по инерции. «Если родители понимают, что происходит, то несовершеннолетний ребенок просто перенимает общее настроение. И от этого очень много проблем», — добавляет собеседница.

Здоровая психология

Психологи и сами еженедельно консультируются с коллегами — чтобы не держать накопившиеся впечатления и проблемы в себе.

Краевой кризисный центр для женщин. Барнаул Предоставлено altapress.ru.

Кроме того, специалисты повышают квалификацию и ездят на семинары. На очереди, говорит Ирина Малашкина, обучение в Москве и Екатеринбурге. Психологи смогут пообщаться друг с другом, планируют изучить новые терапевтические методики.

Почти санаторий

С Ириной Малашкиной мы побывали в отделении временного пребывания. Обстановка социальной гостиницы погружает в детские воспоминания об уютных пионерских лагерях, в которых есть сон-час и вкусные булочки с повидлом. В помещениях, где живут женщины с нелегкими судьбами, светло, чисто и пахнет домашней едой. Коридоры гостиницы наполнены приятным гулом и детским смехом.

Социальная гостиница Предоставлено КГБУСО «Кризисный центр для женщин»

Здание отремонтировано: выкрашены свежей краской стены, обновлена кухня, оборудована игровая комната. В игровой стоит большой лакированный стол. Вокруг него расположены крошечные табуреты. Рядом — стеллаж с пестрыми машинками и куклами.

Появилась социальная гостиница в 2010 году. Чтобы открыть ее как можно быстрее, рассказывает Ирина, она и коллеги задерживались на работе допоздна: «Мы белили и красили сутками. Ремонт тогда сделали самый базовый, но зато с душой».

«Просто так не отпустим»

За помощью сюда обращаются мамы с детьми до 3 лет и беременные. А также те, кто по разным причинам собирался оставить ребенка в роддоме. Кроме того, в гостиницу приходят женщины, оставшиеся без крова или подвергшиеся серьезному психофизическому насилию. Такие, которым нужно спрятаться от мужа-тирана и получить качественную психологическую помощь.

Социальная гостиница Предоставлено КГБУСО «Кризисный центр для женщин»

Стандартный срок пребывания в гостинице — 3 месяца. Но он может быть продлен до полугода, отмечает Ирина Малашкина.

Ирина Малашкина,

заместитель директора Краевого кризисного центра для женщин:

— Женщина живет в отделении дольше нормативных сроков, если процесс реабилитации не закончен. К примеру, когда мы помогаем сироте, проходим все суды и прокуратуру, и человеку с минуты на минуту должны выделить квартиру. Может быть так, что мы ждем развод или раздел имущества. Мы помогаем девочкам, девушкам и женщинам решать проблемы, побеждать неуверенность и страхи.

Социальная гостиница Предоставлено КГБУСО «Кризисный центр для женщин»

Справка

Кризисный центр участвует в профилактике отказов от детей. Любая беременная и недавно родившая женщина, включая несовершеннолетних, имеет право на социально-психологическую поддержку. «Клиенток» принимают на консультации (в том числе для медиации с родителями, которые настаивают на прерывании беременности) и при необходимости заселяют в соцгостиницу.

Тунеядству — бой

В отделении центра все самостоятельно готовят, стирают и убирают. «Мы, — уточняет Ирина, — не кормим проживающих и при заезде в гостиницу выдаем им только самое нужное. Например, постельное белье». Каждому, кто заселяется в учреждение, выделяют койко-место, тумбу или небольшой комод. Обжившись, люди докупают недостающие личные вещи.

Социальная гостиница Предоставлено КГБУСО «Кризисный центр для женщин»

Ирина Малашкина,

заместитель директора Краевого кризисного центра для женщин:

— Мы стараемся не формировать иждивенческую позицию. И это в плюс: женщины проходят социализацию и адаптацию, общаются, помогают друг другу.

Некоторые жительницы соцгостиницы работают. Но возвращаются «домой» к 21:00. Таков распорядок.

Иногда с проверкой

Перед заселением в социальную гостиницу нужно сдавать медицинские анализы.

Отношения между «постоялицами», даже малознакомыми, и сотрудниками — доверительные. Лишь изредка новеньких приходится проверять дополнительно с подключением специалистов образовательных учреждений, организаций социального обслуживания и узких медспециалистов.

Социальная гостиница Предоставлено КГБУСО «Кризисный центр для женщин»

Ирина пожимает плечами: «Каждая женщина индивидуальна. У нас не бухгалтерия, нам без сострадания не обойтись. Но, бывает, человек недоговаривает или ведет себя странно. Тогда мы привлекаем к работе соцзащиту, психиатра. Чтобы обезопасить окружающих от возможных страшных последствий».

Чем богаты

Поддержку организации оказывают Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, фонд Елены и Геннадия Тимченко и Фонд Президентских грантов. Также гостинице могут посодействовать добрые люди.

Социальная гостиница Предоставлено КГБУСО «Кризисный центр для женщин»

Заместитель директора говорит: «Когда гостиница заработала, финансов не хватало. Но эта проблема быстро решилась. Помощь средствами гигиены и бытовой химии нам очень часто оказывают частные спонсоры, неравнодушные люди».

Как дом родной

Одна из проживающих, буквально породнившихся с сотрудниками, — Елена. Молодая ухоженная девушка с волосами ниже плеч и ярким макияжем стойко переносит трудности.

Она не побоялась и обратилась в гостиницу дважды: «В первый раз я попала сюда беременной. Из-за того, что знакомая „кинула“ меня с жильем. Теперь вот возникли большие проблемы с деньгами — я и пришла в учреждение снова. В гостинице хорошо: царят добро и понимание. Будь возможность, я бы оставалась здесь подольше».

Социальная гостиница Предоставлено КГБУСО «Кризисный центр для женщин»

Лена выросла без родителей. Она рассказывает, что окончила школу и успела отучиться в техникуме. Большая мечта нашей собеседницы — обрести жилье. «Тогда, — улыбается она, — жизнь сложится».

Ирина Малашкина утверждает: женщины, только поселившиеся в гостинице, стремятся обзавестись маленькой квартирой — больше им не нужно ничего. Но после работы с психологами дамы и барышни начинают ценить себя и задумываются об удачном замужестве, престижной профессии, большом уютном доме.

Социальная гостиница Предоставлено КГБУСО «Кризисный центр для женщин»

Перед Днем матери, Международным женским днем и другими важными праздниками в социальную гостиницу приглашают визажистов, стилистов и фотографов. Это нужно для того, чтобы подарить женщинам положительные эмоции, дать им почувствовать себя красивыми и сделать памятные фотографии.

Цифра

2−3 тысячи человек ежемесячно получают помощь в Краевом кризисном центре для женщин

Алтапресс