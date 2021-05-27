Алтапресс: Айсберг для «титаников» строительства. Почему Алтайский край может остаться без школ и других соцобъектов

Девелоперы региона с большой неохотой берутся за строительство социально значимых объектов. Главная причина — убыточность проектов. Их стоимость зачастую далека от реальности. Уже сейчас генподрядные организации несут убытки в десятки и даже сотни миллионов рублей. В чем причина «фантастического» ценообразования, как оно превращает застройщиков в «титаников»-банкротов и что делать, чтобы не оставить край без школ и детских садов? Айсберг проблем штурмовали на круглом столе, посвященном вопросам возведения соцобъектов.

На базе "Алтапресс" прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

Застарелая рана

Проблема ценообразования контрактов на возведение социальных объектов возникла примерно пять лет назад, но последние три года она особо остро ударила по строительной отрасли. Об этом рассказал председатель алтайского Союза строителей Александр Мишустин (организация выступила инициатором проведения круглого стола — прим. ред.).

Стоимость строительных работ, прописанных в сметах для социальных объектов, сегодня не соответствует рыночным. Хотя, новая поправка в Федеральный закон ФЗ-44 формально разрешила заказчикам менять стоимость контракта, исходя из непредвиденных обстоятельств. Но это распространяется только на новые договоры, и то далеко не на все.

«С учетом нашего предложения по изменению ценообразования на социальные объекты, в прошлом году Минстроем РФ была утверждена новая методика, согласно которой разрешается вносить дополнительные затраты в контракты, но только на усмотрение заказчика. В итоге в этом году на аукционы вышли объекты, рассчитанные по старой схеме», — отметил модератор круглого стола Александр Мишустин.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

Это привело к тому, что в 2021 году половина выставленных проектов не были разыграны из-за отсутствия заявок. В аукционах по остальным приняли участие два подрядчика из Новосибирска, один — из Кемерово, и только два — из Барнаула.

Региональные строители, прекрасно зная о системном характере проблемы, попросту не идут в бюджетные стройки. А крупные девелоперы, как правило, сами вкладывают часть средств в возведение детских садов и школ в своих ЖК, чтобы сделать их более привлекательными для дольщиков.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

Директор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов не раз предупреждал, что из-за низких цен контрактов возводить школы скоро будет просто не кому. В частности, его компания, прежде чем войти в проект самостоятельно просчитывает все риски.

Катастрофическая разница

Быстрый рост цен на стройматериалы тоже не добавляет оптимизма. Стоимость госконтрактов не предполагает дополнительные расходы, поэтому генподрядные организации вынуждены вкладывать свои средства и уходить в глубокий минус.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

Главный инженер «Селфа» Александр Жокин пояснил, что в сложившейся ситуации многим строительным компаниям, задействованным на соцобъектах, будет безопасней остановить работы. До тех пор, пока не будет решен вопрос с ценообразованием бюджетных строек.

В противном случае, считает гендиректор «Отделстроя» Павел Пеледов, при катастрофическом дефиците бюджета в десятки и сотни миллионов рублей многие попросту разорятся.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

«Полагаю подрядчики, которые забирают с аукционов проекты соцобъектов сейчас, на текущем уровне цен, — это либо потенциальные банкроты, либо авантюристы, либо меценаты», — отметил спикер.

Проще заплатить штраф

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

В такой ситуации, считают игроки строительного рынка, прогноз не самый лучший. Львиная доля участников круглого стола может уже к осени обанкротиться, а недостроенные объекты надолго встанут. Край не получит необходимого количества школ и детских садов.

При этом, представители девелоперы отмечают, что некоторым компаниям в таких условиях проще в одностороннем порядке расторгнуть контракт и заплатить штраф, чем продолжать разорительное строительство.

Тяжелый маховик федерального закона

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

На круглом столе не раз говорилось о неповоротливости Федерального закона ФЗ-44. Спикеры отмечали, что его отмена решила бы массу проблем с бюджетными стройками. Однако, все понимали, что это утопия.

Однако, закон, по мнению экспертов, хоть и неповоротлив, но поддается преобразованиям. По словам директора «Единого стройзаказчика» Александра Котельникова, за последние несколько лет закон претерпел существенные изменения.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

«В 2019 году министерству удалось увеличить расчетные индексы смет на 15%. И это работало, пока не начался колоссальный рост цен на все стройматериалы», — отметил Котельников.

Спикер добавил, что это далеко не предел. Алтайскому краю удалось попасть в 30-ку регионов с дифференцированными индексами расчетов. Это даст толчок для увеличения цены контракта. Но, опять же, изменения коснутся только новых проектов, а не действующих.

«Необходимо сохранить отрасль любой ценой. И строительное сообщество может помочь нам, предоставляя данные, подтверждающие фактические затраты. Поставщики оборудования и материалов в официальном порядке не дают такой информации, поэтому мы пока не можем доказать Минстрою России, что несем настолько большие расходы», — пояснил Котельников.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

Еще один выход из ситуации озвучила начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова.

«Мы предлагаем внести изменения в нормативные документы о наделении министерства строительства и ЖКХ Алтайского края полномочиями по утверждению и применению на территории региона расчетных индексов изменения текущей стоимости по отношению к базовым ценам 2001 года», — пояснила она.

На базе «Алтапресс» прошел круглый стол, посвященный бюджетным стройкам. Анна Зайкова.

В свою очередь региональный минстрой не первый год активно работает в направлении увеличения ситуации с ценообразованием. От этого зависит не только развитие строительной отрасли, но и экономики края в целом. К тому же, социальные объекты, как воздух нужны муниципалитетам.

Замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак заверил, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко, как и федеральное профильное министерство в курсе проблемы. Однако решить ее единовременно не удастся. И здесь важно плотное сотрудничество со всеми задействованными сторонами.

Алтапресс