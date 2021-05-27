Алтапресс: Дедка и репка. Энергетик впервые рассказал, что привело к обрушению трубы на Барнаульской ТЭЦ-2

26 мая на заседании правительства Алтайского края впервые озвучили выводы экспертов о причинах обрушения дымовой трубы Барнаульской ТЭЦ-2, случившегося 11 апреля. Сделал это представитель собственника станции — директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. По его словам, к крушению привела совокупность обстоятельств, а сам механизм аварии он уподобил сказке про репку.

Труба обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле. Скриншот видео instagram.com/barnaul.insta

Три независимых эксперта

Верхние 30 метров 120-метровой дымовой трубы № 2 обрушились 11 апреля в 20:19, напомнил Игорь Лузанов, фрагменты трубы повредили систему топливоподачи.

Уже 13 апреля начала работать комиссия по расследованию причин инцидента — возглавил ее Андрей Плешивцев, новый замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора по двум Алтаям.

Ведомство распорядилось привлечь как минимум три независимые экспертные организации, которые бы дали оценку произошедшему. Выводы этих экспертов и были оглашены на заседании регионального правительства.

Эффект репки

Механизм возникновения подобных инцидентов в технических журналах описывают по аналогии… со сказкой про репку. Игорь Лузанов не стал на пальцах объяснять сравнение, напомнив лишь общую канву сюжета: «Дедка за репку, бабка за дедку» и т.д.

Возможно, он имел в виду тот факт, что в определенных условиях небольшое по силе воздействие может иметь несопоставимое последствие. По сказке, огромную репку вытащили из земли после «воздействия» мышки.

Что именно стало последней каплей для трубы № 2? Судя по словам энергетика — комплекс обстоятельств. И он привел выводы экспертных организаций о состоянии трубы № 2 и этих обстоятельствах.

Технический директор СГК Олег Петров и генеральный директор СГК в Барнауле Игорь Лузанов. Скриншот видео t. me/sgk_barnaul

Недостатки проектирования и строительства

Первую очередь ТЭЦ-2, как известно, запустили в 1955 году. Трубу № 2 построили в 1959-м — ее относят к трубам первой массой серии.

Такие объекты проектировали и строили до 1962 года, когда в стране не было наработано ни опыта проектирования, ни практики строительства подобных конструкций. И эксперты в своем заключении отметили недостатки проектирования, ставшие одной из причин апрельского инцидента.

Была занижена толщина стенки верхней части трубы — она оказалась на 10−20 мм меньше современного норматива. Однослойное армирование — только с наружной стороны, процент армирования рабочей вертикальной арматуры до 2 раз меньше минимального и так дальше, — объяснил Игорь Лузанов.

Второе что отметили эксперты — это низкое качество строительства трубы.

Могло быть допущено перемерзание при строительстве, допускался не тот материал. Вместо щебня использовалась галька, причем крупная, это сейчас наглядно эксперты увидели, — привел примеры нарушений энергетик.

Как в Барнауле появилась «печка» № 2. Анна Зайкова.

Отсутствие норм и правил

А ключевым фактором, по мнению экспертов, стало отсутствие системы нормативно-правовых актов, определяющих правила эксплуатации и требования к процедурам осмотров и обследования труб.

Такая система была создана в 2002 году после довольно большого количества подобных аварий. Инструкции и правила разработали, ввели экспертизу промбезопасности данных объектов.

Но в 2014 году эти правила, по сути дела, отменили. И все эксплуатирующие организации оказались заложниками ситуации, они работали, не имея соответствующих документов, определяющих, как надо эксплуатировать и продлевать срок работы сооружений, отработавших нормативный срок в 50 лет. На этом делается акцент у экспертов, — объяснил Лузанов.

Труба обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле. vk.com/barneos22.

Дефекты из категории «А»

Между тем, отмена таких инструкций и правил, разработанных и утвержденных специалистами, повлекла за собой другое последствие: на рынке стали работать экспертные организации с недостаточной компетенцией.

Лузанов напомнил, что трубу № 2 экспертная организация обследовала в 2020 году — и ее признали «ограниченно работоспособной».

Нам сообщили, что дефекты есть и их надо устранить «в определенный период времени». Хотя, как сейчас отмечают эксперты, дефекты были из категории, А — «опасные». И надо было их устранять здесь и сейчас, — объяснил руководитель.

Ни взорвать , ни завалить

Игорь Лузанов рассказал, что работу станции восстановили через четверо суток. Но труба № 2, как ранее сообщали в СГК, работать больше не будет — сейчас ее продолжают разбирать.

«Мы установили башенный кран 100 метров, разборка трубы № 2 идет вручную. Потому что невозможно ее демонтировать иным образом — ни взорвать, ни завалить, вокруг оборудование. Параллельно мы начали восстановление топливоподачи», — пояснил он.

И разборка трубы, и полное восстановление топливоподачи завершат до начала нового отопительного сезона. А сейчас обсуждается вопрос, что делать дальше: к трубе № 2 подключены три котла станции. Очевидно, без трубы они работать не могут.

Барнаульская ТЭЦ-2. Анна Зайкова.

Приоритетный вариант

По словам Игоря Лузанова, мощностей оборудования, подключенных на трубу № 3, для для обеспечения теплом потребителей достаточно. Тем не менее два варианта по расширению мощности все же рассматриваются.

Вывод из консервации котлов 16 и 18 , которые подключены когда-то были на трубу № 3.

которые подключены когда-то были на трубу № 3. Использовать первую дымовую трубу № 1 , построенную в 1953 году , и подключить на нее котлы № 6 и 7 , ранее выходящие на трубу № 3.

В приоритете все же первый вариант — с трубой № 3. Энергетики предпочли бы «не связываться» с еще более старой, чем обрушившаяся, трубой, объяснил Игорь Лузанов.

Труба № 3 была запроектирована и построена позже, в 1968 году, и уже по тем требованиям, которые предъявляются сегодня к таким конструкциям, — рассказал спикер.

Заседание правительства края. Скан altapress.ru

В плену экспертов

Надо сказать, что комиссия по расследованию причин инцидента свою работу еще не завершила — на сегодня есть лишь заключения экспертов. Игорь Лузанов полагает: она свои выводы сделает на основе вот этих экспертных заключений.

Губернатор края Виктор Томенко призвал довести работу этой комиссии, что называется, до логического конца.

«В первую очередь нужно определить, чья в этом вина, а самое главное — предотвратить возможные похожие ситуации. До нынешних времен дожили и другие такие старые объекты, построенные с нарушением технологий, когда ставились эксперименты, и мы теперь находимся в плену заключений отдельных экспертных организаций. И я пока не понял, чем они отвечают», — сказал губернатор.

Как ранее сообщал altapress.ru, 15 апреля следственный комитет сообщил о возбуждении из-за нарушения требований пром безопасности. Возможно, привлеченные следователями эксперты, а затем и суд помогут определить виновных и степень их ответственности.

Рухнула часть трубы ТЭЦ-2 в Барнауле. instagram.com/barnaul.insta

Хронология событий

11 апреля , 20:19: частичное обрушение трубы № 2 ТЭЦ-2. Пострадавших нет.

20:19: частичное обрушение трубы № 2 ТЭЦ-2. Пострадавших нет. В работу включают резервный теплоисточник — районную водогрейную котельную.

12 апреля. На ТЭЦ-2 создан оперативный штаб , в Барнаул вылетел технический директор СГК Олег Петров. Цель — разработать план ликвидации инцидента.

в Барнаул вылетел технический директор СГК Олег Петров. Цель — разработать план ликвидации инцидента. Около 60% потребителей переведены на водогрейную котельную и ТЭЦ-3.

Мэр Барнауле ввел режим повышенной готовности.

13 апреля. Параметры теплоснабжения для части потребителей ТЭЦ-2 незначительно снижены , позже ситуация нормализуется.

позже ситуация нормализуется. Создана комиссия для выяснения причин инцидента. В состав ее вошли 13 человек из Ростехнадзора , МЧС , мэрии , СГК.

МЧС мэрии СГК. 15 апреля. На ТЭЦ-2 запущены конвейеры топливоподачи , станция работает в штатном режиме.

станция работает в штатном режиме. Следком сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нарушения требований пром безопасности.

16 апреля. Подрядная организация начала монтаж башенного крана для разборки трубы.

Системный оператор провел рабочие испытания на ТЭЦ-2 , ее способность вырабатывать электроэнергию подтверждена.

Алтапресс