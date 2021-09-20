Алтапресс: На Алтае за три дня выявили в 3,5 раза больше случаев ковида, чем за это же время в 2020 году

В Алтайском крае, по данным на 19 сентября, зарегистрировали 239 новых случаев заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

За три дня, с 17 по 19 сентября, в регионе зарегистрировали 476 новых случаев заболевания ковидом. В 2020 году в эти же дни — с 17 по 19 сентября — зафиксировали 134 заражения. Напомним, в прошлом году прошло трехдневное голосование по поправкам к Конституции РФ.

Всего в крае инфицированных — 74 957 (в том числе 5 292 ребенка). Выздоровели — 57 822 пациента, из них за прошедшие сутки — 122.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 606 человек.

«Кроме этого, 352 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 325 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 3604 койки, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322. Резервных коек — 646», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 523, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 214.

За весь период наблюдений скончались 5 167 человек с ковидом: из них 23 — за прошедшие сутки (19 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 977 человек (по иным причинам — 1 190).

По данным оперштаба на 19 сентября, на коронавирус обследовали 2 063 185 человек. Прививается 670 440 человек (получили первую вакцину — 105 400, полностью вакцинированы — 561 477), повторно вакцинировались — 3 563.

Ранее глава крайизбиркома Ирина Акимова опровергла слух о положительном тесте на ковид председателя одной из УИК.

Новые случаи

Барнаул — 64, Рубцовск — 22, Бийск — 21, Заринск — 9, Змеиногорский и Шипуновский районы — по 7, Бийский, Локтевский и Тальменский районы — по 6, Бурлинский, Крутихинский, Курьинский, Первомайский, Тюменцевский и Усть-Калманский районы — по 5, Кулундинский и Угловский районы — по 4, Алейский, Алтайский, Калманский и Михайловский районы — по 3, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Косихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Солонешенский, Третьяковский, Троицкий и Усть-Пристанский районы — по 2, Егорьевский, Ельцовский, Ключевский, Красногорский, Мамонтовский, Павловский, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Солтонский, Тогульский, Топчихинский, Чарышский и Шелаболихинский районы — по 1.

Алтапресс