Алтапресс: Дмитрий Медведев из-за болезни не приехал в штаб партии власти после голосования

Председатель партии «ЕР» Дмитрий Медведев не приехал в штаб партии после окончания голосования из-за плохого самочувствия, пишет Lenta.ru.

Дмитрий Медведев. government.ru

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил надежду, что председатель партии Дмитрий Медведев, у которого сейчас наблюдается сильный кашель, скоро поправится, сообщает РИА Новости.

Турчак также раскрыл подробности о болезни Медведева. На вопрос о том, не коронавирусом ли заразился председатель «Единой России», Турчак подчеркнул, что у Медведева «просто сильный кашель».

«Я же сказал, что он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится», — отметил он.

Медведев просил «всем вам передать огромные слова благодарности», — подчеркнул Турчак.

Также не приехали в офис «Единой России» на мероприятие после закрытия всех избирательных участков глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет «Росбалт».

Алтапресс