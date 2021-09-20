Алтапресс: Заборный триллер. Почему барнаульский лес огородили садоводы и спортсмены, а людей туда больше не пускают

Вокруг участка барнаульского соснового бора, что за улицей Власихинской, разворачивается скандал: лес перестает быть общедоступным, люди возмущаются. Сначала все входы и выходы к нему перегородило местное садоводство, затем это сделало Алтайское училище олимпийского резерва, которое прямо поперек леса собирается возвести двухметровый забор. Между тем мест для прогулок и занятия физкультурой в Индустриальном районе катастрофически не хватает.

Строительство забора у биатлонного стрельбища. Ирина Пергаева

Что происходит в лесу

Подозрительные работы в тихом сосновом бору начались больше недели назад: сначала часть леса неизвестные огородили лентой, потом вырыли глубокие лунки. На днях завезли железную арматуру.

Никаких аншлагов, предупреждающих о ведении работ, в округе нет.

Информацию о том, кто взялся перегораживать лес, можно найти только на портале Госзакупок. Оказалось, что заказчиком строительства выступает Алтайское училище олимпийского резерва. К нему относится местное биатлонное стрельбище.

В контракте говорится: забор километр длиною должны возвести в течение 35 дней. Тянутся он будет вдоль лыжероллерной трассы. Высота ограждения по столбам — 2,5 метра, глубина лунки для бетонирования — 1,3 метра, количество поперечин в каждом пролете — три. Чувствуется, что все основательно: ни один суслик не проскочит.

Строительство забора у биатлонного стрельбища. Ирина Пергаева Строительство забора у биатлонного стрельбища. Ирина Пергаева Строительство забора у биатлонного стрельбища. Ирина Пергаева

Строит забор в лесу для АУОР некий Александр Семенов. О нем известно не много — зарегистрирован как предприниматель в 2018 году. За это время отработал для училища два контракта на почти 1 млн рублей. Но тут дело куда прибыльнее — преграду в лесу он возведет за 4,3 млн.

Деньги, надо сказать, немалые: в этом году УОР законтрактовал ремонт своей столовой с пристроенным манежем и гаражами на 4,5 млн, а тут один забор.

Зачем строят забор

Директор училища Евгений Трубников считает, что правда на его стороне и упорно настаивает на том, что отгораживать лыжно-биатлонный комплекс надо — таков закон.

По его словам, несколько лет назад стрельбище уже закрывали, так как на нем не было защитного козырька — сделали. Теперь у Росгвардии, определяющей порядок безопасности на спортивных объектах, другая претензия — нет забора и охраны.

Строительство забора у биатлонного стрельбища. Ирина Пергаева

Лыжероллерная трасса, на которой в летнее время катаются спортсмены, проходит прямо через лес. Сейчас никаких указателей, что заходить на нее нельзя, кроме плохо различимой надписи на асфальте, нет. Евгений Трубников божится, что аншлаги были, но их сломали.

В прошлом году «аварии» на роллерке уже происходили: один из лыжников сбил на полном ходу выскочившего на трассу ребенка — в итоге пострадали оба. Увы, гуляющие в лесу люди не знают, что роллеры — вещь серьезная.

Несется на них спортсмен со скоростью 40 км в час и технически не имеет тормозов. «Встреча» с ним может обернуться серьезными проблемами. Нынешним летом таких случаев, к счастью, не было.

Строительство забора у биатлонного стрельбища. Ирина Пергаева

Между тем, зимой роллерка не меньше популярна у гуляющих, чем летом: прямо на трассе, где тренируются лыжники, праздно шатающийся народ жарит шашлыки и ломает лыжню «ватрушками».

Только вот загвоздка — идут они в основном со стороны базы «Выстрел», где и организован прокат надувных санок. Это значит, что новый забор УОР от них не спасет — напротив, из ворот «Выстрела» «ватрушечники» будут выходить прямо на роллерку и оказываться внутри ограждения.

Есть и еще один минус — забор перегородил круг для имитации (прыжковых упражнений, подобных лыжному ходу) и трейловых тренировок (бег по пересеченной местности с большими перепадами высот), который использовали сами спортсмены. Специалисты отмечают, что этот круг для них не менее важен, чем сама роллерка.

Строительство забора у биатлонного стрельбища. Ирина Пергаева

Встало ограждение и на пути местных велосипедистов, которые в лесу проводят свои соревнования. К слову, эти соревнования очень популярные: летом на велогонки в Барнаул съезжались сотни спортсменов-любителей со всей Сибири. Причем трасса по кросс-кантри (олимпийский вид спорта с 1996 года) никак не пересекается с роллеркой.

Теперь велосипедистам надо прокладывать себе новый путь. Евгений Трубников все эти моменты, вроде как, понимает, и даже готов принять на себя людское недовольство. Но в своем решении непоколебим: забору в лесу быть.

Кто еще закрывает лес

Проблем в этой части города до последнего времени и так хватало. Руководитель местной лыжной базы Yolochka Иван Крюков рассказывает, что людей в сосновом бору действительно бывает много: за выходные через небольшой участок леса могут проходить тысячи барнаульцев.

Строительство забора у биатлонного стрельбища. Ирина Пергаева

Далеко не все ведут себя культурно: оставляют мусор, жгут хвою, в зимнее время без зазрения совести заезжают на машинах прямо на лыжную трассу, которую для всех отдыхающих прокладывает Yolochka.

База своими силами делает 5-километровый круг для классического и 5 км для конькового хода и поддерживает его в хорошем состоянии до весны. «Что же мне теперь свою трассу тоже забором обнести?», — недоумевает Крюков.

В силу заборов уверовало и местное садоводство «Мичуринцев». Буквально в одно время с УОРом оно перекрыло четыре из пяти своих выходов, ведущих в лес.

Заборы в садоводстве «Мичуринцев» altapress.ru

Местные жители рассказывают: сделано это было якобы в целях безопасности. В последнее время у «мичуринцев» действительно участились кражи. Но, как выяснялось, злодействовали не пешеходы, идущие в лес, а, например, уволенные с соседней жилой стройки работяги. В итоге же пострадавшими оказались простые горожане.

В Сети уже гуляют видео, как через двухметровые ограждения перелезают пенсионеры с палочками, идущие в лес заниматься скандинавской ходьбой.

Сейчас у них остался всего один свободный проход через садоводство. На прошлой неделе там уложили новое дорожное покрытие — скинулись местные жители и коммерсанты. Но увеличившийся поток людей уже не устраивает местных жителей, и на входе в лес в скором времени появится шлагбаум.

Заборы в садоводстве «Мичуринцев» altapress.ru

Пройти в сосновый бор горожане смогут только около кафе «Ноев ковчег», однако это направление вообще не безопасно из-за большого количества транспорта и отсутствия тротуара вдоль дороги.

О чем говорят власти

По поводу сложившейся ситуации altapress.ru обращался в администрацию Индустриального района. Глава Сергей Татьянин пообещал, что с проблемой будут разбираться: на этой неделе его подчиненные проведут выездное совещание и решат, как организовать доступный и удобный для людей проход в лес. Но где, а главное когда он может появиться, чиновники не говорят.

Улица Власихинская, которая пока еще ведет в лес, узкая и не имеет тротуаров. Пешеходное движение даже летом по ней опасно, не говоря уже о зиме. А людям теперь приходится здесь ходить.

Физкультурники в барнаульском лесу. Ирина Пергаева

Надо сказать, что растущий не по дням, а по часам Индустриальный район для комфортной жизни мало приспособлен: нет парков, нет общественных пространств, общедоступных стадионов, где можно было бы заниматься физкультурой.

Даже школы закрывают от людей свои территории. А те, что еще открыты, в прямом смысле слова забиты толпами детей, их родителей, спортсменов и просто гуляющих. Всем им попросту некуда податься.

Это, как говорится, еще полбеды. Уже в следующем году по соседству с лесом начнет сдаваться жилой комплекс на 1,6 тыс. квартир: стройка здесь ведется масштабная. Очевидно, что за не имением чего-то подходящего, жители пойдут в сосновый бор. И что с ним тогда будет?

Лыжная база Yolochka Ирина Пергаева

Те, кому судьба брошенного на произвол судьбы леса, утверждают: приводить его в порядок надо уже сейчас. Для начала проложить дорогу с парковочными «карманами» вдоль кромки, сделать нормальный вход для пешеходов, установить мусорки, перегородить въезды на машинах внутрь самого леса.

Можно еще поставить понятные билборды и таблички регулирующие потоки отдыхающих указывающие где пешие дорожки, велосипедные и лыжные трассы и те участки, куда заходить нельзя. И может тогда в цивилизованной рекреационной зоне в городской черте заборы не понадобятся.

Алтапресс