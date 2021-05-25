Алтапресс: “Прокурор” – с латыни “заботящийся”. Как бизнес и власть обсудили проблемы надзора на Алтае

Уже совсем скоро, с 1 июля 2021 года, в России вступит в силу федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Этот документ призван ослабить «давление» на бизнес со стороны надзорных органов. Если судить формально, то так и должно произойти — проверок станет меньше, вопросы можно будет решать в досудебном порядке, а существенная доля надзорных документов будет выложена в открытый доступ. Но дьявол, как известно, кроется в деталях.

Предприятия и проверки бывают разными Михаил Хаустов

О том, что ждет бизнес после реформы, и к каким результатам привел предыдущий № 247-ФЗ с его «регуляторной гильотиной», алтайские бизнесмены обсудили в Барнауле с представителями надзорных органов на VII Конгрессе предпринимательских объединений Алтайского края. Altapress.ru выслушал их непростой диалог.

Перетягивание каната

Тема присмотра за бизнесом за последние 30 лет ни разу не теряла своей актуальности в стране. Взаимоотношения власти и предпринимателей постоянно напоминают жестокое соревнование по перетягиванию канату. Идет оно с переменным успехом. И вот появляется новый федеральный документ, который может серьезно изменить расклад сил и риторику отношений власти и бизнеса,

Андрей Осипов, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, во вступлении отметил, что основная задача регуляторной гильотины — создать новую систему взаимоотношений с четкими и понятными требованиями для хозяйствующих субъектов, а также снять с них избыточную административную нагрузку.

Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, Анна Зайкова.

Андрей Осипов,

уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае:

Задача № 248-ФЗ — сместить акцент с проведения проверок на профилактику нарушений и дать бизнесу больше гарантий во взаимодействии с органами надзора.

По мнению бизнес-омбудсмена, новый федеральный закон, скорее всего, снизит количество проверок за счет введения более мягких контрольно-надзорных мероприятий.

Кроме того, Осипов напомнил, что с 1 июля досудебное обжалование решений надзорных органов «станет обязательным». Таким образом, у бизнеса может появиться чуть больше шансов отстоять свою позицию в спорах с Госпожнадзором, Ростехнадзором, Росздравнадзором и прочими-прочими надзорами.

Прокуратура Алтайского края. altapress.ru

Проверки — реальные , реальность — виртуальная

Марина Панчук, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Алтайского края, подчеркнула, что главным новшеством № 248-ФЗ станет переход в «виртуальную реальность».

Теперь львиная доля данных будет храниться в оцифрованном виде в специальной федеральной системе данных. Причем они там будут размещаться публично — в формате Едином реестра контрольно-надзорных мероприятий.

Правда, как отметила Марина Панчук, «старый» реестр проверок также продолжит действовать, но уже в «виде подсистемы».

«Потому что в старом реестре остается часть сведений о проверках, которые будут проведены и начаты до 1 июля и закончены в июле 2021 года. Туда же отправляются сведения о контрольных закупках, которые там и сохраняются. Здесь же сведения о проверках органов местного самоуправления и субъектов исполнительной власти региона», — пояснила госпожа Панчук.

Интернет-каналы. СС0

Кроме того, она напомнила, что с 1 июля согласования проверок будут проводиться только в электронной форме — все они также будут проходить через публичный реестр.

Фишка года. Следующего

Уже с начала марта 2021 года, согласно 338-му постановлению правительства РФ, формируется единый реестр контроля. На его базе будет составлен реестр сведений, половина из которых будет автоматически «передаваться» от одного органа надзора другому. Другая половина — по запросу.

Марина Панчук,

начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Алтайского края:

Смысл изменений — освободить подконтрольное лицо от излишнего предоставления документов.

А вот основная, скажем так, «фишка» контрольной деятельности предстоящего 2022 года — возможность включать и исключать проверки из плана, добавляет Панчук. Это будет происходить, к примеру, при изменении категории риска, отмены того или иного вида контроля и т.д.

Проверка салонов красоты в Барнауле. barnaul.org

Панчук подвела итог своего выступления оптимистичной фразой: «Таким образом плановая надзорная деятельность из статичной стадии переходит в динамичную»

Вероятно, она не догадывалась, что больше всего предприниматели не любят в своей работе нестабильности.

Конец коррупции близок?

Следом оптимизма добавил и представитель МЧС.

Константин Илясов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, отметил, что № 247-ФЗ и № 248-ФЗ предполагают отмену более 200 нормативно правовых актов и документов в области пожарной безопасности.

Пожарный щит. Пожарная безопасность. Анна Зайкова.

В рамках регуляторной гильотины пересматривается порядок лицензионного контроля — ряд положений уже приняты.

Илясов считает, что изменение лицензионных требований уже привело к снижению риска коррупции.

Правда, по его словам, соблюдение требований пожарной безопасности не позволяет одномоментно отменить прежние нормативные акты. Поскольку существенный процент зданий и сооружений были построены согласно прежнему надзорному регламенту.

«В основном, если здание построено в 1980-х или, допустим, в 2000-х годах, при проверках будут применяться именно те нормативные документы которые были приняты тогда, когда здание переходило в эксплуатацию. У собственника всегда есть выбор: он может сделать декларацию пожарной безопасности, указав в ней те документы, которые готов исполнять. Таким образом он может полностью перейти на новые требования, но может остаться и на старых», — пояснил Илясов.

Пожарная безопасность. 22.mchs.gov.ru

Внеплановое расширение

Но дальше стало намного интереснее. Федеральный закон № 248, подчеркнул Илясов, наоборот, расширяет мероприятия по контролю, проводимые инспектором.

Если сегодня основными контрольно-надзорными мероприятиями являются плановые и внеплановые проверки, то с 1 июля ситуация резко изменится — будет 7 видов профилактических мероприятий и 10 способов контроля.

Надзорный чиновник добавил, что нововведения снизят время проведения проверок с 20 рабочих дней всего до 10.

Константин Илясов,

заместитель начальника управления ГУ МЧС России по Алтайскому краю:

Все это нужно для того, чтобы сэкономить время предпринимателей, снизить нагрузку на них.

Малый бизнес. Михаил Хаустов

Илясов особо отметил, что из года в год количество проверок падает — например, в 2020 году было проведено на 64% плановых проверочных мероприятий меньше, чем в 2019-м. А 97% внеплановых проверок в 2021 году проводились за исполнением ранее выданных предписаний, еще 3% — по заявлениям и обращениям.

«Падает и общее количество пожаров, но не везде — на объектах, находящихся под надзором, цифра сохраняется на том же уровне, а в некоторых случаях даже растет», — подчеркнул Илясов.

Мы к вам , предприниматель , и вот по какому делу

Следом выступал представитель Роспотребнадзора. И заявил, что в течение 10 лет количество контрольно-надзорных мероприятий со стороны этого ведомства снизилось в 7 раз — с 14 тыс. проверок до 2 тыс.

В 2021 году мероприятия по контролю снизились еще в 2 раза по отношению к 2020 году, сообщил Олег Волынцев, начальник отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Сотрудники Роспотребнадзора и полиции проверили соблюдение противоэпидемических мер в ТРЦ «Пионер». barnaul.org.

Основная доля проверок — все-таки внеплановые, таких остается более 60%. Хотя 10 лет назад, как отмечает спикер, ситуация была обратная — больше половины занимали плановые проверки.

Олег Волынцев,

начальник отдела юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

Причем на внеплановые проверки предприниматели могут повлиять самостоятельно — решайте вопросы клиентов вовремя, не доводя ситуацию до реализации их конкретных жалоб.

Волынцев отметил, что благодаря № 248-ФЗ появились прописанные юридические процедуры для Роспотребнадзора, которых не было с 2001 года.

«Процедуры проведения отбора проб, осмотра, фиксаций — все эти документы отсутствовали, в связи с чем по многим надзорным структурам приходилось этот пробел решать благодаря административным регламентам по видам надзора. Сейчас государство приводит все единому виду, чтобы все моменты были прописаны и понятны. Раньше из-за этого пробела были возможны разные трактовки закона, теперь это исключено», — сказал он.

Роспотребнадзор. архив компании «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае

Кроме того, досудебное обжалование — большое благо, уверен Волынцев, поскольку доказать свою правоту «поднадзорному лицу» (то есть предпринимателю) в судебном порядке довольно непросто — суд как правило стоит на стороне лица должностного.

Добровольное побуждение

Наталья Сорокина заместитель начальника контрольного отдела Управления ФНС России по Алтайскому краю, отметила, что главная тенденция в работе ведомства — смещение акцента с налоговых проверок на «побуждение налогоплательщиков к добровольной уплате налогов».

Она добавила, что уже сегодня выездная проверка — крайняя мера, которая проводится налоговыми инспекторами лишь в отношении тех лиц, которые используют «агрессивные схемы ухода от налогообложения».

Налоговый кодекс. ССО.

Кроме того, применение риск-ориентированного подхода позволило ФНС снизить административную нагрузку на бизнес. А это в свою очередь, способствовало тому, что выполненные добровольно налоговые обязательства увеличились в 1.5 раза в 2020 году по отношению к 2019-му. Количество налоговых выездных проверок снизилось за тот же период с 399 до 35.

Сорокина напомнила о реализации проекта по переходу отдельных отраслей экономики на ККТ с целью снизить теневой оборот.

«В 2021 году ФНС России начала работу с рынками и предприятиями общественного питания. Ведь именно в этих сферах больше всего нарушений как налогового законодательства, так и финансового. Установка ККТ позволит оценить реальные объемы экономики, сделать экономику предприятия прозрачной. Более того, отдельные категории бизнеса, нуждающиеся в поддержке смогут, ее получить от государства, а покупатели будут защищены от приобретения некачественной продукции», — прокомментировала представитель управления ФНС.

Бюджет Алтайского края Алтайское краевое законодательное собрание

А что ответил бизнес?

Кристина Карамышина, генеральный директор компании «Алтайский центр экологии и аудита» отметила, что принятие новых федеральных законов едва ли приведет к однозначно положительным последствиям, хотя бизнесу, во многом, станет легче.

Она отметила, что риск-ориентированный подход работает отлично, количество плановых проверок действительно снизилось — ряд предприятий сталкивались с проверками один раз в 5 лет.

Также разумным решением Карамышина считает отмену нормативно-правовых актов, которые принимались еще в советское время.

Кристина Карамышина,

генеральный директор Алтайского центра экологии и аудита:

Мы уже давно в другом государстве живем, а государственные органы все это время следовали рекомендациям, составленным еще в СССР.

Еще одним положительным моментом Карамышина назвала снижение продолжительности плановых проверок. Более того, теперь существует строгое разделение — кого будет проверять федеральные органы, а кого — региональные.

Правда, с ее точки зрения, это приведет к усилению межведомственного обмена информацией.

Сотрудникам прокуратуры и милиции предстоит навести порядок в Зональном районе. Михаил Хаустов

Кроме того, нельзя не признать, что по сути № 248-ФЗ усиливает роль прокуратуры. «В её руках будет судьба наших объектов», — заключает Карамышина.

«Еще поправочка — у прокуратуры есть свои проверки. И они, согласно закону, не будут включать их в общий список проверок, которые мы с вами будем видеть в общем реестре. Другими словами, у нас не 9 видов контрольных проверок, а 10. Как эта норма будет работать мы, к сожалению, не знаем», — сказала предпринимательница.

Панчук согласилась, что полномочия прокуратуры существенно возросли. Правда, с этим, по ее словам, и возросла ответственность и нагрузка на государственный орган.

В ответ Карамышина попросила материнской заботы по отношению к предпринимателям со сторону прокуратуры. Ведь «прокурор» с латыни переводится как «заботящийся».

Не меняйте законы 10 лет и все будет хорошо

Олег Махнаков, директор компании «Рикон», заметил, что предпринимательская активность сегодня снижается, а причиной тому — «динамичное законодательство». Бизнесмен посетовал, что система отчетности меняется ежегодно, часто приходится «перестраиваться» под новые нормы и требования.

Олег Махнаков. Фото: Анна Зайкова

«Давайте 10 лет не менять ни одного пункта, представляете, насколько предпринимательство шагнет вперед», — предложил Махнаков.

Панчук заметила, что законодатель сделал ставку именно на динамику. «Любое обязательное требование должно жить не более пяти лет, а дальше видоизменяться», заключила она.

ККТ и маркировка

Юрий Ряполов, депутат Гордумы и председатель Барнаульского координационного совета по развитию предпринимательства, обратился к представителю ФНС — он отметил, что из-за обязательного использования ККТ и новых правил маркировки товаров увеличилась нагрузка на малый бизнес. Теперь небольшим компаниям, которым и так было непросто, практически невозможно конкурировать с крупными торговыми сетями.

«Из-за этой нагрузки маленькие компании не могут увеличить зарплату работникам, вынуждены брать кредиты, много ли вы мошенников нашли на ярмарках на рынках? Пока финансовых плюсов этого решения для общества я не вижу. Нельзя ли сделать исключение для «малышей»?» — спросил Ряполов.

Кассовый аппарат. Анна Зайкова

Сорокина парировала, что закон применяется в отношении определенных категорий лиц, торгующих на рынке. Кроме того, внедрение ККТ позволило увеличить наполняемость бюджета на 20%.

В свою очередь Александр Евстигнеев, начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, поддержал коллегу.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Александр Евстигнеев. Анна Зайкова

«У нас на рынке уже есть предприниматели, у которых уже появилась кассовая техника, а есть те, кто этого не сделал и находится в более выгодной ситуации. Я позитивно оцениваю реализацию данного эксперимента», — сказал он.

А вот Александр Балаков, председатель Союза фермерских формирований Алтайского края, заметил, что предприниматель, который судится с надзорным органом — неизменно проигрывает. Как бы хорошо бизнесмен не знал закон, инспектор всегда найдет нарушение. Поэтому предприниматель обречен на поражение, считает спикер.

«Инспектор пришел проверять — мы враги. Всегда найдет нарушение. А если идешь в суд, то в 100% случаев тебя осудят. Не бывало такого, чтобы инспектор был не прав. Пока эта ситуация будет существовать, пока мы ее не отрегулируем, бизнес резко вверх не пойдет», — заявил господин Балаков.

Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формированй Алтайского края. Дмитрий Лямзин

Фермер также добавил, что если прежде в 12 часов дня он уже работал на полях, то сегодня ему приходится до вечера изучать новые документы.

Панчук ответила, что точка зрения Балакова противоречит статистике — 65% проверок надзорных органов не выявляют нарушений

«Наверное, вы входите в оставшуюся треть. Но таких случаев немного», — честно сказала представительница краевой прокуратуры.

Алтапресс