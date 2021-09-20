Алтапресс: В первый месяц после выборов тепловая энергия в Барнауле подорожает на 12%

С 1 октября жители Барнаула и Рубцовска будут платить за тепловую энергию по новым, более высоким, ценам. Это предусмотрено решениями управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов от 1 сентября. Документы опубликованы, но до настоящего времени ни регулятор, ни власти этих двух городов не объяснили сотням тысяч потребителей, по каким ценам надо будет оплачивать отопление и горячую воду.

Недоумение. Pixabay.com

Что случилось с ценами на тепло в 2021-м

Тарифы в России меняют, как правило, с 1 июля, чаще всего повышают. Но в Барнауле 1 июля произошло аномальное явление: отопление для абонентов «Барнаульской генерации» подешевело. На 109 рублей.

Притом, что ранее власти сообщали: цены на тепловую энергию будут повышаться ежегодно на 100 рублей (плюс-минус), а за это энергетики вложат большие деньги в теплосетевое хозяйство.

Но платить по пониженным тарифам барнаульцам придется недолго. Официально отопительный сезон стартует 21 сентября, а уже с 1 октября гигакалория подорожает. Это следует из решения управления по тарифам № 83 от 1 сентября.

Сколько будут платить барнаульцы

Тут важно не запутаться. Согласно решению управления по тарифам № 83, с 1 октября предельная цена для «Барнаульской генерации» на тепловую энергию возрастет с 1882,47 рублей до 2113,93 рубля — то есть на 231,46 рублей, или на 12,3%.

Предельная цена — это «потолок». Теплоснабжающая организация может установить более низкую цену. По словам председателя ТСЖ «Красноармейский, 53» Константина Емешина, цена гигакалории с 1 октября составит 2105 рублей. То есть увеличится на 11,8%.

Объявление в подъезде дома по пр. Красноармейский, 53. Altapress.ru

Емешин объяснил, что информацию о цене «гиги» получил у представителя СГК (в состав которой входит «Барнаульская генерация»). Более точные сведения в «Сибирской генерирующей компании» пообещали предоставить позже.

С чем связано повышение

Причины повышения за почти три недели с даты принятия документа никто из властей не прокомментировал. Известно, что в конце 2020 года «Барнаульская генерация» доказала в суде, что управление по тарифам неправильно рассчитало цену на 2020 год.

На этом основании ведомства в январе 2021 года повысило «предельник» за все тот же 2020 год — то есть задним числом. Но в СГК тогда заверили, что дополнительные счета жителям Барнаула за тепло и горячее водоснабжение в 2021 году выставлять не будут. Но связано ли нынешнее повышение с тем судебным решением, мы пока не знаем.

Квитанция на оплату коммунальных услуг. Altapress.ru

Что произошло в Рубцовске

В Рубцовске предельная цена тепловой энергии для абонентов «Рубцовского теплоэнергетического комплекса» пересмотрена решением управления края по госрегулированию цен и тарифов № 84 от 1 сентября.

Ранее было установлено: с 1 июля по 31 декабря «предельник» составит 2229,56 рублей за гигу. Но документ, который ввел эти параметры, утратил силу. И с 1 октября действует новая предельная цена: 2425,76 рублей за гигу (для абонентов, получающих тепло от «Южной тепловой станции»).

Информацию о том, сколько будут платить рубцовчане по факту цена, мы сообщим позже.

Алтапресс