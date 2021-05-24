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Алтапресс: Салют и стела. Какую пользу Барнаулу принесет почетное звание «Город трудовой доблести»

Горняк22
2 часа Ago

21 мая 2021 года указом президента страны Владимира Путина Барнаул был удостоен звания «Город трудовой доблести». Рассказываем, что даст краевой столице новый статус.

"Барнаул орденоносный" на здании администрации города. «Вечерний Барнаул» / barnaul.org

Что это за звание

Звание «Город трудовой доблести» — в некотором роде аналог «Города-героя» и «Города воинской славы». Присвоение звания «Город трудовой доблести» осуществляется с 2020 года по итогам рассмотрения заявок Российского общественного объединения «Победа». Итоговое решение принимает президент РФ.

Для выбора городов ежегодно проводится конкурс заявок. В 2020 году было подано 28 заявок. С инициативой о присвоении Барнаулу почетного звания в администрацию города обратились местное отделение партии «Единая Россия» и городской Совет ветеранов.

Общественной комиссией была проведена огромная подготовительная работа, собран весомый пакет документов, подтверждающий исторические факты. Я благодарю барнаульцев, которые проявили высокую активность, отдав свои голоса в поддержку этой инициативы».

Конструкция &quot;Барнаул орденоносный&quot;.1 Конструкция «Барнаул орденоносный». barnaul.org

Кому присваивается и что дает

Согласно федеральному закону, звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В удостоенных городах будут установлены стелы с гербом и текстом соответствующего указа главы государства.

Также в городе трудовой доблести обязательно проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Приносит ли звание какое-то финансирование

Как выяснилось, каких-либо выплат или дополнительных льгот для жителей указанное звание не предусматривает.

Конструкция &quot;Барнаул - город орденоносный&quot;.2 Конструкция «Барнаул — город орденоносный». vk.com/barneos22

Тем не менее, глава администрации Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с этим событием: «В годы Великой Отечественной войны Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров страны.

Его жители внесли огромный вклад в Победу, обеспечив работу эвакуированных предприятий и бесперебойное снабжение фронта.

На официальном сайте Барнаула можно подробнее узнать, о том как добывали Победу в тылу оставшиеся в городе барнаульцы в 1941—1945 годах. В общей сложности в Барнаул были эвакуированы из западной части СССР 14 крупных промышленных предприятий.

Алтапресс

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