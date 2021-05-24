Алтапресс: Заплатил налог — не спи спокойно. Разбор: как самозанятым не остаться без пенсии к старости

Каждый месяц в Алтайском крае регистрируется все больше самозанятых — тех, кто решил трудиться на себя и платить налог на профессиональный доход. Ставка налога на профдоход для таких бизнесменов щадящая — 4−6%. Однако, по данным altapress.ru, не все самозанятые осознают: чтобы к наступлению соответствующего возраста не остаться без пенсии, надо еще и платить взносы в Пенсионный фонд.

Ремонт. Один из популярных видов деятельности самозанятых. Pixabay.com 1 Что не так с будущими пенсиями у самозанятых?

Самозанятые — плательщики налога на профдоход — не обязаны платить взносы в Пенсионный фонд. Часто это подается как одно из преимуществ этого нового налогового режима.

Между тем, как объяснили в алтайском отделении Пенсионного фонда России, если самозанятый не отчислял взносы в ПФР, скажем, два года, то эти два года работы не включат ему в страховой стаж, и за этот период у него не сформируются пенсионные коэффициенты (баллы).

То есть вы два года работали, платили налог — а спать спокойно не получится: на пенсию-то не заработали.

2 Сколько надо заработать баллов и лет?

Для того, чтобы россиянин — любой, не только самозанятый — получил страховую пенсию по старости (то есть самую обычную, какую получает большинство людей), ему нужно не только дожить до определенного возраста, но и заработать страховой стаж и пенсионные баллы.

После 2024 года ваш стаж должен быть не менее 15 лет, количество баллов — не менее 30. Страховой стаж — это период, за который уплачивались взносы в ПФР.

И уже были случаи, когда людям отказывали в назначении страховой пенсии по старости — и им надо было продолжать работать и копить баллы и стаж или дожидаться социальной пенсии.

Репетиторство. Один из популярных видов деятельности самозанятых. Pixabay.com 3 Что делать самозанятому, чтобы не остаться без пенсии?

Самостоятельно платить взносы в ПФР — как говорят в фонде, вступить в добровольные правоотношения.

Надо подать заявление Пенсионный фонд по месту жительства либо в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте ПФР, ФНС или в мобильном приложении «Мой налог», — разъясняет начальник управления организации персонифицированного учета отделения ПФР по Алтайскому краю Вадим Застрожнов.

Кстати, закон не запрещает совмещать самозанятость и официальное трудоустройство. Будете работать официально — взносы заплатит работодатель и у вас будут копиться баллы и стаж.

4 Сколько надо заплатить в ПФР при такой добровольной уплате?

Чтобы получить целый год страхового стажа, надо не позднее 31 декабря уплатить не менее 32 448 рублей (в 2021 году!) и весь год состоять на учете.

Установлен также максимальный размер страховых взносов в 2021 году: не более 270 167,04 рублей.

Полезно знать. vk.com/pfraltaikrai Полезно знать. vk.com/pfraltaikrai Полезно знать. vk.com/pfraltaikrai 5 Как надо уплачивать взносы?

Можно заплатить всю сумму сразу или платить любыми частями. Если в 2021 году самозанятый заплатит меньше 32 448 рублей, то в страховой стаж засчитают период, пропорциональный уплаченным взносам.

Например, при уплате 11 176 рублей в стаж учтется период с 1 января по 4 апреля 2021 года, объяснили в алтайском отделении ПФР.

6 Если самозанятый не будет платить взносы в ПФР, он вообще останется без пенсии?

Нет, не останется. Если не накопить необходимый минимум баллов и стажа, человек получит социальную пенсию. Но на пять лет позже, чем большинство других пенсионеров и в случае, если он к этому времени не состоит в официальных трудовых отношениях.

Социальная пенсия меньше средней и зависит от прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Выпечка. Бизнес. Налог на профдоход. Pixabay.com 7 Может ли самозанятый оформить и получать выплату по уходу за инвалидом?

Такие выплаты вправе получать люди трудоспособного возраста, но не работающие и, соответственно, не отчисляющие взносы в ПФР.

У самозанятых ответ на этот вопрос зависит от того, платит ли он добровольно взносы в ПФР или нет. Если платит, то в страховой стаж засчитывается период уплаты взносов.

«Для целей реализации пенсионных прав вы будете считаться работающим. В таком случае вы никак не можете оформить компенсационную выплату по уходу», — сказала начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю Валентина Натарова.

А если вы не платите взносы в ПФР, заявление не писали, то оформление такой выплаты возможно. В ПФР напомнили важный момент: если вы уже получаете такую выплату и решили добровольно платить взносы в ПФР, не забудьте уведомить об этом фонд.

Фриланс. Налог на профдоход. Pixabay.com

Если у вас остались вопросы по формированию пенсий у самозанятых — получить консультацию можно в Едином региональном контакт-центре ПФР: 8−800−600−07−14. Звонок бесплатный.

Ответы на многие вопросы по самозанятости можно найти в специальном разделе сайта ФНС.

Алтапресс