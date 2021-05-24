Алтапресс: «Нужно создавать образ жизни»: экспертный взгляд на развитие частного домостроения в Алтайском крае

Начиная с прошлого года спрос на частные дома на Алтае постепенно восстанавливается к докризисным параметрам. Параллельно растут аппетиты потребителей. Люди стремятся инвестировать личные и заемные средства в комфортную среду обитания с готовой инфраструктурой и бульварами. О ветре перемен в «малоэтажке», среде обитания и повышении рождаемости в пригороде эксперты говорили на круглом столе, посвященном индивидуальному жилому строительству (ИЖС).

Поселки «Фирсова Слобода» Фото предоставлено застройщиком

«Малоэтажка» растет

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ежегодно свои жилищные условия должны улучшать не менее 5 млн российских семей. Ситуация с вводом жилья складывается по регионам индивидуально, однако есть общая тенденция. Она связана с большой популярностью малоэтажной застройки, отметил зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Сергей Белоусов.

Сенатор подчеркнул, что, по данным федерального Минстроя, в России за первый квартал 2021 года было введено в эксплуатацию 72 тыс. объектов индивидуального строительства. По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил не менее 20%.

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Что же касается Алтайского края, то в регионе было возведено 106,7 тыс. кв. метров индивидуального жилья, при общем объеме в 270 тыс. кв. м. А это 40% от всех «жилых квадратов». При этом примерно треть от этой цифры приходится именно на Барнаул. Об этом участникам дискуссии рассказал замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак.

Спивак отметил, что в данном направлении край уже «догнал» цифры прошлого года и уверенно выходит на выполнение плана по нацпроекту.

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Динамика ИЖС по муниципалитетам в 2020 году

113,8 тыс. кв. м — Барнаул

70 тыс. кв. м — Первомайский район

13,3 тыс. кв. м — Бийск

13 тыс. кв. м — Павловский район

12 тыс. кв. м — Белокуриха

12 тыс. кв. м — Новоалтайск

9 тыс. кв. м — Алтайский район

Около 8 тыс. кв. м — Бийский район

А где я буду выгуливать платье?

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Вместе с увеличением спроса на частные дома в России растет и запрос на качество домовладений и комфорт поселков, в которых они находятся. Традиционно законодательницами мод в этой сфере остаются Москва и Санкт-Петербург. Здесь люди осознали ценность загородного проживания и понимают, что и за какие деньги они готовы покупать.

Об этом рассказал московский эксперт по малоэтажному строительству, преподаватель Высшей школы экономики Валерий Лукинов. В видеообращении эксперт обозначил основные направления развития рынка частных домов в России.

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Во-первых, современные поселки все больше стремятся к функциональному наполнению. Эта тенденция касается преимущественно микрорайонов для постоянного проживания. Здесь, в зависимости от класса (комфорт, бизнес, элитка или премиум) выстраивается полноценная среда обитания с местами для отдыха, развлечений, занятий спортом, социальными объектами. Иными словами, в них должно быть все для полноты жизни.

«Для тех, кто намерен создавать поселки, скажу: нарезать участки и построить дома — это не самое главное. Нужно создавать образ жизни, организовывать социальную среду, где люди смогут заниматься хобби, спортом. В своих поселках мы всегда делаем бэби-клубы (альтернатива детского сада). Для того, чтобы жители не чувствовали себя оторванными от города», — прокомментировал Валерий Лукинов.

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Кстати, по мнению эксперта в создание образа поселка очень важно произвести впечатление на женщин. Именно они принимают окончательно решение при выборе того или иного района проживания. Зачастую семьи отказываются от дома в том или ином поселке, не найдя полноценного места для прогулок.

Валерий Лукинов,

преподаватель Высшей школы экономики:

На очередном просмотре жена говорит мужу: «А где я буду выгуливать платье?». Казалось бы, все сделано правильно, в том числе инженерные системы и инфраструктура, а вот бульвара для выгула платья нет.

Стиляги из Москвы

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Еще одно современное столичное веяние — единый архитектурный стиль. Лукинов отметил, если вглядеться в облик «старой» Москвы, видно, что в дореволюционной России четко следили за единообразием. Эксперт подчеркнул, что такой подход характерен и для развитых стран.

Валерий Лукинов,

преподаватель Высшей школы экономики:

Мы часто обмениваемся опытом с зарубежными коллегами. Скажу честно: там в частном секторе не получится покрасить отдельный дом не то что в другой цвет, но даже в иной тон. Также нельзя строить выше определенного уровня, делать другой угол наклона крыши и т. д. Кстати, у нас сейчас готовится предложение в Госдуму о регулировании цветовых решений фасадов, прозрачности и размера окон.

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Кроме того, единый архитектурный стиль подразумевает и один социальный состав.

Валерий Лукинов,

преподаватель Высшей школы экономики:

Это еще и единый ментальный набор, когда по соседству с вашим домом не может возникнуть замок или развалюха. Такие строения способны впоследствии существенно уменьшить стоимость вашей недвижимости при вторичной продаже.

«Палитра» площадок и объектов

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

К слову, в Алтайском крае уже начинают догонять по развитию малоэтажки центральную часть России. Так, под Барнаулом в июле стартуют продажи участков в новом современном поселке компании «Фирсова Слобода» под названием «Палитра». Она похожа на инструмент для смешивания красок не только очертаниями, но и концепцией. Поселок разделен на сектора, где каждый сможет найти подходящее место на любой вкус и кошелек.

Важно, что «Палитра» станет хорошим примером поселка нового типа, комфортной среды обитания для людей, где будет все для полноценной жизни вне города: прогулочные, детские, спортивные площадки, социальные и досуговые объекты, а главное, качественные дома. Для этого, по словам директора «Фирсовой Слободы» Михаила Кочетова, компания будет активно сотрудничать с застройщиками, готовыми скупать участки для возведения жилья.

Михаил Кочетов,

директор «Фирсовой Слободы»:

Мы будем стимулировать застройщиков, готовых выходить на рынок малоэтажного строительства и планируем инвестировать тех, кто разделяет наши ценности. Сегодня людям уже не достаточно просто купить землю. Строительство собственного дома — это сложный процесс, который не всем под силу.

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

К слову, в рамках Новой грани ведется возведение пилотных домов по типовым проектам площадью от 80 до 150 кв. м. Это будут четко отработанные объекты с хорошими ценовыми решениями.

В поселке Новая грань «отрабатываются» не только дома. Там действует товарищество собственников недвижимости (ТСН). О необходимости органа управления и обслуживания общественных территорий в компании задумались еще на стадии строительства микрорайона «Фирсова Слобода 3». Жители ежемесячно платят за содержание дорог и мест общего пользования.

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

В рамках ТСН есть механизм принуждения не очень осознанных жителей вносить деньги в общую копилку. Об этом рассказал «пионер» малоэтажного строительства в Барнауле Андрей Слободян.

Михаил Кочетов добавил, что данный принцип лег в основу концепции «Палитры». Он отметил, что муниципалитету (Первомайскому району) просто не потянуть такие расходы, да это и не нужно, ведь жители современного поселка нового типа должны чувствовать ответственность за каждый элемент своей среды обитания.

Поддержка государства и не только

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Как и в любой сфере, в малоэтажном строительстве есть свои трудности, отметил глава правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц. Лидер АСП на собственном опыте столкнулся с рядом из них, занимаясь поселком Новые зори.

Юрий Фриц,

предприниматель:

Для меня очевидно, что в России без серьезной государственной поддержки частное домостроение не получит серьезного развития. Причем, здесь речь не идет о кредитовании. Это заемные средства, которые гражданам надо возвращать. Но пока у государства нет четкой позиции в этом вопросе.

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Однако представители власти уверены, что перспективы развития у ИЖС есть. По словам Игоря Спивака, региональный минстрой активно работает в этом направлении, в том числе в сотрудничестве с федеральными коллегами. Сегодня уже существует ряд программ, направленных на поддержание малоэтажного тренда. В частности, в рамках комплексного развития сельских территорий.

Игорь Спивак,

замминистра строительства и ЖКХ:

Мы планируем вовлечь в оборот более 30 земельных участков общей площадью более 1 га. Комплексное развитие предполагается провести в пяти городах — Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Славгороде, Яровом, а также в 15 муниципальных районах.

Что касается пригорода Барнаула, то здесь тоже есть место для индивидуального жилья и не одно. Так, уже определены несколько потенциальных районов для ИЖС: территории поселков Березовка, Казенная Заимка, Центральный, село Гондьба, ул. Лиственная в поселке Бельмесево, Марьина роща.

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Спикер отметил, что на указанных землях можно возвести не менее 430,8 тыс. кв. м частных домов.

Отрицательным оценочным фактором в этой истории стали инженерные коммуникации. Ими нужно обеспечить каждый из перспективных участков как Барнаула, так и Алтайского края в целом. Пока у муниципалитетов попросту не хватает на это денег. Львиная доля финансирования уходит на ремонт уже существующих систем. Степень их износа на сегодняшний день составляет от 60% до 80%.

Мутко поможет даже с демографией

Малоэтажное строительство в Алтайском крае готова поддержать компания «Дом.РФ», которую не так давно возглавил бывший вице-премьер правительства Виталий Мутко. Об этом рассказал Валерий Лукинов. Для участия в программе девелоперу, готовому работать в данной сфере, необходимо написать письмо на имя Мутко. К нему нужно приложить характеристики выбранной для застройки территории, мастер-план будущего поселка, бизнес-план проекта, описание потенциальных покупателей.

Эксперт уверен, что продуманные проекты микрорайонов, где жителям будут предоставлены полноценные условия для проживания, привлекут людей в пригород, что может положительно повлиять даже на демографическую ситуацию.

Круглый стол, посвященный развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Валерий Лукинов,

преподаватель Высшей школы экономики:

За городом экология лучше. Не поверите, но как только человек переезжает сюда, у него начинают рождаться дети. Поэтому надо создавать такую среду обитания, где людям будет комфортно жить и работать, в том числе удаленно, чтобы они только изредка приезжали в город. Вот тогда пригород будет по-настоящему развиваться.

Алтапресс