ГОРНЯК22 23.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: Восемь человек скончались за сутки от коронавирусной инфекции в Алтайском крае

Горняк22
12 часов Ago

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 48 пациентов, восемь скончались, передает краевой оперштаб.

Коронавирус. Анализы. CC0

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 096 человек, в том числе 3 473 ребенка. Всего выздоровело 46 049 человек, 3 152 — умерли.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 552 человека. Еще 154 пациента лежат в больнице с вирусной пневманией. Количество тяжелобольных — 155, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 63.

132 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся на дому.

Количество новых случаев

  • Барнаул — 21,
  • Бийск — 6,
  • Рубцовск — 5,
  • Камень — на — Оби — 4,
  • Петропавловский район — 3,
  • Заринск, Славгород, Зональный, Родинский районы — по 2 заболевших,
  • Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Ельцовский, Калманский, Краснощековский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Тогульский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.

Количество привитых

Всего в Алтайский край поступило 298 107 комплектов вакцины против коронавируса.

На утро 22 мая в регионе вакцину получили 231 059 человек: из них 44 258 пациента получили первую дозу, а 186 801 привиты полностью.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: «Вектор» начал выпускать по миллиону доз вакцины от коронавируса в месяц — в Алтайский край уже поступило 7 тысяч таких комплектов

Горняк22: «Вектор» начал выпускать по миллиону доз вакцины от коронавируса в месяц — в Алтайский край уже поступило 7 тысяч таких комплектов

Горняк22
12 часов Ago
22 мая гендиректор новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов стал участником марафоны «Новое знание». Он отметил, что в...
Алтапресс: Больно и грустно. Известный комментатор из Барнаула наряду с Губерниевым прокомментировал скандал с участием «Матч ТВ»

Алтапресс: Больно и грустно. Известный комментатор из Барнаула наряду с Губерниевым прокомментировал скандал с участием «Матч ТВ»

Горняк22
12 часов Ago
Известный комментатор телеканала «Матч ТВ» и уроженец Барнаула Михаил Меламед посвятил пост в соцсетях развернувшемуся скандалу по поводу трансляции Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ....
Алтапресс: Студенты Алтайского края поболтали с американским миллиардером Илоном Маском

Алтапресс: Студенты Алтайского края поболтали с американским миллиардером Илоном Маском

Горняк22
12 часов Ago
Илон Маск принял участие в просветительском марафоне «Новое знание». Трансляцию можно найти в интернете. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ленина, 59». Илон Маск, глава...
Алтапресс: Медведь, медали и помощь медиков: чем запомнился второй день Кубка мира по гребле в Барнауле

Алтапресс: Медведь, медали и помощь медиков: чем запомнился второй день Кубка мира по гребле в Барнауле

Горняк22
12 часов Ago
21 мая в столице Алтайского края прошёл второй день международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Он запомнился церемонией открытия и розыгрышем олимпийских лицензий Второй день...
Алтапресс: Чиновники мэрии Барнаула отчитались о своих доходах за «ковидный» год

Алтапресс: Чиновники мэрии Барнаула отчитались о своих доходах за «ковидный» год

Горняк22
12 часов Ago
Чиновники из администрации Барнаула отчитались о доходах за 2020 год. Декларация опубликована на сайте мэрии. Вячеслав Франк. barnaul.org Так, мэр города Вячеслав Франк в прошлом...

Читать по теме:

ВТОПЕ: