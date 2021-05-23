Алтапресс: Восемь человек скончались за сутки от коронавирусной инфекции в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 48 пациентов, восемь скончались, передает краевой оперштаб.

Коронавирус. Анализы. CC0

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 096 человек, в том числе 3 473 ребенка. Всего выздоровело 46 049 человек, 3 152 — умерли.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 552 человека. Еще 154 пациента лежат в больнице с вирусной пневманией. Количество тяжелобольных — 155, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 63.

132 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся на дому.

Количество новых случаев

Барнаул — 21,

Бийск — 6,

Рубцовск — 5,

Камень — на — Оби — 4,

Петропавловский район — 3,

Заринск , Славгород , Зональный , Родинский районы — по 2 заболевших,

Славгород Зональный Родинский районы — по 2 заболевших, Благовещенский , Быстроистокский , Егорьевский , Ельцовский , Калманский , Краснощековский , Немецкий национальный , Павловский , Поспелихинский , Ребрихинский , Рубцовский , Советский , Тогульский , Топчихинский районы — по 1 заболевшему.

Количество привитых

Всего в Алтайский край поступило 298 107 комплектов вакцины против коронавируса.

На утро 22 мая в регионе вакцину получили 231 059 человек: из них 44 258 пациента получили первую дозу, а 186 801 привиты полностью.

Алтапресс