Алтапресс: Больно и грустно. Известный комментатор из Барнаула наряду с Губерниевым прокомментировал скандал с участием «Матч ТВ»

Известный комментатор телеканала «Матч ТВ» и уроженец Барнаула Михаил Меламед посвятил пост в соцсетях развернувшемуся скандалу по поводу трансляции Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Как и Дмитрию Губерниеву, ему запретили работать на чемпионате.

Михаил Меламед. Фото со страницы Михаила Меламеда vk.com

По словам Меламеда, сложившаяся ситуация вызывает у него только «боль, грусть и тоску».

«Я очень хотел быть как-то причастным к Кубку Мира по гребле в Барнауле. Мне было совершенно неважно, в какой роли, что делать, заплатят мне или нет. Это же… Ну как… Ну для нашего города это как будто маленькая Олимпиада! Своя! Прямо в нашем городе! И просто хотелось сделать что-то полезное, внести лепту, ощущать, что помог, что не в стороне», — эмоционально поделился мыслями комментатор.

При этом он отметил, что комментировать чемпионат несмотря на запрет, потеряв при этом любимую работу, было бы сомнительным «геройским» решением.

Больше всего Меламед переживает, что «львиная доля зрителей просто никогда не увидит эти соревнования».

«И мой город не увидят. И не услышат о нём множество интересного. И соответственно не захотят поехать сюда, побывать на нашем магическом Алтае. А ещё не увидят того, ради которого придут. Чего уж греха таить, как и два года назад, именно на Губерниева, а не на греблю пришла бы ну уж половина-то зрителей точно», — отметил комментатор их Барнаула.

Меламед также призвал поддержать столь важное для всего края событие, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

Напомним, ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не приедет в Барнаул освещать второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ из конфликта местных властей с телеканалом «Матч ТВ», где он работает.

Все началось с того, что Тина Канделаки написала письмо к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, где раскритиковала и спортивного министра Перфильева, и всю краевую власть за якобы нечестный конкурс по определению компании для трансляции соревнований.

Это право выиграла тюменская организация «Регион Телеком». Ее руководитель также в письменном виде грациозно ответил Канделаки на претензии.

Вслед за этим изложить позицию решил и Перфильев, но удалил пост в качестве шага к примирению.

Жалобу «Матч ТВ» в ФАС на итоги конкурса признали необоснованной.

Алтапресс