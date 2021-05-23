Алтапресс: Студенты Алтайского края поболтали с американским миллиардером Илоном Маском
Илон Маск принял участие в просветительском марафоне «Новое знание». Трансляцию можно найти в интернете. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ленина, 59».
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX. facebook.com/OfficialElonMusk
За трансляцией следили студенты не только из Алтайского края, но и других городов России. Во всех крупных вузах организован просмотр трансляций марафона на «большом экране».
Девушка, интернет СС0
Представители молодого поколения подготовили вопросы и другим спикерам «Нового знания». Открытые уроки провели Сергей Лавров, Владимир Мединский, соучредитель Apple Стив Возняк.
К слову, Маск стал не первым участником просветительского проекта. Откровенно о политике, книгах и своей профессии уже поговорили Владимир Познер, Владимир Соловьев и Тимур Бекмамбетов.
Справка
Просветительский марафон проводит с 20 по 22 мая общество «Знание». Всего запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Жители Алтайского края могут присоседиться к форуму онлайн. Ссылка здесь.