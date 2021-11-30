Алтапресс: Трагедия без конца и края. Алтайские врачи и ученые высказались о вакцинации

Страсти вокруг вакцинации от корнавируса с введением QR-кодов разгорелись с новой силой. Эпидемиологи настаивают на том, что только так мы можем победить напасть. Противники прививок ничему не верят. Altapress.ru попросил алтайских врачей высказать свое мнение.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Ирина Вильгельм , главный врач городской больницы № 5 Барнаула:

— У нас был прекрасный период: спад заболеваемости в апреле-мае, многие им воспользовались. В начале осени, когда еще мы не обменялись вирусами, тоже. Мы много можем рассказывать о вакцинации, но люди боятся каких-то там осложнений, считают, что прививка повлияет на гены.

Если брать «Спутник V», то это — один белок вируса. Из него новый вирус не образуется. Да, есть какое-то действие — чаще всего говорят, что температура поднялась, кости ломало. Это продолжается сутки-двое. Но пусть подумают, как бы они тяжело болели — когда воздуха не хватает.

Борьба с эпидемией — это всегда совместный труд: медики — с одной стороны, профилактические меры — с другой. Ничего нового не придумано, это достижения еще советской медицины, профилактика всегда дешевле и эффективнее. Восстанавливать здоровье гораздо сложнее, если уже тяжело заболели.

Люди говорят: вот я против вакцинации, потому что она-то в первые две недели снижает иммунитет и можно заболеть. Еще раз: от самой прививки заболеть просто невозможно. Можно лишь в период несформированного иммунитета встретиться с вирусом. Пожалуйста, в это время жестко соблюдайте гигиену, избегайте скоплений людей, берегите себя.

Вакцинация. CC BY-NC-ND 2.0, visualhunt.com

Никто не дает стопроцентной гарантии, что после прививки вы не заболеете. Просто риск заболеть тяжело и попасть в реанимацию снижается в десятки раз. Давайте дадим себе этот шанс.

Мы готовы принять, что сами переболели легко, а наши близкие, которым мы принесли на себе вирус, оказались в реанимации? Это тяжелый вопрос.

Каждый должен на своем участке работы делать все возможное. Если мы не объединимся и не навалимся всем миром на эту болезнь, то через несколько лет можем оказаться в такой ситуации, что некого будет обвинять в том, что не оказывается плановая помощь. Количество врачей ведь резко не увеличится.

Больница, медицина. CC0

Татьяна Сафьянова , доктор медицинских наук , заведующая кафедрой эпидемиологии , микробиологии и вирусологии АГМУ:

— Коллективный иммунитет может формироваться двумя способами — с помощью вакцинации и за счет уже переболевших людей. Учитывая, насколько тяжело люди болеют ковидом, у второго варианта слишком большая цена.

В эпидемический процесс стали вовлекаться дети, которых мы пока ничем не можем защитить. Есть люди, которым нельзя прививаться из-за особенностей организма. Для их безопасности нужно, чтобы все окружение было привито.

Антипрививочное движение было всегда, мы сталкиваемся ровно с тем же, когда начинаем любую профилактическую кампанию, даже когда ежегодно вакцинируем от гриппа.

На сегодняшний день существует несколько типов вакцин. Векторный препарат «Спутник V» — ген коронавируса, насаженный на аденовирус, который не вызывает никакого заболевания. На него организм человека вырабатывает антитела. Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» содержит только белки вируса, они тоже способны активировать выработку антител. Наконец, «КовиВак» — это полностью убитый вирус.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Рекомендуется прививаться раз в полгода. Когда коллективный иммунитет достигнет 90−95%, может быть, мы будем вакцинироваться раз в год, так же, как от гриппа. Даже если вирус мутирует, наша вакцина способна ему противостоять.

Смысл вакцины от коронавируса не в том, чтобы защитить человека от заражения, а в том, чтобы защитить от осложненных форм заболевания: может быть, не будет пневмонии, и человек отделается легким недомоганием даже без повышения температуры. Это зависит от того, сколько будет выработано антител, и какое количество вируса попадет при заражении в организм человека.

Сегодня у переболевших через два-три месяца наблюдается так называемый постковидный синдром — наступает депрессия, не восстанавливаются запахи и вкусы, головокружения, скачки температуры и прочее. У вакцинированных такого нет.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

Сергей Широкоступ , доктор медицинских наук , директор Института общественного здоровья и профилактической медицины АГМУ:

— Вакцинация — единственный эффективный способ побороть пандемию. Эффективность ее не вызывает никаких сомнений. Наша страна, можно сказать, находится в уникально выгодном положении: у нас есть право выбирать препарат по своему усмотрению. Во многих странах такой возможности просто нет.

Все препараты разрабатывали ведущие научно-исследовательские институты, все прошли клинические испытания, получили все разрешения.

Надо сказать, что антипрививочное движение развито у нас в стране не больше, чем во всем мире. На самом деле, противники вакцинации существовали всегда, еще в XIX веке. Наличие множества мнений — это нормально для современного общества. И в медицине «выживают» именно те технологии и методы, которые выдерживают здоровую критику.

Любая новая вакцина на протяжении всей истории эту критику выдерживала. Разумеется, и по поводу вакцины от коронавируса появились разные мнения. Инфекцию изучают во всех странах, и мы практически еженедельно получаем новую информацию об особенностях течения болезни и о самом возбудителе.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова

Можно иметь сколько угодно мнений, однако одно остается неизменным: вакцина — единственный способ противостоять пандемии.

У нас нет культуры заботы о своем здоровье. Но вопрос «вакцинироваться или нет» — индивидуален для каждого человека ровно до того момента, как он входит в какой-либо коллектив. И вот потом это становится вопросом коллективной, общественной безопасности. То есть, прививка — это возможность сохранить не только свое здоровье, но, в первую очередь, здоровье своих родных и близких.

Есть категории людей, которые имеют большие риски тяжело заболеть. В первую очередь, это люди с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными, эндокринными. И в национальном календаре прививок, куда с 2020 года включена вакцинация от коронавируса, им отдан приоритет, их нужно прививать в первую очередь.

Не будем забывать, что нагрузка на систему здравоохранения идет колоссальная. И чтобы нам нормально оказывать еще и плановую помощь, необходимо снижать количество новых случаев инфицирования.

В больнице. zdravalt.ru

Если заболевание охватывает все возрастные контингенты и несет угрозу коллапса плановой помощи — это вопрос национальной безопасности. Осознайте серьезность проблемы.

Не нужно думать, что ковид обойдет вас стороной. Уже почти у каждого есть или переболевшие или умершие от коронавируса знакомые, коллеги, родственники.

Михаил Неймарк , доктор медицинских наук , профессор , заведующий кафедрой анестезиологии , реаниматологии и клинической фармакологии АГМУ:

— Другого пути, кроме как вакцинация, у нас нет. Больных много и, к сожалению, летальность очень высока. Она касается не только стариков, но и молодых людей, и беременных женщин.

Специфического лечения от ковида нет, то есть, нет таблетки, воздействующей на сам вирус. И поскольку лечение неспецифическое, оно не всегда бывает эффективным. Надеяться на коллективный иммунитет пока не приходится, потому что число вакцинированных слишком мало — только 50%.

В качестве примера приведу свой родной медицинский университет. 80% студентов и преподавателей вакцинировались, поэтому мы можем вернуться к нормальной жизни — очным занятиям, публичной защите диссертаций и заседаниям ученого совета.

Вакцинация. CC0

Ковид опасен тем, что поражает, прежде всего, легочную систему, развивается тяжелейшая легочная недостаточность. Даже самые современные методы респираторной поддержки не всегда помогают. Недостаточность прогрессирует, от этого больные и погибают. Нередко заражение ковидом заканчивается реанимационным отделением, и смертность высока.

Вакцинация — это единственный выход не только в профилактике ковида, но и всех инфекционных заболеваний. Была пандемия полиомиелита. При этой болезни поражаются те структуры мозга, которые «отвечают» за дыхательные мышцы, то есть, люди не могут дышать. С этого, собственно, началась искусственная вентиляция легких и в целом развитие реаниматологии.

Наши ученые разработали вакцину, весь мир привился, и никто не обсуждал, надо это или нет. И кто сейчас помнит про полиомиелит? Так же было с чумой и оспой.

Я посмею высказать такую вещь: антипрививочная кампания развилась из-за роста недоверия к врачам. В средине прошлого века Юрий Герман написал трилогию про хирурга Владимира Устименко, потом был фильм с Алексеем Баталовым. Все это придало некоторый романтический флер профессии, и многие пошли учиться на врачей.

Пандемия. Вакцинация. pexels.com

А в последние годы сложилось такое мнение о врачах: это малообразованные, неграмотные люди, склонные к мздоимству. И если они говорят, что надо прививаться, то, естественно, все надо делать наоборот.

Я недавно видел интервью одной пожилой пары, переболевшей ковидом. И муж говорит: «Да, я буду прививаться», а жена: «Мы еще посмотрим». То есть, нужно, наверное, дважды переболеть, чтобы убедиться в необходимости вакцины?!

Сначала многие думали, что ковид — это выдумка с целью достижения каких-то политических целей, а оказалось, что это — колоссальная трагедия, которая длится уже два года и конца и края ей нет.

Если не привьемся, мы никогда с этой пандемией не закончим и будем вечно жить в режиме высокой смертности, в состоянии постоянного страха заражения. И я не очень понимаю, почему в соцсетях стали дискутировать на тему совершенно очевидных вещей.

Алтапресс