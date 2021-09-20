ГОРНЯК22 21.09.2021
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Алтапресс: Алтайские единороссы уже «празднуют победу» на выборах в АКЗС, куда заходят еще одни коммунисты

Горняк22
16 часов Ago

В Алтайском крае на выборах депутатов заксобрания лидирует «Единая Россия» — после обработки 53% бюллетеней. Один из лидеров краевых единороссов, председатель прошлого созыва АКЗС Александр Романенко назвал достойным такой результат.

Спикер АКЗС Александр Романенко. Скриншот видео пресс-службы АКЗС

Как уточняет «Политсибру», единороссы занимают первое место по процентам, однако по одномандатным округам произошло серьезное падение.

«Если пять лет назад оппозиция взяла три мандата (двух из победителей по округам ЕР переманила в свой стан), то в этом упускает уже девять. И берущие их коммунисты явно не будут менять политический лагерь с красного на бело-синий», — отмечает издание.

Романенко прокомментировал предварительные итоги выборов на ночной пресс-конференции в Сибирской медиагруппе.

«Мы выигрываем как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Поэтому мы оцениваем результат как достойный. Мы будем занимать лидирующее большинство в АКЗС», — подчеркнул он.

Александр Романенко голосует. 1 Александр Романенко голосует. Анна Зайкова/altapress.ru.

Романенко заверил, что на некоторых «потерянных округах» партия отвоюет мандаты, поскольку подсчитали только половину бюллетеней.

Он согласился, что высокий результат КПРФ отражает протестную ситуацию, однако не именно в Алтайском крае, а по всей России.

Александр Романенко голосует. 2 Александр Романенко голосует. Анна Зайкова/altapress.ru.

«Сегодня на Алтае и в России делается много позитивного, люди это видят, чувствуют. Но есть очень большой протестный электорат, который считает, что эти преобразования надо делать гораздо быстрее», — пояснил Романенко причину недоверия к «Единой России».

В общем, как объяснил лидер алтайских единороссов, за КПРФ голосуют люди, которые не поддерживают принятые его партией сложные решения, например, пенсионную реформу.

Александр Романенко голосует. 3 Александр Романенко голосует. Анна Зайкова/altapress.ru.

При этом Романенко уверен, что некоторые коммунисты ничего не будут делать в АКЗС. По его мнению, в заксобрание от КПРФ пройдут случайные статисты, которые начнут голосовать по указке.

Кстати, в новом составе АКЗС скорее всего появится пятая фракция — партия «Коммунисты России». Романенко отметил, что к этим людям он пока еще присматривается.

«Мне хочется сделать парламент профессиональным, чтобы вошли профессионалы», — подчеркнул Романенко, который с высокой вероятностью вновь станет председателем заксобрания.

Ранее сообщали, что после обработки 30,6% бюллетеней ЕР и КПРФ идут рядом. Такая же ситуация и после подсчета 53% данных. Можно предположить, что АКЗС станет сине-красным на ближайшие годы.

Алтапресс

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