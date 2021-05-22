Алтапресс: Мобильный пункт вакцинации переедет в Барнаульский зоопарк

Мобильный пункт вакцинации будет работать в парке «Лесная сказка» Барнаула.

Мобильный пункт вакцинации в Барнауле. @minzdravalt

Пункт приедет на место 28 мая и будет работать до 30 числа. Привиться можно с 10:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что с 17 мая мобильные комплексы для вакцинации от коронавируса в Барнауле переехали на новые места:

ул. Балтийская , д. 16 , ТЦ «Праздничный» с 17 по 31 мая с 10:00 до 16:00;

д. 16 ТЦ «Праздничный» с 17 по 31 мая с 10:00 до 16:00; пл. Победы , д. 10 , Железнодорожный вокзал с 18 по 31 мая с 10:00 до 16:00 ( 17 мая комплекс будет еще будет работать у ТЦ «Пионерский»).

​Предварительная запись не требуется.

Алтапресс