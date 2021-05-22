ГОРНЯК22 23.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: Мобильный пункт вакцинации переедет в Барнаульский зоопарк

Горняк22
20 часов Ago

Мобильный пункт вакцинации будет работать в парке «Лесная сказка» Барнаула.

Мобильный пункт вакцинации в Барнауле. @minzdravalt

Пункт приедет на место 28 мая и будет работать до 30 числа. Привиться можно с 10:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что с 17 мая мобильные комплексы для вакцинации от коронавируса в Барнауле переехали на новые места:

  • ул. Балтийская, д. 16, ТЦ «Праздничный» с 17 по 31 мая с 10:00 до 16:00;
  • пл. Победы, д. 10, Железнодорожный вокзал с 18 по 31 мая с 10:00 до 16:00 (17 мая комплекс будет еще будет работать у ТЦ «Пионерский»).

​Предварительная запись не требуется.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: