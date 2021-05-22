Алтапресс: Мобильный пункт вакцинации переедет в Барнаульский зоопарк
Мобильный пункт вакцинации будет работать в парке «Лесная сказка» Барнаула.
Мобильный пункт вакцинации в Барнауле. @minzdravalt
Пункт приедет на место 28 мая и будет работать до 30 числа. Привиться можно с 10:00 до 16:00.
Ранее сообщалось, что с 17 мая мобильные комплексы для вакцинации от коронавируса в Барнауле переехали на новые места:
- ул. Балтийская, д. 16, ТЦ «Праздничный» с 17 по 31 мая с 10:00 до 16:00;
- пл. Победы, д. 10, Железнодорожный вокзал с 18 по 31 мая с 10:00 до 16:00 (17 мая комплекс будет еще будет работать у ТЦ «Пионерский»).
Предварительная запись не требуется.