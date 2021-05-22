Алтапресс: Владимир Путин присвоил Барнаулу почетное звание «Город трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 российским городам звания «Город трудовой доблести». Документ появился на сайте Кремля. Пресс-служба мэрии краевой столицы отмечает, что решение было принято по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа».

1 октября — открытие Мемориала Славы на пл. Победы Мария Куртукова

Кроме Барнаула почетное звание получили Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

Барнаулу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». barnaul.org.

В указе сказано, что почетное звание присваивается «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Дом под шпилем.

Глава города Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы со значимым событием. Градоначальник подчеркнул, что наш город достоин полученного звания.

«В годы Великой Отечественной войны Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров страны. Его жители, внесли огромный вклад в Победу, обеспечив работу эвакуированных предприятий и бесперебойное снабжение фронта», — передает слова Франка пресс-служба администрации города.

Открытие выставки творческих работ «Город трудовой доблести» состоялось в Алтайском крае Алтайский государственный институт культуры

Мэр отметил, что Общественная комиссия провела огромную подготовительную работу, собрав документы, подтверждающие исторические факты.

Он подчеркнул, что большой вклад в получение почетного звания внесли сами барнаульцы, отдававшие голоса за столицу Алтайского края.

«Уверен, краевая столица с честью будет носить звание Города трудовой доблести, хранить память о подвиге барнаульцев, продолжая своим трудом вносить существенный вклад в развитие Алтайского края и нашей страны», — сказал Вячеслав Франк.

22 июня в 4.00 барнаульцы пришли на Мемориал Славы. barnaul.org.

Напомним, почетное звание для городов для российских городов Владимир Путин учредил в 2020 году. С тех пор наравне с городами-героями и городами воинской славы по всей стране появляются города трудовой доблести.

В прошлом году ни один из городов Алтайского края не попал в почетный список. Тогда звание получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

Алтапресс