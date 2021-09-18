ГОРНЯК22 19.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Подвоз, путаница с ящиками и пропавшие шторки: в Алтайском крае сообщают о нарушениях на выборах (обновлено)

Горняк22
16 часов Ago

О первых нарушениях на выборах в Алтайском крае начали сообщать кандидаты и члены УИК. Официального подтверждения от избирательной комиссии ни по одному эпизоду пока нет.

Кабинки без шторок. altai.spravedlivo.ru

Как пишет в Telegram-канале Александр Молотов, в Барнаульском юридическом институте всех курсантов, порядка 800 человек, обязали голосовать именно 17 сентября, а чтобы не привлекать внимание, развели на разное время в течение дня и запретили приходить в форме.

Якобы подвоз избирателей заметила Людмила Суслова на участке № 174 в Ленинском районе Барнаула и на участке № 216 Октябрьского района.

Подано заявление в УИК с копиями в ТИК района и прокурору Алтайского края.

На УИК № 32 Железнодорожного района член комиссии с правом избирательного голоса от одной из партий обнаружил два нарушения: списки избирателей не пронумерованы и не заверены, а бюллетени для голосования не пересчитывались в присутствии членов комиссии и выданы им без росписи.

Также с мест сообщают, что в Красногорском районе с утра обнаружился уже заполненный до верху ящик для выездного голосования, несмотря на то, что самого выездного голосования пока не было.

«Как пояснил председатель УИК, связано это с тем, что комиссия якобы спутала стационарные ящики для голосования с переносными», — говорится в сообщении.

На избирательном участке № 220 в Октябрьском районе Барнаула из кабинок исчезли шторки, хотя они должны там быть, чтобы исключалась возможность нарушения тайны голосования. Об этом сообщили в СР, добавив, что направили жалобу.

Выборы стартовали 17 сентября в 8:00. Проголосовать можно в любой день до 20:00 19 сентября.

Обновлено 15:40

Ни в одном из перечисленных случаев нарушений не зафиксировано, сообщил близкий к правительству Telegram-канал «Ленина, 59».

«В отношении так называемого „подвоза“ в краевую избирательную комиссию никаких обращений не поступало. Тем не менее, опубликованная информация была рассмотрена и не нашла своего подтверждения», — пишет источник со ссылкой на крайизбирком.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Ирина Акимова опровергла слух о положительном тесте на ковид председателя одной из УИК

Алтапресс: Ирина Акимова опровергла слух о положительном тесте на ковид председателя одной из УИК

Горняк22
16 часов Ago
В ряде телеграм-каналов и интернет-ресурсов распространилась информация о том, что председатель одной из участковых избирательных комиссий в Новоалтайске приступил к исполнению полномочий, якобы имея положительный тест...
Алтапресс: В Алтайском крае за сутки выросло число заболевших, умерших и выздоровевших от ковида

Алтапресс: В Алтайском крае за сутки выросло число заболевших, умерших и выздоровевших от ковида

Горняк22
2 дня Ago
В Алтайском крае, по данным на 16 сентября, зарегистрировали 234 новых случая заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Вакцина. CC0 За сутки в регионе...
Алтапресс: Мир посмотреть, себя покормить. Подборка гастрономических туров по Алтаю и российским регионам

Алтапресс: Мир посмотреть, себя покормить. Подборка гастрономических туров по Алтаю и российским регионам

Горняк22
2 дня Ago
Altapress.ru собрал подборку туров, под которые нужно оставить место в желудке. Местные красоты, национальный колорит, кулинарные мастер-классы и очень-очень-очень много еды. После...
Алтапресс: Твой выход, Бетти. Как девушку из Нигерии этапировали из Москвы на Алтай и осудили

Алтапресс: Твой выход, Бетти. Как девушку из Нигерии этапировали из Москвы на Алтай и осудили

Горняк22
2 дня Ago
Судьба нигерийских девушек, которые приезжают в богатую по африканским меркам Россию с радужными надеждами, редко бывает счастливой. Вот и 30-летняя Бетти Ефеомо Осаренмвхиа тоже...
Алтапресс: «Всех на заводы!». Разбираем глупые, злые и болезненные вопросы о современном алтайском искусстве

Алтапресс: «Всех на заводы!». Разбираем глупые, злые и болезненные вопросы о современном алтайском искусстве

Горняк22
2 дня Ago
«Афиша» altapress.ru открывает цикл интервью-культликбезов на тему алтайского (и не только) искусства. Как научиться понимать и любить то, что кажется некоторым бесполезным и даже вредным?...

Читать по теме:

ВТОПЕ: