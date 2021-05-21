Алтапресс: Разбор. Что обязательно взять с собой и как лучше одеться на этап Кубка мира по гребле в Барнауле

21 мая в столице Алтайского края пройдет торжественное открытие международных соревнований по гребле и в этот же день — финалы олимпийской квалификации. Посмотреть будет на что. Altapress.ru составил список того, что непременно надо взять с собой, а что можно оставить дома, отправляясь на канал.

Гребной канал в Барнауле. altapress.ru 1 Как одеться?

В ближайшие два дня — лучше потеплее, учитывая, что на улице придется провести как минимум 3−4 часа. 21 мая в Барнауле днем будет облачно и около 14−15 градусов. 22 мая чуть-чуть теплее. Но надо помнить, что гребной канал — объект на воде, и около него все равно будет прохладно.

От ветра и дождя (а он тоже не исключен) защитит дождевик или непромокаемая куртка. Прихватите с собой и плед, в который при случае можно всегда укутаться.

Гребной канал в Барнауле. altapress.ru 2 Брать ли с собой еду?

В зоне для зрителей питание предусмотрено: есть и шашлыки, и фаст-фуд, и пироги, и сладости. Масштабную торговлю развернули алтайские производители напитков, готовые предложить лимонады, воду, энергетики.

Но термос с чаем все равно можно с собой взять — не помешает.

Кстати, прихватите с собой наличные деньги — по картам рассчитывают не во всех павильонах.

3 Что важно не забыть?

Первое — это билет. Он понадобиться, чтобы бесплатно проехать до гребного канала в автобусе и пройти в зону для зрителей. Прихватите с собой телефон или фотоаппарат. На месте много различных фотозон, на фоне которых можно запечатлеть себя на память.

И сам барнаульский гребной канал, обновленный перед международными соревнованиями, теперь как одна большая и красивая картинка для фото.

4 Брать ли с собой детей?

Непременно, потому что им здесь понравится. Генеральный спонсор этапа Кубка мира по гребле банк «Открытие» установил на канале свой шатер и устраивает в нем развлечения для маленьких болельщиков. Скучно им точно не будет.

«Кубок Чемпионов» по гребле в Барнауле Анна Зайкова 5 Что еще взять с собой?

Хорошее настроение и чуточку удачи. Про второе мы говорим вполне серьезно. Каждый день на гребном канале проходят розыгрыши призов, среди которых три машины и квартира. Чтобы принять участие, надо купить продукцию с символикой этапа Кубка мира на 500 рублей, сдать чек и ждать лотерею.

Все подробности можно узнать здесь.

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