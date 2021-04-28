Алтапресс: Новостройки, гаражи, да дачи. Какую недвижимость жители Алтая покупали в прошлом году, и на что налегают сейчас

По данным Росреестра, в 2021-м темпы продаж новостроек после жаркого пандемийного года не спадают. Причем, люди чаще всего используют для этого ипотечные ресурсы. Большим спросом пользуются также земельные участки и машиноместа. О том, как изменился рынок недвижимости в этом году, и как на это повлияли итоги прошлого — в разборе altapress.ru. Экспертом выступила заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru 1 Какая недвижимость была в тренде в 2020-м?

Елена Бандурова рассказала, что в прошлом году вырос спрос на долевки. Увеличилось количество владельцев квартир в новостройках. Было зарегистрировано около 12 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). В 2019 году таких было на три тысячи меньше — 9 тыс. ДДУ.

2339 ДДУ было зарегистрировано в первом квартале 2021-го

1850 ДДУ — в тот же период 2020-го

«Но в сравнении с концом минувшего года, их число сократилось почти вдвое, так как за четвертый квартал 2020 года Росреестр по Алтайскому краю оформил 4580 договоров долевого участия в строительстве», — подчеркнула эксперт.

Еще одна важная тенденция — рост интереса людей к электронным услугам. Количество таких документов увеличилось на 7% — с 95,3 тыс. до 102,7 тыс.

Ипотека. pixabay.com. 2 Сколько было выдано ипотек в 2020-м?

В прошлом году рынок недвижимости подстраховала господдержка.

2779 человек воспользовались льготной ипотекой

437 человек взяли «сельскую» ипотеку

52,5 тыс — общее количество записей по всем видам ипотек

Число зарегистрированных ипотек увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Тогда было сделано около 46,3 тыс. записей.

Дрова. Дом в деревне. Окно. СС0 3 Льготная ипотека до сих пор пользуется спросом?

Жители Алтайского края и Барнаула активно берут жилищные кредит с господдержкой, хотя спрос на льготную ипотеку уже немного снизился.

Динамика интереса к жилищным кредитам:

12,8 тыс. сделок — январе-марте этого года

10,3 тыс. сделок — аналогичный

435 сделок — I квартал 2021-го

1044 сделок — IV квартал 2020-го

94 сделок по «сельской» ипотеке — I квартал 2021-го

75 сделок по «сельской» ипотеке — IV квартал 2020-го

«Стоит отметить, что в первом квартале 2020 года еще не были запущены ипотечные программы с господдержкой», — отметила Елена Бандурова.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com. 4 На что еще увеличился покупательский спрос?

Число учетно-регистрационных действий на земельные участки выросло на 2,5% — с 99 тыс. до 104,5 тыс.

19 тыс. зарегистрированных сделок приходятся на первые три месяца 2021-го

Около 17 тыс. сделок было проведено в аналогичном периоде 2020-го

«С весны прошлого года (с начала пандемии) отмечался интерес покупателей к частным домам на земле», — заметила эксперт.

Дача. Недвижимость. Загородный дом. CC0 5 Чем еще отличился 2021 год?

Рассказывая о тенденциях на сфере недвижимости в первом квартале текущего года, Елена Бандурова разделила точку зрения большинства игроков рынка — активность не спадает.

Первый квартал отмечен цифрой в 152 тыс. Столько было зарегистрировано прав на различные объекты недвижимости. Это вдвое превышает показатель аналогичного периода 2020-го (84 тыс. прав на недвижимость), и в полтора раза больше в сравнении с последними тремя месяцами «горячего» и ажиотажного прошлого года.

«Такая тенденция может свидетельствовать о том, что многие цепочки сделок, начатые еще в ноябре-декабре, ушли на первые месяцы 2021-го года в силу разных причин», — отметил эксперт.

Гаражи. Открытые источники в Интернете (СС0) 6 Каким был спрос на гаражи и машиноместа?

Оформления прав на гаражи и машиноместа пошел в этом году в рост. За минувшие три месяца их общее количество достигло 628 сделок. В начале прошлого года их число составило 238.

Автомобиль. Открытые источники в Интернете (СС0) 7 Прибавится ли собственников благодаря «дачной» и «гаражной» амнистиям?

Эксперт пояснил, что так называемая «дачная» амнистия — упрощенный порядок регистрации недвижимости — уже давно реализуется в Алтайском крае. И большинство граждан уже ею воспользовались. Поэтому Ростреестр не ожидает в данном секторе большого роста. И если он будет, то небольшим.

«Как только отработается алгоритм реализации „гаражной“ амнистии, тогда можно будет говорить о том, насколько большим будет количество граждан, желающих оформить гаражи в собственность. Объектов таких много, но у людей есть возможность воспользоваться этим правом в течение пяти лет», — закончила эксперт.

Материал для разбора предоставила пресс-служба Управления Росреестра по Алтайскому краю.

Справка

Управление Росреестра по Алтайскому краю является территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Оно проводит госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оказывает госуслуги в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, а также государственного мониторинга земель, кадастровой оценке, геодезии и картографии. Выполняет функции по организации единой системы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, инфраструктуры пространственных данных РФ.

Ведомство осуществляет федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии, государственный земельный надзор, надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных управляющих. Подведомственное учреждение Управления — филиал Росреестра по Алтайскому краю. Руководитель управления, главный регистратор Алтайского края — Юрий Викторович Калашников.

Алтапресс