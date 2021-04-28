Алтапресс: Важная бумага-2004. Как начинал управлять Алтайским краем Михаил Евдокимов

Семнадцать лет назад, в апреле 2004 года, по итогам второго тура выборов к власти в Алтайском крае пришел артист и юморист Михаил Евдокимов. В середине апреля состоялась инаугурация народного губернатора, на которого его сторонники возлагали колоссальные надежды. К сожалению, судьба распорядилась таким образом, что никто не ответит на вопрос: «Что мог бы сделать Евдокимов?». Политический обозреватель газеты «Свободный курс» Дмитрий Негреев, который сейчас работает пресс-секретарем Виктора Томенко, подробно рассказал о том, с чего начал свою деятельность Михаил Сергеевич.

Михаил Евдокимов и Александр Назарчук в 2004 году. Олег Богданов

Стал появляться на людях и мечтать о небе

Михаил Евдокимов официально вступил в должность 14 апреля. Уже неделю он обладает всеми правами и обязанностями главы администрации Алтайского края. Что сделал Евдокимов за первые семь дней своего губернаторства?

14 апреля

Инаугурация, которая прошла в краевом театре драмы, ознаменовалась тем, что на ней почти не было первых лиц — ни полпреда в СФО Леонида Драчевского (приехал только его заместитель), ни губернаторов (заглянул только глава Республики Алтай Михаил Лапшин, остальные отправили опять же или своих заместителей, или поздравительные телеграммы).

Обложка газеты «Свободный курс» 2004 года выпуска. ИД «Алтапресс».

Знаменательный факт: оглашая список поздравивших Евдокимова с победой, Александр Назарчук не упомянул телеграмм губернаторов-соседей Амана Тулеева (Кузбасс), Виктора Толоконского (Новосибирская область), Виктора Кресса (Томская область).

Одним из высоких гостей был член правления РАО ЕЭС России Леонид Гозман, приехавший, по слухам, урегулировать отношения Евдокимова с гендиректором «Алтайэнерго» Сергеем Шабалиным. Но, опять же по слухам, уехал Гозман ни с чем.

На неофициальной части инаугурации, проходившей в фойе театра, Евдокимов решил тряхнуть стариной и спел песню.

Михаил Евдокимов. Олег Богданов

15 апреля

Вечером Михаил Евдокимов прибыл в КРК «Мир» на концерт Ларисы Долиной. Он подарил ей огромный букет, после чего последовали дружеские поцелуи и объятия.

Губернатор объяснил зрителям, что Долина — одна из первых его друзей в Москве, а певица заверила губернатора, что любит его по-прежнему. «Если что-то у тебя здесь пойдет не так — зови меня!» — предложила артистка Михаилу Евдокимову.

Михаил Евдокимов. Михаил Хаустов

16 апреля

Первая проверка на прочность. Евдокимов едет в затопленное Лебяжье, где встречается с жителями. Он одет в эмчеэсовский камуфлированный бушлат. Такой же способ «хождения в народ» использует Владимир Путин, который периодически появляется на экранах телевизоров то в скафандре пилота ВВС, то в шахтерской каске, то в военно-морской форме. Но у Евдокимова по этой части возможностей куда меньше, чем у Путина. На Алтае нет ни ВВС, ни морфлота, ни шахт.

Обложка газеты «Свободный курс» 2004 года выпуска. ИД «Алтапресс».

После визита в Лебяжье Евдокимов внезапно приезжает в ИД «Алтапресс» на заранее назначенную пресс-конференцию начальника главного управления ГО и ЧС по краю Владимира Белоусова.

На пресс-конференции Евдокимов зачитывает заранее подготовленный текст о том, как в крае складывается ситуация в связи с паводком, и обещает нашим спасателям помочь купить вертолет с лебедкой.

Обложка газеты «Свободный курс» 2004 года выпуска. ИД «Алтапресс».

17 апреля

Евдокимов посещает Тальменку, где жители также пострадали от наводнения, встречается с населением. Сетует на то, что на Алтае нет своих боевых вертолетов и приходится заказывать авиацию для бомбардировок ледяных заторов на Чумыше в Новосибирске.

Снова обещает помочь с авиацией, а также создать специальный фонд для помощи пострадавшим от паводка и построить дамбу, чтобы изменить русло Чумыша.

19 апреля

Михаил Евдокимов проводит первую в своей жизни традиционную понедельничную планерку в администрации.

Обложка газеты «Свободный курс» 2004 года выпуска. ИД «Алтапресс».

Что мешает Евдокимову сформировать команду

После состоявшейся 14 апреля инаугурации нового губернатора края всех интересует, из кого будет состоять его команда. Конец прошлой и начало нынешней недели не дали на этот вопрос однозначных ответов.

Сначала от чиновников краевой администрации можно было узнать только о двух назначениях — Николая Ермолова заместителем главы администрации и Александра Поминова представителем Алтайского края при правительстве РФ в ранге заместителя главы администрации.

При этом никаких заявлений для прессы в администрации не делалось. Между собой же чиновники говорили, что назначены уже практически все замы нового губернатора. Как говорят, назывались фамилии Василия Борматова, Леонида Баклицкого и Владимира Зубкова.

Обложка газеты «Свободный курс» 2004 года выпуска. ИД «Алтапресс».

Во вторник, 20 апреля, Василий Борматов действительно был назначен замом.

Задержки с назначениями и приданием их огласке могут быть вызваны целым рядом причин.

Первая. Михаил Евдокимов шел на выборы, не имея сформированной заранее команды.

Вторая. В формировании администрации участвует несколько сил, которые борются за соответствующие посты. В качестве примера можно привести факт: на место куратора информационной политики и вообще идеологии претендуют Леонид Баклицкий и Александр Толстоухов. Скорее всего, эти силы идентичны различным группировкам спонсоров избирательно кампании Михаила Евдокимова. На сегодняшний день, как говорят, первая фамилия уже неактуальна.

Третья. До сих пор не утверждена новая структура исполнительной власти края. Она может быть организована как в виде существовавшей ранее администрации с уточненным количеством вице-губернаторов и их функциями, так и в виде правительства. Ясность в этом вопросе ожидается только в июле.

Михаил Евдокимов. Олег Богданов

Четвертая. По роду деятельности вице-губернаторы имеют доступ к секретной информации. Для работы с ней дается специальный допуск. Прежде чем его выдать, компетентные органы проводят проверку личностей, претендующих на посты замов.

Пятая. Против некоторых назначений могут выступать губернаторы соседних регионов. Так, на прошлой неделе пресс-служба ОАО «Алтай-кокс» распространила заявление о своей непричастности к лоббированию интересов бывшего генерального директора ОАО «Кузбассразрезуголь» Анатолия Приставки, который якобы претендует на один из высоких постов в администрации Алтайского края. Из пресс-релиза можно сделать вывод, что г-н Приставка находится в сложных отношениях с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым.

Михаил Евдокимов. Олег Богданов

21 апреля край должен посетить полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Леонид Драчевский. Главная цель визита, по мнению экспертов, обсуждение с Михаилом Евдокимовым его кадровой политики. По данным, поступающим из разных источников, администрация президента России пристально наблюдает за формированием команды Евдокимова.

Сменить прокурора или начальника ГУВД он не может

После избрания Михаила Евдокимова стало активно обсуждаться возможное обновление не только администрации, но и руководства территориальных представительств федеральных органов власти в крае: прокуратуры, милиции, ФСБ, налоговой инспекции и пр. Формально глава администрации края не имеет рычагов, позволяющих ему смещать начальников федеральных структур и назначать новых.

Глава региона может выступить только с инициативой замены одного руководителя и назначения другого. Условно говоря, если Михаил Евдокимов захочет поменять начальника одного из федеральных органов в крае, он должен будет написать ходатайство и отправить его в соответствующее министерство или ведомство. Оттуда это ходатайство спустят — через представительство президента в Сибирском федеральном округе — в аппарат Главного федерального инспектора по Алтайскому краю.

Обложка газеты «Свободный курс» 2004 года выпуска. ИД «Алтапресс».

Уже здесь начнут собирать необходимые документы. Будет запрошено мнение губернатора (оно желательно, но необязательно). Позже свое заключение должен дать полпред Леонид Драчевский (его мнение обязательно). Только после этого бумаги уйдут опять в Москву.

Это формально. Однако реально очень часто все зависит от того, кто губернатор: от его лоббистских качеств, от его связей в Кремле, в соответствующем министерстве или ведомстве. В конце концов, просто так снять прокурора или руководителя ГУВД довольно сложно — нужны веские причины (если он непенсионер или не подал рапорт сам). И причины эти определяет опять же не губернатор, а специальная комиссия из Москвы, чью проверку тоже нужно инициировать.

Впрочем, как рассказывают, нередки случаи, когда руководство региона договаривается с руководителями федеральных структур: их уход в обмен на что-то.

Руководители других региональных подразделений общенациональных структур — государственной телерадиокомпании «Алтай», Алтайского филиала Сбербанка России, почтовой службы, центра санэпиднадзора и других также назначаются в Москве.

Однако и здесь многое зависит от связей главы администрации края, его авторитета.

Обложка газеты «Свободный курс» 2004 года выпуска. ИД «Алтапресс».

Пример Евдокимова заразителен

По слухам, Алла Пугачева хочет стать губернатором. Как рассказал «Известиям» источник в окружении певицы, примадонна российской эстрады вполне может выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Московской области

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Еще одна звезда эстрады, певец Сергей Пенкин, опять же по слухам, изъявил желание стать губернатором Пензенской области. Видимо, потому, что он родился в Пензе.

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И, опять же по слухам, администрация президента России решила в деталях изучить ход губернаторской избирательной кампании на Алтае, чтобы учитывать опыт на этих выборах в других регионах.

Алтапресс