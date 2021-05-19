ГОРНЯК22 19.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: Четвертая вакцина от коронавируса появится в России

Горняк22
8 часов Ago

Четвертая вакцина от новой коронавирусной инфекции в скором времени появится в России, передает РИА Новости со ссылкой на слова президента Владимира Путина.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

По словам главы государства, новый препарат будет запущен в гражданский оборот.

Как уточняет «Российская газета», соответствующее заявление Путин сделал на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», — подчеркнул Путин.

Напомним, что в настоящее время в России имеется три вакцины от COVID-19.

1. «Спутник V» (разработчик — НИЦ имени Гамалеи);
2. «ЭпиВакКорона» (разработчик — новосибирский центр «Вектор»);
3. «КовиВак» (разработчик — Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).

Ранее глава государства позитивно оценил темпы вакцинации от коронавируса в России.

Алтапресс

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