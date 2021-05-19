Алтапресс: Скандал и гребля. Канделаки рассказала Томенко, как «министр поставил губернатора в глупое положение»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала в своем Telegram обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, рассказав про «подковерные игры» при подготовке к прямым телетрансляциям на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ.

Тина Канделаки. instagram.com/tina_kandelaki.

Напомним, «Матч ТВ» пытается оспорить проигрыш контракта на трансляцию II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая.

В апреле контракт на услуги по подготовке и проведению телетрансляции выиграла компания «Регион-Телеком» из Тюменской области. Начальная цена контракта составляла 11,6 млн рублей. Тюменская телекомпания предложила 10,6 млн рублей, а «Матч ТВ» — 10,7 млн.

18 мая Канделаки опубликовала «Открытое письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко». В обращении она заявила о «бездействии подчиненных главы региона», а также подчеркнула, что у нее «все ходы записаны».

Открытое письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко:

«Уважаемый Виктор Петрович! Хочу воспользоваться сложившимся недопониманием, чтобы на этом примере сказать всем нерадивым сотрудникам региональных администраций о том, что не стоит вводить в заблуждение своих руководителей. Все тайное рано или поздно становится явным. Поскольку у нас на „Матч ТВ“ как часы работает очень дружный и профессиональный коллектив, все ходы записаны.

История выглядит как детектив, написанный плохим писателем. В вашем крае проходит значимое для российского и мирового спорта событие „II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ „Барнаул-2021““. Руководство края заинтересовано в качественном освещении этого события — как в эфире федерального спортивного канала, так и на цифровых площадках „Матч ТВ“. При этом техническое задание — ключевой элемент конкурсной документации — никак не отражает требования к охвату и информационному освещению столь значимого спортивного события. Более того, даже конкурсная документация была изначально оформлена неверно.

В результате у „Матч ТВ“ появляется конкурент — ООО „Регион Телеком“ (Тюмень), заведомо неспособный обеспечить трансляцию и освещение этапа Кубка мира на сравнимом с „Матч ТВ“ уровне, который (внимание!) чудесным образом предлагает цену на 0,68% ниже, чем предложили мы.

Наш телеканал заранее и неоднократно обращался к министру спорта вашего края А. А. Перфильеву. Мы оспариваем итоги конкурса в ФАС. Иными словами, мы уже сделали все, чтобы ответственно подойти к решению задачи по освещению и популяризации гребли как в стране, так и в Алтайском крае. Но мы работаем оперативно, а ваши сотрудники — нет.

В итоге сложилась уникальная ситуация: руководство края заинтересовано и одновременно не заинтересовано в освещении этапа Кубка мира на телеканале и цифровых площадках „Матч ТВ“. Ничем иным бездействие ваших подчиненных я объяснить не могу.

А сейчас, уважаемый господин Томенко, вы тратите свою энергию на отправку жалоб с указанием меня в качестве виновницы сложившейся ситуации. Но это нестрашно: я привыкла к тому, что умные, смелые и талантливые мужчины часто жалуются на меня в разные высокие инстанции.

Я же предпочитаю к таким мужчинам обращаться лично и открыто. Прежде чем жаловаться, не пожалейте своего драгоценного времени, позвоните мне лично и спросите: что же пошло не так в коммуникации между вашим министром и телеканалом „Матч ТВ“?

Вы наверняка услышите пусть неприятную, но правду, которая станет хорошим инструментом для управления собственными сотрудниками. Своей ретивостью, вседозволенностью и желанием угодить они ставят своего начальника в глупое положение.

Всегда на связи. Если решите мне ответить, мой телефон найти несложно. А еще лучше — я отправлю вам смс, потому что ваш контакт я нашла очень быстро.

С уважением, Тина Канделаки».

Алтапресс