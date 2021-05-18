Алтапресс: Народный вопрос. Что делать, если у ребенка нет документов о гражданстве?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Что делать, если нет подтверждающих документов, что ребенок — гражданин РФ?». Мы спросили у юриста — рассказываем.

Котенок и паспорт. Дмитрий Кудрявцев

Не только паспорт

Ребенком в РФ считается человек, которому еще нет 18 лет. Об этом говорит закон «О гражданстве Российской Федерации». Документом, удостоверяющим гражданство, является паспорт гражданина или иной основной документ, содержащие указание на гражданство лица. А именно:

дипломатический паспорт;

служебным паспорт;

удостоверение личности ( военный билет) военнослужащего с вкладышем , свидетельствующим о наличии гражданства;

военный билет) военнослужащего с вкладышем свидетельствующим о наличии гражданства; свидетельство о рождении , в которое внесены сведения о гражданстве обоих родителей или одного из них;

в которое внесены сведения о гражданстве обоих родителей или одного из них; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве , проставленной должностным лицом полномочного органа.

Таким образом, ребенку для подтверждения гражданства РФ необходимо иметь паспорт (с 14 лет) или свидетельство о рождении. Барнаульский юрист Андрей Сандаковский советует читателю обратиться в ЗАГС за дубликатом свидетельства о рождении.

В суд или в ЗАГС

Если свидетельство никогда не выдавалось, то важно понимать следующее.

Согласно пункта 6 ст. 16 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка. Но если этого своевременно сделано не было, то не стоит отчаиваться. Никаких санкций за нарушение этого срока в законе нет.

Младенец, роды. unsplash.com

Андрей Сандаковский,

юрист:

Закон об актах гражданского состояния предусматривает, что необходимо делать, если ребенку уже исполнился 1 год и более, а факт его рождения так и не был зарегистрирован. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, при наличии документа установленной формы о рождении, выданного медицинской организацией, производится по заявлению родителей (одного из родителей) или иных заинтересованных лиц, а также по заявлению самого ребенка, достигшего совершеннолетия. При отсутствии документа государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, производится на основании решения суда об установлении факта рождения.

Поэтому читателю в зависимости от его ситуации следует обращаться в ЗАГС (если есть документы о рождении от медицинской организации) или в суд (если нет никаких документов).

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Алтапресс