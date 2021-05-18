Алтапресс: Алтайские хирурги первыми за Уралом научились делать быстрые операции на желудке, чтобы пациенты могли принимать пищу

В краевой клинической больнице скорой медицинской помощи прошел мастер-класс московского хирурга, он показал, как делать операцию по установке гастростомы — специального зонда в желудок — людям, которые не могут самостоятельно принимать пищу через рот. Для чего и кому нужна такая операция и почему важно провести ее максимально безболезненно и быстро, рассказали в больнице.

Операция гастростомии в БСМП. Дмитрий Лямзин.

Операция и альтернатива

Операция, которой обучились алтайские хирурги, называется перкутанная рентгенохиругическая эндоскопическая гастростомия (ПЭГ).

Суть ее в том, что через кожу под рентгенконтролем пациенту формируют гастростому — специальное отверстие, в которое вставляется трубка, одним концом входящая в желудок, а другим выходящая на поверхность брюшной полости. Через эту трубку в желудок будет поступать питание.

У гастростомы есть альтернатива, правда, менее приятная — назогастральный зонд, он проходит через носоглотку. Однако специалисты говорят, что длительное использование назогастрального зонда практически неизбежно приводит к развитию воспалительных изменений в носовых ходах и придаточных пазухах носа, ротоглотке и пищеводе, к возникновению пролежней по ходу зонда.

Такой способ получения питания возможен лишь как временная мера.

Операция гастростомии в БСМП. Дмитрий Лямзин.

Минимум вмешательства

По словам главного врача больницы Андрея Макина, методика гастростомии существует с 80-х годов прошлого века, но раньше для таких вмешательств полностью вскрывали брюшную полость. Человек долгое время находился в стационаре, раны заживали плохо, пациент мог получить тяжелые осложнения.

С внедрением эндоскопических методик (когда оперативное вмешательство идет через несколько проколов или небольших разрезов) операция стала несложной для хирургов и малотравматичной для пациента.

Однако опасности оставались. Так, трубка могла полностью выпасть или начать протекать, могли разойтись швы или возникнуть нагноение. Технология ПЭГ решает все эти проблемы.

В предыдущих «версиях» гастростомии был еще один минус. Больному регулярно требовалась помощь врачей, чтобы ухаживать за гастростомой и вводить питание. С новой методикой это могут делать родственники пациента или он сам уже спустя один-два дня после операции.

Среди преимуществ ПЭГ — минимальное вмешательство: хирургу необходимо сделать всего один разрез. Операция выполняется быстрее, чем обычная хирургическая гастростомия — примерно 20−30 минут, — и не требует глубокой анестезии.

Пациент очень краткое время после операции находится в стационаре. Это особенно важно для людей, чей организм ослаблен и может подхватить сопутствующие заболевания. На четвертый-пятый день пациент уже может быть выписан из больницы, в то время как ранее проводил в стационаре две-три недели, пока гастростома полностью не заживала. Дело в том, что поскольку пациенты не питаются полноценно, в организме может не хватать, например, некоторых белков, которые участвуют в процессах заживления.

Операция гастростомии в БСМП. Дмитрий Лямзин.

Все , кто не может есть

ПЭГ необходима пациентам, которые по разным причинам не могут самостоятельно питаться и нуждаются в длительном (более четырех недель) искусственном питании. Иногда пациенту приходится годами питаться через трубку. Операция в буквальном смысле может спасти человеку жизнь или существенно ее продлить.

Перечень заболеваний и состояний, при которых человек нуждается в гастростоме, довольно широкий. Например, это пациенты с лицевыми травмами, ожогами ротоглотки и пищевода, травмами шеи, повреждениями головного мозга и инсультами, при которых нарушается функция глотания. Таким людям гастростома нужна на время реабилитации после экстренных операций.

Другая часть пациентов — паллиативные, лечение их уже невозможно, но врачи обязаны продлить их жизнь и сделать ее максимально комфортной. В основном речь идет об онкологических больных, чье заболевание выявили на поздних сроках.

Гастростома часто нужна и детям — при спинальной мышечной атрофии, с поражениями центральной нервной системы и разными травмами. Многие дети, нуждающиеся в паллиативной помощи, при кормлении через рот имеют потенциальный риск удушья или заброса пищи в легкие.

Пациенты, которые по разным причинам не могут есть самостоятельно, довольно часто оказываются в краевой больнице скорой помощи. Как минимум одному пациенту больницы в неделю делают гастростомию.

Первыми пациентами, испытавшими на себе ПЭГ, стали два мужчины. У одного диагностирован рак пищевода. У второго — обширная неоперабельная раковая опухоль с местастазами в средостение, которые сдавливают пищевод.

Операция гастростомии в БСМП. Дмитрий Лямзин.

Экстренно и планово

Показательную операцию в Барнауле провел Иван Козырин, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии, онкологии и маммологии клинической больницы МЕДСИ в Москве. Он говорит, что гастростома по этой новейшей методике может стоять долгие годы: ограничений по времени нет. Надо лишь каждые полгода менять саму силиконовую трубку, через которую идет питание.

По его словам в России эта методика только развивается, поскольку во многих больницах нет специального эндоскопического оборудования. Ситуация осложняется еще и дороговизной расходных материалов — набор для гастростомии стоит около 30 тыс. рублей. Для пациентов такие операции бесплатны, их делают по полису ОМС.

Иван Козырин, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии клинической больницы МЕДСИ в Москве. Дмитрий Лямзин.

«Предварительно мы уже интересовались этой методикой, смотрели, как это можно делать. Руки у нас готовы, голова тоже, — говорит главврач Андрей Макин. — Но нужно было увидеть некоторые нюансы, которые могут возникнуть в процессе операции».

Теперь ПЭГ в краевой больнице скорой помощи будут проводить и экстренно и планово. Для операции не требуется большая бригада хирургов, достаточно одного человека.

«У нас выполнялись открытые операции гастростмии, которые для экстренных тяжелых пациентов представляют большой риск, — говорит хирург Евгений Губаренко, заведующий рентгеноперационной краевой БСМП. — Щадящая ПЭГ — отличная методика, спасибо, что есть возможность не просто почитать о ней, но и „потрогать“ своими руками. Технических нюансов много, но, думаю, после нашей встречи с московскими коллегами никаких сложностей не возникнет».

Евгений Губаренко, заведующий рентгеноперационной краевой БСМП. Дмитрий Лямзин.

Абсолютных противопоказаний к ПЭГ немного, это например, перитонит, нарушение свертываемости крови, сепсис, острый панкреатит. Эти состояния не так часты.

Несмотря на безопасность и преимущества ПЭГ, решение об установке гастростомы всегда будет приниматься консилиумом врачей с тщательным отбором пациентов.

Алтапресс