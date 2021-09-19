ГОРНЯК22 19.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Путин заявил о случаях ковида в его охране и пресс-службе

Горняк22
8 часов Ago

Президент РФ Владимир Путин уточнил информацию о заразившихся коронавирусом в его окружении: заболевшими оказались некоторые сотрудники протокола, охраны главы государства и пресс-службы, сообщает ТАСС.

Владимир Путин. kremlin.ru

«Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, службы безопасности, пресс-службы некоторые не следили за этими титрами, которые должны защищать , и вот результат», — указал Путин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья заразившихся коронавирусом в окружении главы государства — они переносят заболевания в легкой форме либо бессимптомно, пишет Lenta.ru.

Также глава государства сообщил о десятках заболевших COVID-19 в его окружении. Пресс-секретарь государственного лидера Дмитрий Песков при этом утверждал: Владимир Путин выразился об уходе на карантин образно.

Сам он ушел на самоизоляцию.

Запланированной вакцинации или ревакцинации от COVID-19 в Кремле не проводилось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алтапресс

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