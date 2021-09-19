ГОРНЯК22 19.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Похолодание пришло в Алтайский край. Когда ждать первого снега

Горняк22
8 часов Ago

Погода изменилась в Алтайском крае. На смену ясным дням и теплу пришло похолодание.

Осенние листья Барнаула. Михаил Хаустов

По информации регионального Гидрометцентра, в субботу, 18 сентября, в регионе будет +14…+19 градусов. Местами по востоку края ожидаются дожди.

Ветер западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы 17−22 метров.

В Барнауле в начале дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в краевой столице составит +14…+16 градусов.

Судя по предварительным данным, в ближайшие дни температура будет падать.

Когда ждать снега?

Ранее синоптики сообщали, что первый снег в отдельных районах края может пойти под занавес месяца.

Первый снег в Барнауле, 7 октября 2020 года.1 Первый снег в Барнауле, 7 октября 2020 года. altapress.ru

Что касается ожидаемых в третьей декаде сентября температур за окном, то синоптиками, согласно предварительному прогнозу, ожидаются следующие показатели.

В темное время суток в крае будет +6…+11 градусов, местами −2…+3 градуса, а в светлое время столбики термометров будут балансировать между значениями от +12 до 23 градусов, нижние уровни — до +8…+13 градусов.

Напомним, что в прошлом году первая мощная волна холода охватила районы Алтайского края в октябре. Так, 6 октября появился первый (временный) снежный покров, который наблюдался в восточных и предгорных районах края. Его высота в предгорьях достигала 15−19 сантиметров.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Путин заявил о случаях ковида в его охране и пресс-службе

Алтапресс: Путин заявил о случаях ковида в его охране и пресс-службе

Горняк22
8 часов Ago
Президент РФ Владимир Путин уточнил информацию о заразившихся коронавирусом в его окружении: заболевшими оказались некоторые сотрудники протокола, охраны главы государства и пресс-службы, сообщает ТАСС....
Алтапресс: В Рубцовске умер председатель городского Совета депутатов

Алтапресс: В Рубцовске умер председатель городского Совета депутатов

Горняк22
8 часов Ago
В Рубцовске ночью 18 сентября в возрасте 69 лет умер председатель городского Совета депутатов Василий Курганский. Василий Курганский. gorsovet.rubtsovsk.org Он скончался в реанимации онкологического диспансера...
Алтапресс: Ирина Акимова опровергла слух о положительном тесте на ковид председателя одной из УИК

Алтапресс: Ирина Акимова опровергла слух о положительном тесте на ковид председателя одной из УИК

Горняк22
1 день Ago
В ряде телеграм-каналов и интернет-ресурсов распространилась информация о том, что председатель одной из участковых избирательных комиссий в Новоалтайске приступил к исполнению полномочий, якобы имея положительный тест...
Алтапресс: Подвоз, путаница с ящиками и пропавшие шторки: в Алтайском крае сообщают о нарушениях на выборах (обновлено)

Алтапресс: Подвоз, путаница с ящиками и пропавшие шторки: в Алтайском крае сообщают о нарушениях на выборах (обновлено)

Горняк22
1 день Ago
О первых нарушениях на выборах в Алтайском крае начали сообщать кандидаты и члены УИК. Официального подтверждения от избирательной комиссии ни по одному эпизоду пока нет. Кабинки без...
Алтапресс: В Алтайском крае за сутки выросло число заболевших, умерших и выздоровевших от ковида

Алтапресс: В Алтайском крае за сутки выросло число заболевших, умерших и выздоровевших от ковида

Горняк22
2 дня Ago
В Алтайском крае, по данным на 16 сентября, зарегистрировали 234 новых случая заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Вакцина. CC0 За сутки в регионе...

Читать по теме:

ВТОПЕ: