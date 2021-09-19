Алтапресс: Похолодание пришло в Алтайский край. Когда ждать первого снега

Погода изменилась в Алтайском крае. На смену ясным дням и теплу пришло похолодание.

Осенние листья Барнаула. Михаил Хаустов

По информации регионального Гидрометцентра, в субботу, 18 сентября, в регионе будет +14…+19 градусов. Местами по востоку края ожидаются дожди.

Ветер западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы 17−22 метров.

В Барнауле в начале дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в краевой столице составит +14…+16 градусов.

Судя по предварительным данным, в ближайшие дни температура будет падать.

Когда ждать снега?

Ранее синоптики сообщали, что первый снег в отдельных районах края может пойти под занавес месяца.

Первый снег в Барнауле, 7 октября 2020 года. altapress.ru

Что касается ожидаемых в третьей декаде сентября температур за окном, то синоптиками, согласно предварительному прогнозу, ожидаются следующие показатели.

В темное время суток в крае будет +6…+11 градусов, местами −2…+3 градуса, а в светлое время столбики термометров будут балансировать между значениями от +12 до 23 градусов, нижние уровни — до +8…+13 градусов.

Напомним, что в прошлом году первая мощная волна холода охватила районы Алтайского края в октябре. Так, 6 октября появился первый (временный) снежный покров, который наблюдался в восточных и предгорных районах края. Его высота в предгорьях достигала 15−19 сантиметров.

Алтапресс