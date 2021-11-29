Алтапресс: Более 50 детей заболели ковидом за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 28 ноября, зарегистрировали 527 новых случаев заболевания коронавирусом и 32 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Дети. Коронавирус. CC0

За сутки в крае выявили 51 случай заражения ковидом у детей — общее число случаев в сводке увеличилось с 8 360 до 8 411. Всего за сутки зафиксировали 527 заражений среди всего населения. Таким образом, каждое десятое подтвержденное заболевание ковидом приходится на ребенка.

Всего в крае инфицированных — 103 005 (в том числе 8 411 детей). Выздоровели — 74 029 пациентов, из них за прошедшие сутки — 491.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 399 человек.

«Кроме этого, 351 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 62 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. СС0

«Развернуты 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 1096», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 712, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 262.

За весь период наблюдений скончались 7 119 человек с ковидом: из них 32 — за прошедшие сутки (29 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 5 699 человек (по иным причинам — 1 420).

По данным оперштаба на 28 ноября: прививается 1 023 6743 человека (получили первую вакцину — 136 604, полностью вакцинированы — 842 868), повторно вакцинировались — 44 202.

Ранее в Алтайском крае решили повременить с позицией по федеральному закону о QR-кодах.

Новые случаи

Барнаул — 155, Бийск — 48, Рубцовск — 43, Славгород — 28, Камень-на-Оби — 16, Усть-Калманский район — 14, Алейск — 13, Благовещенский, Немецкий национальный, Угловский районы — по 12, Кулундинский, Локтевский, Родинский районы — по 11, Алейский, Мамонтовский, Павловский, Ребрихинский районы — по 10, Ключевской район — 9, Залесовский, Топчихинский районы — по 8, Михайловский район — 7, Бийский, Поспелихинский районы — по 6, Заринск, Волчихинский, Романовский, Суетский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 5, Алтайский, Бурлинский, Хабарский районы — по 4, Быстроистокский, Калманский районы — по 3, Заринский, Смоленский районы — по 2, Каменский, Солонешенский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1.

Алтапресс