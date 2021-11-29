Алтапресс: Для семьи черных пантер в барнаульском зоопарке провели фотосессию
В июне Барнаульский зоопарк впервые показал видео с двумя недавно родившимися пантерами. На кадрах котята сидят на траве и забавно пищат.
Пантера в Барнаульском зоопарке. "Лесная сказка"
«Знакомьтесь, две доченьки Сильвы и Маврика», — написали в официальном сообществе «Лесной сказки» в ВК.
И вот новая фотосессия — зимняя, на снегу.
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В зоопарке живет черный леопард — пантера Мавр. Он приехал из Северска и поселился в «Лесной сказке» в 2016 году. Судя по посту, Мавр и стал «счастливым папашей».
А в 2019-м вбарнаульском зоопарке «Лесная сказка» появился новый обитатель. Пятнистому леопарду Елисею привезли «подругу» — черную пантеру Шейлу.
Зоопарк работает — уточняют сотрудники.
О пантерах
Леопарды-меланисты, которых называют черными пантерами, встречаются в Юго-Восточной Азии. Шкура черной пантеры не полностью черная, на ней в большей или меньшей степени всегда видны проступающие пятна. У матери и отца, имеющих такой ген могут родится детеныши и стандартной окраски и черного окраса.