Алтапресс: Для семьи черных пантер в барнаульском зоопарке провели фотосессию

В июне Барнаульский зоопарк впервые показал видео с двумя недавно родившимися пантерами. На кадрах котята сидят на траве и забавно пищат.

Пантера в Барнаульском зоопарке. "Лесная сказка"

«Знакомьтесь, две доченьки Сильвы и Маврика», — написали в официальном сообществе «Лесной сказки» в ВК.

И вот новая фотосессия — зимняя, на снегу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Барнаульский зоопарк РАБОТАЕТ! (@zoo22.ru)

В зоопарке живет черный леопард — пантера Мавр. Он приехал из Северска и поселился в «Лесной сказке» в 2016 году. Судя по посту, Мавр и стал «счастливым папашей».

А в 2019-м вбарнаульском зоопарке «Лесная сказка» появился новый обитатель. Пятнистому леопарду Елисею привезли «подругу» — черную пантеру Шейлу.

Зоопарк работает — уточняют сотрудники.

О пантерах

Леопарды-меланисты, которых называют черными пантерами, встречаются в Юго-Восточной Азии. Шкура черной пантеры не полностью черная, на ней в большей или меньшей степени всегда видны проступающие пятна. У матери и отца, имеющих такой ген могут родится детеныши и стандартной окраски и черного окраса.

Алтапресс