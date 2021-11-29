ГОРНЯК22 29.11.2021
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Алтапресс: Вены и артерии. Почему коммуникации стали камнем преткновения для развития «малоэтажки»

Горняк22
10 часов Ago

Серьезным препятствием на пути развития индивидуального жилого строительства в Барнауле и Алтайском крае до сих пор остаются проблемы с коммуникациями. Земельные участки, потенциально готовые для возведения коттеджей, пустуют из-за нехватки инженерной инфраструктуры. Как расширить жизненно важную сеть «артерий», и какую роль в этом должно играть государство? На вопросы altapress.ru ответили в министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края.

Ремонт. Трубы. Анна Зайкова.

Постановка диагноза

Судя по промежуточным итогам работы строительной сферы, спрос на индивидуальное жилье набирает обороты. Положительная тенденция вполне отвечает государственному запросу. Примерно полгода назад президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию подчеркнул необходимость разработки механизмов господдержки данной сферы.

Игорь Спивак.1 Игорь Спивак. Анна Зайкова.

В Алтайском крае палкой в раскручивающемся «колесе» «малоэтажки» стала плохо развитая инженерная инфраструктура.

Еще в мае этого года замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак отметил: все перспективные участки для ИЖС нужно обеспечить коммуникациями, но на это у муниципалитетов банально не хватает денег. Почему? Огромный кусок бюджетного пирога уходит на ремонт уже действующих сетей. На сегодняшний день степень их износа — от 60% до 80%.

Надежда на исцеление

Алтайское поле под снегом.2 Алтайское поле под снегом.

Однако не все так безрадостно. В краевом минстрое altapress.ru рассказали: федеральные власти финансово поддерживают регион в данном направлении. Одной из наиболее значимых считается государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», направленная на решение вопросов, касающихся не только инженерной, но и социальной инфраструктуры.

Благодаря данной мере, на селе стали возможны проекты, направленные в том числе на формирование объектов инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под ИЖС: оборудование уличного освещения, строительство дорог, благоустройство территории.

В селе Дружба Целинного района.3 В селе Дружба Целинного района. Анна Зайкова, altapress.ru.

«Сейчас такой проект реализуется в селе Дружба Целинного района. Предусматривается обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой микрорайона перспективной жилищной застройки для последующего строительства 42 жилых домов», — отмечает Игорь Спивак.

Частью данной программы является мера под названием «Современный облик сельских территорий».

Она направлена не только на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт различных социальных, ремесленных, туристических объектов, покупку транспорта и т. д., но и на развитие водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газификации, электричества и телекоммуникаций.

Ремонт. Трубы.4 Ремонт. Трубы. Анна Зайкова.

«Отметим, что бюджетная поддержка в рамках федеральной и региональной программ комплексного развития сельских территорий направляется в активно развивающиеся населенные пункты, в которых планируется открытие новых производств, увеличение рабочих мест, и увеличивается доля проживающего на их территории населения», — уточняет замминистра.

Шанс на выздоровление

Коттедж.5 Коттедж. altapress.ru

В минстрое добавили: после поручения Владимира Путина по вопросам жилищного строительства, в Алтайском крае был утвержден план реализации комплексных проектов ИЖС.

Он включает мероприятия по подготовке необходимой инфраструктуры и индустриальному строительству домов. Согласно плану, площадь земли для возведения частных домов составляет 1062 га. Планируется, что здесь появятся домовладения общей площадью 236 тыс. кв. м.

В Залесовском районе.6 В Залесовском районе. Анна Зайкова

Возводить индивидуальные дома планирует в пяти городах: Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Славгороде, Яровом. А также в 15 районах, в числе которых — Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Ключевской, Косихинский и т. д.

Надежда умирает последней

Если рассматривать только Барнаул, то здесь планируется предоставить под ИЖС 225 га земли, где встанут дома общей площадью почти 190 тыс. кв. м.

Барнаульские коттеджи.7 Барнаульские коттеджи. Анна Зайкова

Сейчас на территории городского округа Барнаул для малоэтажного строительства ведется освоение поселков Березовка, Бельмесево, Центральный и Казенная Заимка, села Гоньба. Прорабатываются наделы в микрорайоне «Спутник».

Эксперт при этом отмечает, что предоставление наделов под ИЖС в черте города потенциально может стимулировать возведение такого вида недвижимости, но пока все вновь упирается в обеспечение участков инженерной инфраструктурой.

Алтапресс

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