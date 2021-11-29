Алтапресс: Предприниматель и спортсмен-экстремал купил сгоревший памятник архитектуры в Барнауле

Барнаульский предприниматель Сергей Чудов купил на торгах здание-памятник архитектуры «Контора купца Морозова» — вернее то, что от него осталось: здание сгорело. Власти и суд пытались принудить предыдущего собственника восстановить старинное строение, но тот решение суда не исполнил, а потом и обанкротился. Перед продажей недвижимости оценщик сделал вывод о целесообразном использовании участка: строительство торгово-офисного объекта.

Участок, где была контора купца А.Г. Морозова. Барнаул. Altapress.ru

Заброшенный памятник архитектуры

Деревянное одноэтажное здание конторы купца Морозова в Барнауле (на ул. Ползунова, 31) не тронул страшный барнаульский пожар 1917 года. А вот пережить современных бизнесменов оно не смогло.

Здание много лет использовали арендаторы, но каких-либо усилий собственника — компании «АКС» — по его реставрации заметно не было. Выглядело оно запущенным, красоту деревянных кружев трудно было оценить.

Сгорело оно в январе 2018-го. Сохранилась лишь более поздняя пристройка — в ней и сегодня работает магазин ритуальных принадлежностей.

В Барнауле горела контора купца Морозова, 21 января 2018. Дмитрий Шевкунов, altapress.ru

После пожара представитель «АКС» Глеб Юрьев отверг какую-либо личную заинтересованность в инциденте. «Мне постоянно звонят и интересуются: „Что, „Макдоналдс“ решил построить на углу?“ Однако на этом участке можно только восстановить утраченный памятник архитектуры», — утверждал он.

От восстановления отбился

Вскоре после инцидента пожарище огородили забором. А принудить компанию восстановить здание не удалось. В том же 2018 году этого потребовало управление госохраны объектов культурного наследия. Юрьев ответил, что это дорого (звучала оценка — 30 млн рублей), денег у компании нет.

В Барнауле провели поминки по сгоревшей конторе купца Морозова. 21 января 2019 года. Евгений Кучинёв vk.com/urbanstalker

В 2019—2020 годах Алтайохранкультура потребовала этого же в суде. И две судебные инстанции обязали «АКС» восстановить здание путем реставрации в течение 1,5 лет с момента вступления в силу решения суда. Причем, в случае неисполнения суд предусмотрел уплату собственником по 3 тыс. рублей за каждый месяц просрочки.

Но уже через неделю после решения суда первой инстанции, обязавшего «АКС» восстановить здание, налоговики подали иск о банкротстве фирмы. Понятно, что в таких условиях требовать восстановления было уже не с кого.

Развалины в 1000 раз дешевле участка

Конкурсное производство по делу «АКС» началось в мае 2020 года. И то, что осталось от исторического здания, выставили на торги вместе с участком.

Участок, где была контора купца А.Г. Морозова. Барнаул. Altapress.ru

Эксперт, оценивший стоимость здания и участка, в отчете об оценке констатировал: наилучшим способом использования здания является его снос — оно не способно приносить доходы собственнику. Сгорело. А лучший способ использования участка — строительство объекта офисно-торгового назначения.

Эксперт оценил стоимость участка в 952 кв. метра в 15 млн рублей. А того, что осталось от здания — в тысячу раз меньше: 15 тыс. рублей. В ноябре торги состоялись способом публичного предложения.

Лот купил предприниматель Сергей Чудов за 9 млн рублей, договор купли-продажи с ним заключен 24 ноября, сообщил конкурсный управляющий «АКС».

Сергей Чудов. Скан видеосюжет «Катунь24».

Что известно о покупателе

Сергей Чудов — гендиректор ТК «Пакетон» и учредитель компании «Полиак», производителя полимерной продукции — пленки, упаковки, папок. Он — соучредитель Федерации воднолыжного спорта (вместе с Евгением Бослером, Антоном Литвиненко и другими).

Несколько лет назад в интервью «Катунь 24» Чудов рассказал, что в разное время увлекался вейкбордом, сноубордом, снегоходами и авиацией — парапланами, самолетами, прыжками с парашютом.

Напомним, за восстановление здания высказывались известные люди. Так, архитектор Александр Деринг заявил, что пожар не снимает охранный статус здания и добавил: «Если у кого-то есть иллюзии насчет того, чтобы там построить очередную го… ноархитектуру, глубоко ошибается! Не дадим»!

Так или иначе, сгоревшая контора купца А.Г. Морозова до сих пор числится в списке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Алтайского края, является памятником градостроительства и архитектуры.

Контора купца А.Г. Морозова. Барнаул. kruzheva.lib.tomsk.ru

Чем памятно потерянное здание

Принадлежало купцу первой гильдии Андрею Морозову , представителю семьи , начавшей торговлю в Барнауле в 1968 году.

представителю семьи начавшей торговлю в Барнауле в 1968 году. Андрей Морозов и его сын Михаил избирались гласными ( депутатами) Барнаульской гордумы.

депутатами) Барнаульской гордумы. По данным историка Валерия Скубневского , в Барнауле семье принадлежало восемь магазинов , в том числе четыре оптовых. Обороты торговли — до 4 млн руб. в год.

в Барнауле семье принадлежало восемь магазинов в том числе четыре оптовых. Обороты торговли — до 4 млн руб. в год. Согласно отчету об оценке , здание построено в 1910 году. Другие источники называют 1913 год. Пристройка появилась в 1948 году.

здание построено в 1910 году. Другие источники называют 1913 год. Пристройка появилась в 1948 году. Строительство купеческой конторы велась под наблюдением архитектора Ивана Носовича.

Карнизы здания были оформлены резными подзорами в виде цветков крина. Фриз по уличным фасадам декорирован пропильной резьбой с растительным орнаментом.

В 1916 году Морозовы продали свои магазины Алтайскому союзу кооперативов.

В декабре 1919 года здесь было казначейство , примерно в эти годы здесь был ресторан.

примерно в эти годы здесь был ресторан. В 1920 году здание национализировали , а в 1923-м , с началом НЭПа , сообщалось о планах переоборудовать его под биржу и деловой клуб.

а в 1923-м с началом НЭПа сообщалось о планах переоборудовать его под биржу и деловой клуб. Контора входила объект культурного наследия регионального значения «Торговый комплекс купца А. Г Морозова». Кроме деревянного здания в комплекс входят здания на ул. Л. Толстого , 36 , 38 и 38а.

Алтапресс