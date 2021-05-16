ГОРНЯК22 16.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: Более 500 жителей Алтайского края продолжают лечение в ковидных госпиталях

Горняк22
14 часов Ago

61 новый случай заболевания коронавирусом подтвердился за сутки в Алтайском крае. 93 пациентов выздоровело, 12 человек умерло, сообщили 15 мая в оперштабе.

Коронавирус. Анализы. CC0

В тяжелом состоянии находятся 150 человек (66 на ИВЛ).

Всего в госпиталях с коронавирусом 593 человек и 185 лечатся от вирусной пневмонии. 384 коечных места свободны.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составило 50 654 человек. Выздоровели всего 45 645 человека. Умерло 3 092.

Новые случаи

  • Барнаул — 18,
  • Бийск — 9,
  • Рубцовск — 6,
  • Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Родинский, Табунский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Яровое, Баевский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Топчихинский, Целинный районы — по 1 заболевшему.

Алтапресс

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