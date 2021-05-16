Алтапресс: Более 500 жителей Алтайского края продолжают лечение в ковидных госпиталях

61 новый случай заболевания коронавирусом подтвердился за сутки в Алтайском крае. 93 пациентов выздоровело, 12 человек умерло, сообщили 15 мая в оперштабе.

Коронавирус. Анализы. CC0

В тяжелом состоянии находятся 150 человек (66 на ИВЛ).

Всего в госпиталях с коронавирусом 593 человек и 185 лечатся от вирусной пневмонии. 384 коечных места свободны.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составило 50 654 человек. Выздоровели всего 45 645 человека. Умерло 3 092.

Новые случаи

Барнаул — 18,

Бийск — 9,

Рубцовск — 6,

Камень-на-Оби , Славгород , Благовещенский , Родинский , Табунский районы — по 2 заболевших,

Славгород Благовещенский Родинский Табунский районы — по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский , Новоалтайск , Яровое , Баевский , Бийский , Егорьевский , Заринский , Зональный , Кулундинский , Локтевский , Павловский , Петропавловский , Поспелихинский , Ребрихинский , Рубцовский , Советский , Топчихинский , Целинный районы — по 1 заболевшему.

Алтапресс