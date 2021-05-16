Алтапресс: Более 500 жителей Алтайского края продолжают лечение в ковидных госпиталях
61 новый случай заболевания коронавирусом подтвердился за сутки в Алтайском крае. 93 пациентов выздоровело, 12 человек умерло, сообщили 15 мая в оперштабе.
Коронавирус. Анализы. CC0
В тяжелом состоянии находятся 150 человек (66 на ИВЛ).
Всего в госпиталях с коронавирусом 593 человек и 185 лечатся от вирусной пневмонии. 384 коечных места свободны.
Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составило 50 654 человек. Выздоровели всего 45 645 человека. Умерло 3 092.
Новые случаи
- Барнаул — 18,
- Бийск — 9,
- Рубцовск — 6,
- Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Родинский, Табунский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Яровое, Баевский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Топчихинский, Целинный районы — по 1 заболевшему.