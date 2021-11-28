ГОРНЯК22 28.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: +525. Почти месяц на Алтае каждый день выявляют полтысячи больных ковидом

Горняк22
3 часа Ago

В Алтайском крае, по данным на 27 ноября, зарегистрировали 525 новых случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Маска. Пандемия. unsplash.com

6 ноября ежесуточный прирост заболевших ковидом в крае перешагнул отметку +500. Антирекорд зафиксировали 17 ноября и 21 ноября — 535 случаев заражения за сутки.

Всего в крае инфицированных — 102 478 (в том числе 8 360 детей). Выздоровели — 73 538 пациентов, из них за прошедшие сутки — 517.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 367 человек.

«Кроме этого, 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 66 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 316 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия.1 Коронавирус. Пандемия. СС0

«Развернуты 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 1124», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 737, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 258.

За весь период наблюдений скончались 7 087 человек с ковидом: из них 30 — за прошедшие сутки (28 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 5 670 человек (по иным причинам — 1 417).

По данным оперштаба на 27 ноября: прививается 1 015 773 человека (получили первую вакцину — 135 645, полностью вакцинированы — 837 005), повторно вакцинировались — 43 123.

Ранее в Алтайском крае решили повременить с позицией по федеральному закону о QR-кодах.

Новые случаи

Барнаул — 142, Бийск — 41, Рубцовск — 39, Заринск, Камень-на-Оби — по 24, Алейск — 18, Калманский, Шипуновский район — по 13, Алейский, Благовещенский, Топчихинский, Угловский районы — по 12, Каменский, Первомайский районы — по 11, Волчихинский, Ключевской, Кулундинский районы — по 10, Бийский, Зональный, Михайловский районы — по 9, Крутихинский район — 8, Мамонтовский, Романовский районы — по 7, Ребрихинский, Усть-Калманский, Целинный районы — по 6, Новоалтайск, Усть-Пристанский район — по 5, Локтевский, Третьяковский районы — по 4, Залесовский, Кытмановский, Солтонский, Тюменцевский районы — по 3, Красногорский, Немецкий национальный, Павловский, Шелаболихинский районы — по 2, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Панкрушихинский, Тогульский, Троицкий районы — по 1.

Алтапресс

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