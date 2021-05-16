Алтапресс: Жители алтайского города жалуются на смердящий запах с гниющей свалки во дворе
Жители алтайского наукограда в сообществе «Инцидент Бийск» обсуждают растущую кучу мусора в окружении жилых домов.
Свалка во дворе дома в Бийске. vk.com/incident_22
Автор сообщения написал, что во дворе дома № 74 по улице Разина образовалась стихийная свалка мусора.
«Стоит специфический запах, вокруг гниль, когда это всё прекратится и кто за это будет отвечать», — рассказал бийчанин.
По словам автора, отходы вывозят. Однако машина забирает мусор только из баков.
Бийчанин уверен, последний раз мусор вокруг баков убирали и вывозили в ноябре 2020 года.
В комментариях под публикаций горожане отметили, что подобная ситуация складывается и в других бийских дворах. Так, в «список грязнуль» попал двор на улицах Мухачева и Васильева.
Напомним, 14 мая стало известно, что в Бийской зоне появился новый мусорный регоператор. По итогам конкурса компанию «Спецобслуживание — Центральное» сменит «Спецобслуживание Плюс». Новый регоператор также является арендатором Бийского полигона. Приступить к своим обязанностям он должен с 24 мая.