ГОРНЯК22 16.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: Жители алтайского города жалуются на смердящий запах с гниющей свалки во дворе

Горняк22
14 часов Ago

Жители алтайского наукограда в сообществе «Инцидент Бийск» обсуждают растущую кучу мусора в окружении жилых домов.

Свалка во дворе дома в Бийске. vk.com/incident_22

Автор сообщения написал, что во дворе дома № 74 по улице Разина образовалась стихийная свалка мусора.

«Стоит специфический запах, вокруг гниль, когда это всё прекратится и кто за это будет отвечать», — рассказал бийчанин.

По словам автора, отходы вывозят. Однако машина забирает мусор только из баков.

Бийчанин уверен, последний раз мусор вокруг баков убирали и вывозили в ноябре 2020 года.

В комментариях под публикаций горожане отметили, что подобная ситуация складывается и в других бийских дворах. Так, в «список грязнуль» попал двор на улицах Мухачева и Васильева.

Напомним, 14 мая стало известно, что в Бийской зоне появился новый мусорный регоператор. По итогам конкурса компанию «Спецобслуживание — Центральное» сменит «Спецобслуживание Плюс». Новый регоператор также является арендатором Бийского полигона. Приступить к своим обязанностям он должен с 24 мая.

Алтапресс

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