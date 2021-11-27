Алтапресс: «Да вы что делаете?»: в Алтайском крае решили повременить с позицией по федеральному закону о QR-кодах

26 ноября депутаты Алтайского краевого заксобрания большинством решили не давать пока свой отзыв федеральному закону о QR-кодах, а провести его в форме опросного голосования 10 декабря. Против этого выступили только коммунисты.

QR-код. unsplash.com.

Как и ожидалось, обсуждение депутатского отзыва на спорный федеральных закон вызвало больше всего дискуссий. КПРФ предлагало провести очное голосование на сегодняшней сессии АКЗС, чтобы сделать его максимально открытым.

Коммунисты ссылались на то, что позиция избирателей уже ясна и понятна. По их мнению, жители края не поддерживают повсеместное введение QR-кодирования. Остальные депутаты были за заочное голосование. Мотивировали они это тем, что закон сложный и требует дополнительного изучения.

«Надо еще с медиками посидеть», — заявил, например, Сергей Малинкович, представитель партии «Коммунисты России» в АКЗС, которого, к слову, не хотели заселять в барнаульскую гостиницу из-за отсутствия QR-кода.

Председатель АКЗС Александр Романенко сообщил, что итоги опросного голосования будет открытыми, а пауза до 10 декабря даст возможность краевым депутатам сформировать свои предложения по данному не простому вопросу.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Да вы что делаете, давайте не будем спешить. Я с болью в организме получаю каждое утро сообщения от оперативного штаба о количество умерших людей с ковидом. Это же чьи-то родственники. Почему вы от этом не думаете. Министр здравоохранения края Попов правильно говорит: «Кто этого не понимает, давайте его проведем по красной зоне». Наберитесь храбрости, пройдитесь.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Министр здравоохранения Дмитрий Попов. Пресс-служба АКЗС

Напомним, законопроект об использовании QR-кодов правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

В частности, в законопроекте говорится, что QR-коды понадобятся при посещении культурных учреждений, непродовольственных магазинов и кафе. Кроме того, их необходимо будет предъявлять на поездах дальнего следования и при авиаперелетах (междугородных и международных).

QR-код. unsplash.com.

QR-коды не понадобятся для посещения продуктовых магазинов и аптек; пассажирам транспорта предъявить можно QR-код о прививке, справку о том, что человек переболел ковидом или о медотводе от вакцинации.

Региональные заксобрания должны сформулировать свои позиции на этот счет. Так, депутаты в Северной Осетии сначала большинством проголосовали против, но через сутки почему-то поддержали инициативу.

Алтапресс