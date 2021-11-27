ГОРНЯК22 27.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: +523. Алтайский край вышел на плато заболеваемости ковидом

Горняк22
12 часов Ago

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 523 (на 5 меньше, чем днем ранее) новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 525 пациентов, умерло 28 человек, сообщил 26 ноября оперштаб.

Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин.

В тяжелом состоянии находится 759 пациентов, 263 из них на аппаратах ИВЛ.

Всего в больницах 3 405 человек с коронавирусом и 398 с ковидной пневмонией.

Уровень заболеваемости в регионе выше среднероссийского, но край уже преодолел пиковые значения новой волны и вышел на плато, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.

Всего в крае с начала пандемии заболело 101 953 человека, в том числе 8 304 ребенка. Выздоровели 73 021 человек, умерли 7 057 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 133,
  • Бийск, Рубцовск — по 36 заболевших,
  • Камень-на-Оби — 23,
  • Алейск, Заринск — 16,
  • Славгород — 15,
  • Волчихинский район — 14,
  • Мамонтовский район — 13,
  • Первомайский, Угловский район — по 12,
  • Благовещенский район — 11,
  • Белокуриха, Яровое, Калманский, Михайловский, Поспелихинский, Топчихинский — по 10,
  • Завьяловский, Залесовский районы — по 9,
  • Краснощековский, Рубцовский, Шипуновский районы — по 8,
  • Егорьевский, Каменский, Родинский районы — по 7,
  • Кытмановский, Немецкий национальный, Тюменцевский районы — по 6,
  • Алейский, Бурлинский, Крутихинский, Усть-Калманский районы — по 5,
  • Новичихинский, Усть-Пристанский районы — по 3,
  • Табунский район — 4,
  • Заринский, Панкрушихинский, Суетский, Хабарский районы — по 2,
  • Баевский, Курьинский, Кулундинский, Павловский, Ребрихинский, Романовский, Шелаболихинский район — 1.

Алтапресс

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