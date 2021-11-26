ГОРНЯК22 26.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Новые предложения о поддержке бизнеса согласился рассмотреть Мишустин

Горняк22
6 часов Ago

Правительство согласилось рассмотреть новые предложения бизнеса о поддержке, пишет РБК.

Михаил Мишустин. government.ru

Премьер Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития рассмотреть предложения бизнеса о расширении поддержки из-за введения режимов QR-кодов в регионах, следует из резолюции на письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

По его оценке, в случае продления ограничений на долгий срок 35−45% предприятий в сфере общепита, спорта, развлечений, в которых занято 3 млн человек, будут готовы увольнять сотрудников.

Исправить ситуацию поможет ряд мер, включая изменение принципов программы льготных кредитов ФОТ 3.0, отсрочки по арендным и коммунальным платежам, считает бизнес-омбудсмен, пишет bfm.ru. А также выдача людям QR-кодов после получения первого компонента вакцины.

Ранее Борис Титов заявлял, что оказание поддержки бизнесу во время пандемии должно исходить из равнозначности введения QR-кодов и «локдауна».

Также уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что ограничительные меры, вводимые из-за COVID-19, в том числе QR-коды, должны быть более системными.

«Направление нашей работы — систематизировать меры ограничительные, потому что хаос полный», — сказал Титов.

Алтапресс

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