Алтапресс: Представитель Кремля рассказал об эксперименте Путина с назальной вакциной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава государства перенес эксперимент с назальной вакциной от коронавируса.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка. kremlin.ru.

«Президент разъяснил, что, поскольку это был шприц, это была жидкость, которая впрыскивается в носоглотку. Он действительно это сделал… Она (вакцина) в состоянии жидкости, которая распыляется человеку. Он сказал, что впрыснули шприцем, порошок же вы не можете впрыснуть», — сказал он.

Глава государства ранее рассказал на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».что в рамках ревакцинации привился и назальной вакциной от коронавируса, пишет Газета.Ru.

Он пояснил, что сначала ревакцинировался «Спутником Лайт», так как его уровень антител за 6 месяцев упал, а на следующий день сделал назальную вакцину. Президент России рассказал, что никаких неприятных ощущений не было.

«У меня через шесть месяцев после вакцинации титры защитные опустились, и специалисты рекомендовали провести процедуру ревакцинации. Что я и сделал несколько дней назад. Сначала в виде укола, а на следующий день после разговора с Денисом Юрьевичем, он же сам мне и сделал вторую часть этой процедуры, а именно этот порошок назальной формы. Тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко насчет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут я потом посидел, и все на этом закончилось», — рассказал Путин.

Президентская вакцинация

По заявлению Кремля, Путин вакцинировался 23 марта.

Во время прямой линии в июне президент рассказал, что сделал прививку препаратом «Спутник V». Он отметил, что этой вакциной прививают военнослужащих. «А я все-таки главнокомандующий», — добавил президент.

21 ноября стало известно, что Путин ревакцинировался «Спутником Лайт».

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Алтапресс