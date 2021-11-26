Алтапресс: Материнский инстинкт. 5 курсов для беременных в Барнауле

На курсах для беременных рассказывают, как дышать при родах, пеленать малыша и быть ему лучшим другом. Altapress.ru сделал подборку барнаульских школ для будущих мам, в которых обещают эффективное обучение «родительскому делу».

Ребенок, мама. Открытые источники в Интернете (СС0)

«Мама рядом»

Школа «Мама рядом» предлагает полную подготовку к родам (в форматах онлайн и офлайн) за 5 тыс. рублей, доступ к видеолекциям за 900 рублей, курс по партнерским родам за 3 тыс. рублей и разовые занятия по 700 рублей.

Вот темы некоторых уроков для беременных: сбор сумки в роддом, психологическая адаптация к материнству, послеродовая депрессия, грудное вскармливание. Кроме того, ученицы могут воспользоваться бесплатным гайдом по материнству.

Отметим, что в школе работают 11 преподавателей. А ближайшее обучение здесь начнется 6 декабря.

@mom.school

Курсы Ольги Вавиловой

Ольга Вавилова — барнаульская акушерка и доула (женщина, которая обеспечивает непрерывную физическую, эмоциональную и информационную поддержку мамам до, во время и после родов. — Прим. ред.), 14 лет проработавшая в роддоме.

Доула Ольга Вавилова. Анна Зайкова.

Она предлагает индивидуальные курсы за 5,5 тыс. рублей (в стоимость входят пять занятий и 10 часов информации о родах, кормлении грудью, уходе за новорожденным), «мампап»-уроки для пар, экспресс-обучение за 3,5 тыс. рублей, а также отдельные теоретико-практические блоки.

@mama.shkola.barnaul

Курсы родильного дома № 2

На сайте барнаульского роддома № 2 пишут, что «тренировки» будущим мамам здесь устраивают еженедельно. Медицинский психолог учреждения Луиза Звягина с участием врачей объясняет, как отличить истинные схватки от ложных, снизить боль при родах и многое другое. При этом отмечается: 99% женщин, прошедших подготовку, «рожают отлично».

Беременность. Девушка. Pixabay.com

Адрес: проспект Ленина, 42 (женская консультация № 2)

«Растем вместе»

Еще один курс организует центр семьи и детства «Растем вместе». В него входят: обзор родильных домов Барнаула; мастер-классы по сбору сумки в больницу, дыханию и положению тела при схватках; информация о начале родов, кесаревом сечении и мерах предосторожности для кормящей мамы. В числе преподавателей программы — неонатологи Юлия Миллер, Алена Красноружских и Екатерина Жданова, детский массажист Маргарита Шилова.

Обучение в «Растем вместе» стартует 3 декабря и 12 января.

Беременность. Девушка. Pixabay.com

Адреса: улица Гоголя, 10-а, улица Островского, 49

«Школа будущих мам»

«Школа будущих мам» работает в детской городской больнице № 1. По четвергам, с 15−00, в ней с матерями «на подходе» беседуют не только о родах и правильном обращении с ребенком, но и о сохранении здоровья. В частности, о «несовместимости беременности с курением», профилактике ВИЧ, рака молочной железы, сахарного диабета и гипертонии.

Адрес: улица Профинтерна, 31 (детская городская больница № 1, кабинет № 16)

Где еще учат быть родителями?

«Монтессори школа»

Мария Монтессори (1870−1952) — автор гуманистического подхода к воспитанию детей. По ее методике работает алтайская «Монтессори школа», на занятия в которую приглашают родителей с детьми от 1,5 до 6 лет. Один из предлагаемых курсов — «Как приучить ребенка к туалету». Состоит он из трех семинаров и, по последней информации, стоит 250 рублей.

@interesto_school

YouTube-канал «Любящие мамы»

Создатели YouTube-блога «Любящие мамы» публикуют идеи развития и обучения детей. Кроме того, в роликах эксперты делятся рекомендациями по общению с чадом и тонкостями детской психологии.

YouTube-канал «Мамина школа»

Ребенок. unsplash.com

На этом канале размещают консультации детских психологов и семейных врачей, рассказывают, как выбирать развивающие игрушки и ухаживать за младенцем.

Алтапресс