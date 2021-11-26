Алтапресс: Алтайский край сковало жутким гололедом после мощного снегопада и ливня
Мороз, обернувшийся жутким гололедом, пришел в Алтайский край после снегопада и дождя, которые обрушились на регион накануне.
Гололед. altapress.ru
По информации алтайского Гидрометцентра, 26 ноября в крае будет −6…−11 градусов, местами по северу до -16 градусов.
По востоку местами снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.
Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.
Температура воздуха в краевой столице составит −9…−11 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду.