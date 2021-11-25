Алтапресс: В Барнауле рейд по автобусам выявил только одного антимасочника, и тот — водитель маршрутки
В Барнауле провели очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, сообщает мэрия города.
Автобус №73. Барнаул. barnaul.org.
Рейды проводятся в усиленном режиме в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Барнауле.
24 ноября на остановочном пункте «Гостиница Барнаул» проверяли соблюдение масочного режима в общественном транспорте.
«По итогам рейда за несоблюдение антиковидных правил был составлен только один протокол: на водителя маршрута № 73. Среди пассажиров нарушителей выявлено не было», — рассказали в мэрии.
В алтайском Роспотребнадзоре отметили, что число нарушителей масочного режима постепенно сокращается благодаря регулярным рейдам в общественном транспорте.
«Специалисты уверены, что это положительно скажется на ситуации, связанной с профилактикой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, за несоблюдение масочного режима, в том числе в общественном транспорте, предусмотрен штраф: гражданам — 15−40 тыс. рублей, должностным лицам — 50−150 тысяч, юрлицам — 200−500 тысяч или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Ранее в Барнауле поймали несколько антимасочников, пробравшихся в автобус.