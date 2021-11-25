ГОРНЯК22 26.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Барнауле рейд по автобусам выявил только одного антимасочника, и тот — водитель маршрутки

Горняк22
15 часов Ago

В Барнауле провели очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, сообщает мэрия города.

Автобус №73. Барнаул. barnaul.org.

Рейды проводятся в усиленном режиме в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Барнауле.

24 ноября на остановочном пункте «Гостиница Барнаул» проверяли соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

«По итогам рейда за несоблюдение антиковидных правил был составлен только один протокол: на водителя маршрута № 73. Среди пассажиров нарушителей выявлено не было», — рассказали в мэрии.

В алтайском Роспотребнадзоре отметили, что число нарушителей масочного режима постепенно сокращается благодаря регулярным рейдам в общественном транспорте.

«Специалисты уверены, что это положительно скажется на ситуации, связанной с профилактикой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, за несоблюдение масочного режима, в том числе в общественном транспорте, предусмотрен штраф: гражданам — 15−40 тыс. рублей, должностным лицам — 50−150 тысяч, юрлицам — 200−500 тысяч или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в Барнауле поймали несколько антимасочников, пробравшихся в автобус.

Алтапресс

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