ГОРНЯК22 26.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: Микробиолог: клеточный иммунитет к ковиду не возникает после прививки

Горняк22
15 часов Ago

Вакцины от COVID-19 стимулируют выработку антител, но не действуют на клеточный иммунитет, рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, пишет ura.ru.

Коронавирус. Пандемия. СС0

«Похоже, вакцина, которую мы применяем у нас и за рубежом, стимулирует только гуморальный иммунный ответ, то есть выработку антител, поэтому через каждые полгода нам необходимо проводить ревакцинацию. Антитела со временем истощаются, и после болезни, и после прививки, это обычная история. Другое дело, что после болезни остается клеточный иммунитет, клеточная память, то есть клетки, которые среагируют в случае попадания вируса в организм», — объяснил Виталий Зверев.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказал надежду, что ревакцинацию от COVID -19 нужно будет провести лишь дважды.

«Денис Логунов (микробиолог, руководитель группы по разработке вакцины „Спутник V“ НИЦЭМ имени Гамалеи) говорил, что если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, то ревакцинироваться нужно будет раз в год, но, возможно, обстановка будет настолько благоприятной, что мы вообще не будем ревакцинироваться. Я не думаю, что каждому человеку придется сделать больше двух ревакцинаций», — подчеркнул он.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно, поскольку они обладают более высоким иммунитетом, чем вакцинированные граждане.

Граждане, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета, несмотря на то, что их иммунитект более мощный, чем у привитых людей, уверен эксперт.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле рейд по автобусам выявил только одного антимасочника, и тот — водитель маршрутки

Алтапресс: В Барнауле рейд по автобусам выявил только одного антимасочника, и тот — водитель маршрутки

Горняк22
15 часов Ago
В Барнауле провели очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, сообщает мэрия города. Автобус №73. Барнаул. barnaul.org. Рейды проводятся в усиленном режиме...
Алтапресс: В Сибири аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости

Алтапресс: В Сибири аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости

Горняк22
15 часов Ago
Аптеки не подготовились к росту сезонного спроса и всплеску заболеваемости. Это уже привело к тому, что в ряде регионов возникла нехватка препаратов от COVID-19, гриппа и простуды....
Алтапресс: Тепло до +8, снежный шторм и похолодание до -25 градусов поочередно ударят по Алтайскому краю

Алтапресс: Тепло до +8, снежный шторм и похолодание до -25 градусов поочередно ударят по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Погода в Алтайском крае в ближайшие двое суток продемонстрирует настоящую метаморфозу, следует из прогноза регионального Гидрометцентра. Метель. Зима. Михаил Хаустов Если местами по краю...
Алтапресс: Маленькие, да удаленькие. Нужны ли жителям края частные дома, и почему их не хотят строить девелоперы

Алтапресс: Маленькие, да удаленькие. Нужны ли жителям края частные дома, и почему их не хотят строить девелоперы

Горняк22
15 часов Ago
Интерес к частным домам в пандемийном 2020-м пошел в гору и до сих пор не сбавляет темпы. Но, несмотря на растущий спрос, девелоперы не спешат в сферу частного домостроения....
Алтапресс: Чунга-чанга, встретим Новый год! За какими зарубежными и «родными» турами охотятся жители краевой столицы

Алтапресс: Чунга-чанга, встретим Новый год! За какими зарубежными и «родными» турами охотятся жители краевой столицы

Горняк22
15 часов Ago
Altapress.ru поговорил с директорами барнаульских турфирм и узнал, сколько стоит возможность водить хоровод под пальмой, и как сильно это востребовано в период пандемии. В турфирмах...
Алтапресс: Котики-психотики. Как барнаульцы «существуют» с родственниками, больными шизофренией

Алтапресс: Котики-психотики. Как барнаульцы «существуют» с родственниками, больными шизофренией

Горняк22
15 часов Ago
По данным Всемирной организации здравоохранения, шизофренией болеют около 20 млн человек в мире, У людей с этой патологией нарушено мышление, восприятие и поведение, тем не менее,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: