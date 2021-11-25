Алтапресс: Микробиолог: клеточный иммунитет к ковиду не возникает после прививки

Вакцины от COVID-19 стимулируют выработку антител, но не действуют на клеточный иммунитет, рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, пишет ura.ru.

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«Похоже, вакцина, которую мы применяем у нас и за рубежом, стимулирует только гуморальный иммунный ответ, то есть выработку антител, поэтому через каждые полгода нам необходимо проводить ревакцинацию. Антитела со временем истощаются, и после болезни, и после прививки, это обычная история. Другое дело, что после болезни остается клеточный иммунитет, клеточная память, то есть клетки, которые среагируют в случае попадания вируса в организм», — объяснил Виталий Зверев.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказал надежду, что ревакцинацию от COVID -19 нужно будет провести лишь дважды.

«Денис Логунов (микробиолог, руководитель группы по разработке вакцины „Спутник V“ НИЦЭМ имени Гамалеи) говорил, что если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, то ревакцинироваться нужно будет раз в год, но, возможно, обстановка будет настолько благоприятной, что мы вообще не будем ревакцинироваться. Я не думаю, что каждому человеку придется сделать больше двух ревакцинаций», — подчеркнул он.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусной инфекцией бессимптомно, поскольку они обладают более высоким иммунитетом, чем вакцинированные граждане.

Граждане, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета, несмотря на то, что их иммунитект более мощный, чем у привитых людей, уверен эксперт.

Алтапресс